Spritpreise setzen Vielfahrer stark unter Druck

Von: Katharina Brumbauer

Für Diesel und Benzin besonders tief in die Tasche greifen müssen Vielfahrer wie Taxler Coskun Avcu aus Garmisch-Partenkirchen. © Kornatz

Der Ölpreis geht seit Beginn des Ukraine-Krieges durch die Decke, die Tankrechnungen für Vertreter einiger Branchen steigen massiv. Dass Kunden die Mehrkosten auffangen müssen, bleibt meist nicht aus.

Landkreis – Nicht immer ist Spengler- und Dachdeckermeister Michael Reim auf das Auto angewiesen. Wenn er und seine Mitarbeiter lediglich Baustellen begutachten, fahren sie mit dem Fahrrad. „Das geht aber nur, wenn wir keine Materialien transportieren müssen“, stellt Reim klar. Ansonsten ist der Inhaber der Garmisch-Partenkirchner Firma Neumeister gezwungen, mit einem seiner Transporter oder Lastwagen auszufahren. Das Handwerk ist eines der Gewerbe, die zwangsläufig viel auf der Straße unterwegs sind – und die mit Ausbruch des Ukraine-Krieges explodierten Spritpreise zu spüren bekommen. Doch es sind auch weitere Branchen betroffen. Im Folgenden ein Überblick:

Handwerk

Das Dilemma des Handwerks: Es kann nicht einfach Fahrten und damit Sprit einsparen. „Wir sind sehr abhängig von der Witterung und vom einzelnen Zeitplan der Kunden“, erklärt Reim. Mehrere Termine auf eine Fahrt zu legen, um Wege zu reduzieren, ist in der Regel „fast unmöglich“. Der Kunde verlasse sich auch darauf, dass der bestellte Handwerker zum ausgemachten Termin pünktlich kommt.

Auf der anderen Seite wird der Verbraucher die gestiegenen Spritpreise spüren: „Wir müssen unsere Anfahrtskosten wahrscheinlich anheben“, sagt der Spengler- und Dachdeckermeister. Genauso rechnet er damit, dass seine Materiallieferanten künftig mehr für die Anfahrten verrechnen. Da coronabedingt schon Lieferengpässe zu beklagen sind, muss Reim seine Bestellungen also weiter genau planen.

Michael Reim, Handwerksmeister und CSU-Gemeinderat © Kornatz (Archiv)

Ausdrücklich machen dem Handwerker neben den hohen Spritkosten die gestiegenen Ausgaben für Rohstoffe wie Kupfer Sorgen. In Krisenzeiten sind dies begehrte Anlageobjekte. „Dann werden auch meine Materialien teurer.“ Doch der CSU-Gemeinderat betont auch: „Wir jammern eigentlich auf hohem Niveau. Wir regen uns hier über hohe Spritpreise auf und woanders müssen die Leute fliehen.“ Dass die Bundesregierung überlegt, einen Tankrabatt einzuführen, findet Reim an sich gut. „Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich aber nicht.“ Für die Tankstellenbetreiber bedeutet dies erstmal einen Mehraufwand.

Taxifahrer

Schon als 2021 coronabedingt viele mit dem Auto Urlaub im eigenen Land machten, spürte das die Taxibranche. „Der Umsatz war im Sommer zwar in Ordnung, aber es hat sich ausgewirkt, dass wir weniger ausländische Touristen hatten, die mit Flugzeug und Bahn gekommen sind“, sagt Coskun Avcu von der Taxi-Vereinigung Garmisch-Partenkirchen. „Wir standen oft im Stau, haben für manche Fahrten, die wir normal in einer halben Stunde gemacht hätten, bis zu anderthalb Stunden gebraucht.“ Und beim ständigen Bremsen an der roten Ampel und beim Anfahren wird bekanntlich der meiste Sprit verbraucht.

