Starkbieranstich in Garmisch-Partenkirchen abgesagt: Hier gibt‘s die Predigt in der Zusammenfassung

Es hätte lustig werden können. Der Landkreis und Garmisch-Partenkirchen geben in der Regel immer genug Stoff für einen Fastenprediger. Diesmal muss der Starkbieranstich wegen Corona ausfallen. Aber so ganz verpassen, sollen Sie ihn trotzdem nicht.

Garmisch-Partenkirchen –Alkohol desinfiziert – aber leider nicht genug: Donnerstagabend hat sich Landrat Anton Speer (Freie Wähler) mit den Organisatoren zur Absage des beliebten Starkbierfests entschlossen, das am Freitag im Schatten-Saal hätte stattfinden sollen. Einvernehmlich. „Mama Bavaria“ Marie-Theres Pfefferle sitzt nach einem ungünstig gelegten Rom-Urlaub sowieso in Quarantäne und wäre nur per Videobotschaft in Erscheinung getreten. Fastenprediger Andreas M. Bräu als Bruder Andreas hätte bereits das vierte Mal der Obrigkeit die Leviten gelesen – anfangs war das noch mit Mundschutz geplant. Doch auch dazu kam es nicht mehr. Hier in Auszügen, was der Prediger geplant hatte:

Auf die Corona-Pandemie seien die Führungsriegen ja in besonderem Maße vorbereitet: „In der Politik gibt sich bei uns doch sowieso keiner mehr die Hand.“ Nach einem kleinen Nachruf für die Verstorbenen Martl Baudrexl und Ludwig Bräu hätte der scharfzüngige Kapuzenträger richtig losgelegt. Blank liegende Nerven am Politikertisch? Spätestens nach der ersten Maß Josefibock geschmeidig genug für die zugespitzten Kommentare.

Von anonymen Quellen aus dem Rathaus beraten, hat Bräu das ganze Jahr Material für seine Fastenpredigt zusammengetragen. Unter dem Oberthema „Glocken“ – die, die in Partenkirchen wieder schellen dürfen und jene, die den Wahltag einläuten – hätte er ausgesuchte Gemeinheiten präsentiert. Mit Tiervergleichen hätte es anfangen sollen: Sigi und Sisi, die beiden Eselinnen. Lilian Edenhofer, die „Nomadin der verlorenen Wahlkreise“, eine „grupfte Henna“. Stephan Thiel ein „glockenhell plärrender Gockel“, dazwischen das „lätscherte hoibe Hendl“ Martin Schröter. Schon fies.

„Parteibiacherl-Tausch“ groß in Mode

Die Strahlkraft von Anton Hofer sei auch nicht höher als die des Handymasten, den er verhindern wollte. „Sisi“ Koch dagegen mit ihrer „sternhagelvollen“ Liste und 87 Prozent von 55 gültigen Stimmen bei der Wahlaufstellung: „So lasst sich der Putin auch wählen.“ Aber auch Amtsinhaberin Dr. Sigrid Meierhofer brauche wohl noch eine zweite Amtszeit, um den Ort endlich kennen zu lernen. Autsch!

Wieso es in den anderen Gemeinden so viel harmonischer zugehe, fragt sich der Mönch. In Farchant zum Beispiel seien sich alle einig, dass der Hornsteiner den Deppen machen solle. „Bei uns streiten sie über jeden Deppen einzeln.“

Elschenbroich, Teitscheid, Allmann, Helfrich: Beim Gemeinderat wäre ja gerade der „Parteibiacherl-Tausch“ groß in Mode. „Der Echter Walter hat bis Sonntag ja noch Zeit, drei- bis viermal zum Wechseln. Bei uns ist es ja zum Teil bunter wie beim Lichterzauber im Garmischer Kurpark“.

Süffige Sprachbilder findet Bruder Andreas auch auf Kreisebene. Da „kloa Flo“ sei bestimmt nicht anwesend, der müsse wohl schon im Bett sein. „Den frisst ja der Toni zum Frühstück samt Haut, Haar und fehlendem Bartwuchs.“ Aua!

Nur Landrat Anton Speer bleibt recht ungeschoren. „Das ist so ein allseits beliebter Grüß-Gott-Onkel, der bietet – leider – recht wenig Angriffsfläche“, bedauerte der erfahrene Autor Bräu bereits im Vorfeld. Vorgeworfen hätte er dem „Toni“ dann bloß, dass er die letzte Fastenpredigt ausfallen ließ, weil er in den USA bei der Steubenparade mitmarschierte – und dort ganz schlimmes Bavarian Englisch sprach. Das immerhin könnte der „kloa Flo“ bestimmt besser.

Zuletzt widmet sich Bruder Andreas der Nationalpolitik und der Aufforderung, Wählen zu gehen. Die Führung der SPD sei ungefähr so attraktiv wie die Gäste vom Schnauzer Hansi um drei in der Früh. Nix gegen den Schnauzer Hansi. Insgesamt aber dürfe man froh sein, dass sich überhaupt noch Leute fänden, die sich die Politik antäten, denn: „Spaß is des bloß heit.“

Die Alt Partenkirchner Tanzl-Musi und das Duo Hornsteiner/Kriner hätten dem Spaß im „Schatten“ die richtige Atmosphäre verliehen. Denn im offiziellen Zentrum der Aufmerksamkeit aller Starkbieranstiche steht ja bekanntlich nicht die Politik – sondern der gute, goldene Gerstensaft. Und den kann man zum Glück auch daheim trinken. Prost!

Eva Klaehn