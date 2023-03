Staat fordert Corona-Hilfen zurück - Viele Betriebe betroffen

Von: Katharina Brumbauer

Die Frist läuft noch bis zum 30. Juni 2023: Dann müssen viele Betriebe nachweisen, ob die erhaltenen Corona-Zahlungen während der Pandemie gerechtfertigt waren. Bei Überkompensation muss die Leistung größtenteils oder ganz zurückgezahlt werden.

Landkreis – Birgit Binder hat Post bekommen. Die Obermeisterin der Friseurinnung Oberland hatte im März 2020 Corona-Soforthilfen beantragt. Damals musste sie – im ersten Lockdown – ihren Salon zumachen. Jetzt, so heißt es im Schreiben der Regierung von Oberbayern, soll sie nachweisen, dass die Zahlung, die sie erhalten hat, gerechtfertigt war. „Erinnerung an Ihre Verpflichtung zur Überprüfung der erhaltenen Corona-Soforthilfe“ lautet der Betreff des Briefes. Vereinfacht gesagt: Sie muss nun in einer Online-Maske auf der Seite des Bayerischen Wirtschaftsministeriums die Kosten, die sie von März bis Juni 2020 hatte, mit dem Umsatz in diesem Zeitraum und den Hilfen gegenrechnen. Bei „Überkompensation“ muss sie die Leistung größtenteils oder ganz zurückzahlen. Stichtag: 30. Juni.

„Zuerst habe ich an einen Scherz gedacht“, sagt Binder. Die Ohlstädterin, die einen Salon in Seehausen führt, war geschockt. So ein Schreiben erhielten viele weitere Betriebe im Landkreis. Auf Basis einer Kosten-/Einnahmen-Prognose, die die Geschäftsleute zu Beginn der Pandemie in der Regel ohne Steuerberater berechnet hatten. Da das Geschäft in den Friseurläden in den ersten Wochen nach dem Lockdown brummte, fallen die Einnahmen für März bis Juni oftmals höher aus, als im Vorfeld prognostiziert. Weshalb jetzt vielen Friseuren eine Rückzahlung droht. „Wir wussten doch alle nicht, wie lange wir zusperren müssen“, sagt Binder. Der Schock ist groß. „Ich kenne Kollegen, die haben ihre Altersvorsorge aufgelöst. Es geht hier um die Existenz von Betrieben.“

Binder sieht Gefahr für den Ausbildungsstandort

Und nicht nur das: In der Schieflage, in die viele ihrer Kollegen geraten könnten, sieht Binder auch eine Gefahr für den Ausbildungsstandort. „Ich habe von einigen Friseuren gehört, dass sie es sich jetzt nicht mehr leisten können, jemanden auszubilden.“

Josef Krätz, Bäckermeister aus Garmisch-Partenkirchen, hat seine Corona-Hilfen schon zurückgezahlt. Bei ihm ging es um 20 000 Euro. „Ich hatte schon befürchtet, dass Rückzahlungen auf uns zukommen. Der Staat gibt und dann nimmt er es sich wieder, das ist das übliche Spiel.“ Er musste zurücküberweisen, weil er bei der Überprüfung seinen größten Kostenpunkt nicht anrechnen durfte: die Lohnkosten. „Als Überbrückung waren die Hilfen trotzdem erst mal gut“, sagt Krätz. „Gleich im Sommer 2020 hatten wir mit den vielen Touristen wieder ein gutes Geschäft.“ In Bedrängnis gerät er nicht. „Jetzt hoffe ich nur, dass es nach der nächsten Stromabrechnung weiter rund läuft.“ Die gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten bekommen die Bäcker besonders zu spüren. „Wir mussten die Preise erhöhen“, räumt Krätz ein. „Und das dicke Ende kann noch kommen.“

Auch die Hotellerie und Gastronomie trifft die Forderung nach Rückzahlung der Corona-Hilfen wie ein Schlag. „Viele Betriebe haben Personalengpässe und dann kommt noch so etwas“, sagt Wolfgang Zunterer, Kreisgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. „Auf der anderen Seite war aber von Anfang an klar, dass die Soforthilfen überprüft werden müssen.“ Schon im Bewilligungsbescheid sei das klar formuliert gewesen.

„Wäre schon bei der Ausschreibung klar gewesen, dass die Hilfen zurückzuzahlen sind, hätte ich den einen oder anderen Betrieben gesagt: Lasst es, holt euch die Hilfen nicht.“

Das betont auch Peter Lingg, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses. „Obwohl“, räumt Lingg ein, „zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Hilfen keine konkreteren Kriterien aufgestellt wurden, wer die Leistungen beantragen kann.“ Als schnelle und unbürokratische Hilfe waren sie gedacht. Zu Beginn hieß es lediglich – so steht es auch auf der Seite des Bayerischen Wirtschaftsministeriums –, die Zahlungen erhielten Betriebe und Freiberufler, die aufgrund der Pandemie in eine existenzgefährdende Lage geraten sind, die „voraussichtlich zu einem Liquiditätsengpass“ führe. „Dann hat sie erst mal jeder beantragt“, sagt Roland Streim, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oberland. „Wäre schon bei der Ausschreibung klar gewesen, dass die Hilfen zurückzuzahlen sind, hätte ich den einen oder anderen Betrieben gesagt: Lasst es, holt euch die Hilfen nicht.“ Streim ärgert, dass in dem Schreiben der Regierung ein regelrechtes Droh-Szenario aufgebaut wird. Wer nicht zurückzahlt, der könne ein Verfahren wegen Subventions-Betrugs erwarten. „Da läuft doch im System etwas falsch.“

Bei Stephanie Deutinger vom Steuerbüro Hilleprandt & Partner gehen derzeit haufenweise E-Mails von Kunden ein, die ihre Soforthilfen jetzt überprüfen müssen. „Viele wissen nicht, was sie machen sollen“, sagt Deutinger. „Wir helfen ihnen, die Daten online beim Wirtschaftsministerium einzugeben.“ Sie an das Finanzamt weiterzuleiten, liegt dann bei den Klienten. Der Fachfrau sei stets klar gewesen, dass die Leistungen zurückgefordert werden. „Aber es ist auch logisch, dass viele Unternehmer die Hilfen erst mal einfach beantragt haben, um über die Runden zu kommen.“ Den einen oder anderen habe es bestimmt gegeben, der seine Kosten bei der Antragsstellung „vielleicht ein bisschen großzügiger berechnet“ hat, sagt sie. Viele ihrer Kunden haben die Rückzahlungen bereits geleistet.

Friseur-Obermeisterin Binder möchte warten. Bis zur Frist am 30. Juni ist noch ein bisschen Zeit. Die Kreishandwerkerschaft steht – wie die IHK und die Dehoga – in engem Austausch mit der Politik. „Wir haben die Abgeordneten angeschrieben“, sagt Streim. In Gesprächen habe er Bereitschaft erkennen können, auf die Unternehmen zuzugehen. „Aber was wir tatsächlich noch erreichen können, weiß ich nicht.“