Noch in diesem Winter hat das heimische Taxigewerbe nach eigenen Angaben einen Umsatzverlust von 80 Prozent verzeichnet. Gleichzeitig stiegen die Tankkosten – und die bevorstehende Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde treibt die Personalkosten nach oben. Angesichts dieser Entwicklungen hat die besagte Vereinigung beim Landratsamt, das die Taxinutzungsgebühren festlegt, laut Avcu eine Tariferhöhung beantragt. „Ein solcher Antrag liegt uns noch nicht offiziell vor“, erklärte allerdings Stephan Scharf, Sprecher der Kreisbehörde. Auslastungsbedingt könne man sich frühestens nach dem G7-Gipfel mit dem Thema befassen.

Lebensmittel-Lieferanten

Getränkelieferant Anton Sprenger hat derzeit ebenfalls „zu knabbern“. Der Geschäftsmann rechnet damit, dass sich seine monatliche Tankrechnung von etwa 4000 auf 7000 Euro erhöht. Dennoch kommt es für den Grainauer nicht in Frage, auf seine Preise etwas draufzuschlagen. „Unsere Kunden zu belasten, das wollen wir vermeiden.“ Mit den Getränkefirmen, die ihn beliefern, hat Sprenger vertraglich festgelegte Abnahmepreise fixiert. „Und die bleiben auch so, bis eine Erhöhung ausgemacht wird.“ Insofern muss er mit seinem Unternehmen die Mehrkosten tragen. Sein Hauptbestreben ist es nun, Vielfahrten zu vermeiden und Kundenbesuche in einem Gebiet auf eine Tour zu legen. Das bedeutet, dass der ein oder andere länger auf seine Bestellung wird warten müssen. Aber dafür habe eigentlich jeder Verständnis.

Verkehrsbetriebe

Wohlwollendes Verständnis brauchen auch die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Garmisch-Partenkirchen. Zum Fahrplanwechsel im Mai müssen die Betreiber der Ortsbusse, die Gemeindewerke, die erhöhten Spritkosten voraussichtlich mit einer Tariferhöhung ausgleichen, kündigt Werkleiter Wodan Lichtmeß an. Sieben Fahrzeuge aus der Flotte fahren bereits mit dem CO2-armen Biomethan, zum Teil gewonnen in der betriebseigenen Kläranlage aus Landwirtschaftsabfällen. Fünf werden mit Diesel betrieben. Beschlossene Sache ist die Tariferhöhung bei den Ortsbussen jedoch noch nicht. „Der Verwaltungsrat tagt kurz vor Mai und muss dem zustimmen.“

Wodan Lichtmeß, Leiter der Gemeindewerke © Sehr (Archiv)

Pflegedienste

Besonders schwierig ist die Situation für die ambulanten Pflegedienste. Denn die Preise, die sie ihren Klienten für Leistungen der häuslichen Pflege in Rechnung stellen und dann mit den Kostenträgern abrechnen, sind von den Pflegekassen vorgegeben. „Wir können die Mehrkosten beim Sprit nicht auf unsere Kunden umlegen“, erklärt Michael Vollmer vom ambulanten Pflegedienst Vollmer in Farchant.

Fahrschulen

Uwe Seelmann von der ABC-Fahrschule in Garmisch-Partenkirchen kann das Ausgaben-Plus an der Zapfsäule nur bei den Schülern draufschlagen, die sich künftig zur Fahrausbildung anmelden. Allen anderen muss er für Praxis- und Theoriestunden weiter das berechnen, was er mit ihnen vertraglich vereinbart hat. „Die Preise werden nach oben gehen müssen, gerade bei der Motorradausbildung, bei der zusätzlich der Fahrlehrer im Auto unterwegs ist“, kündigt er schon jetzt an. Seelmann will Sprit sparen, indem er seine Schüler die erste Praxis nicht auf der Straße, sondern an einem kürzlich angeschafften Fahrsimulator sammeln lässt. Das gleiche Ziel lasse sich „vielleicht“ auch mit dem diskutierten Tempolimit erreichen. Doch Seelmann fragt sich, „wo man angesichts der vielen Staus noch schnell fahren kann“. Damit Benzin oder Diesel möglichst lange reichen, brauche es vor allem eine intelligente Ampelschaltung, „die dafür sorgt, dass wir nicht an jeder Kreuzung stehen müssen“.