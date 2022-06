Der Spritrabatt kommt an

Die Spritpreise fallen, wie hier an der OMV-Tankstelle in Farchant.

Benzin deutlich günstiger

Von Alexander Kraus schließen

Der Tankrabatt, der gestern in Kraft trat, zeigt Wirkung: Die Senkung der Energiesteuer durch die Bundesregierung hat zu teils deutlich niedrigeren Spritpreisen geführt – auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die Reaktionen bei den Betroffenen auf die Entlastung für den Geldbeutel waren jedoch gemischt. Die Stimmung: abwartend.

Landkreis – Groß ist die Erleichterung über den Tankrabatt bei Peter Lingg. Wirtschaft und Verbraucher seien in den vergangenen Monaten von den hohen Spritpreisen gleichermaßen betroffen gewesen. „Jede Entlastung ist wertvoll und notwendig für die heimischen Betriebe“, sagt der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses und Chef der Kreissparkasse angesichts der hohen Inflation. Die IHK erwarte, dass der Tankrabatt zügig von den Mineralölkonzernen und Tankstellenbetreibern weitergegeben wird und sich spürbare Entlastung ergeben.

In der Tat kam gestern die von der Bundesregierung eingeführten Spritpreisbremse am ersten Tag zur Geltung. Die Preise fielen vielerorts im Vergleich zum Vortag deutlich – zum Teil um bis zu 30 Cent pro Liter.

„Nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

Für einen Pendler sind gesunkene Kraftstofftarife ein Segen. Wolfgang Sacher fährt täglich die 40 Kilometer von Penzberg zum Rathaus nach Garmisch-Partenkirchen. Der Mitarbeiter der Marktgemeinde – er ist zuständig für die Stiftungsverwaltung – bleibt erstmal skeptisch. Zum einen sei der Spritpreis noch nicht weit gefallen, zudem sei es fraglich, ob die Entlastung spürbar ist. Der niedrigere Benzinpreis – in seinen Augen „bislang nur ein Tropfen auf den heißen Stein“. Es werde dauern, bis die Steuererleichterung durchschlägt, „bis wir wieder den regulären Preis haben“, betont Sacher, der früher für den Liter Diesel 1,11 Euro zahlte. Ein Umstieg auf den ÖPNV mache für ihn keinen Sinn. Er müsste mit dem Zug umständlich von Penzberg über Tutzing nach Weilheim fahren. Da lohne sich auch das 9-Euro-Ticket nicht „Ich bin durch meine Pendelei auf das private Auto angewiesen.“

Obwohl der Treibstoff gestern günstiger zu kaufen war, gab es an den Zapfsäulen an der OMV-Tankstelle in Farchant keine langen Warteschlangen. „Bei uns ist nicht die Hölle los, es gibt keinen Ansturm“, vermeldet Jennifer Eder. Sie ist die Pächterin der OMV an der Hauptstraße und stellte fest, dass gestern in der Früh die Preise an den Zapfsäulen enorme Schwankungen aufwiesen. Das liege an den Konzernen, die die Spritpreiserleichterung unterschiedlich handhabten. Erst gegen Mittag glichen sich die Preise an.

Überschaubare Entlastung für Handwerksbetriebe

Michael Reim ist zögerlich. „Die steuerliche Erleichterung auf Diesel und Benzin hat nach meiner Meinung fast keine Auswirkung auf die Tankkosten und führt dadurch auch zu keiner großen Erleichterung in der Handwerksbranche“, sagt der Dachdecker- und Spenglermeister aus Garmisch-Partenkirchen. Die Mehrheit der Fahrzeuge im Handwerk sei mit unter 3,5 Tonnen-Gesamtgewicht und Dieselmotoren ausgestattet. Somit belaufe sich die Vergünstigung auf nur circa 16,5 Cent pro Liter, im Gegensatz zum Benzin mit 35 Cent. Reim verweist darauf, dass die Steuersenkung bis zum 31. August gilt. In diese Zeit fallen bei den meisten Betrieben die Urlaubstage an, die Dauer der Entlastung verkürze sich dadurch nochmals. „Aus meiner Sicht handelt es sich bei dieser Steuersenkung nur um ein kurze Entlastung der Privatpersonen“, findet Reim.

Gabi Grünauer von Weiss-Blau-Reisen hat sich mit dem Tankrabatt noch nicht eingehend beschäftigt. Das Busunternehmen im Kreisort will abwarten, wie sich die Kraftstoffpreise entwickeln. Derzeit ist Weiss-Blau-Reisen damit konfrontiert, Aufträge aus den Großveranstaltungen abzuwickeln. „Da liegt der Schwerpunkt“, sagt Grünauer und verweist auf Fahrten für die Passion und den G7-Gipfel sowie mit Vereinen und Schulen.