Starker Husten: Fahrer verliert Kontrolle über Kleintransporter

Von: Andreas Seiler

Umgekippt: der Kleintransporter des italienischen Fahrers. © Sehr

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein starker Husten war der Auslöser eines Unfalls, der sich am Samstagmorgen, 26. März, gegen 7 Uhr in Garmisch-Partenkirchen in der Nähe des Sonnenbichl-Hotels ereignete. Laut Polizeibericht war auf der Burgstraße ein 61-jähriger italienischer Staatsbürger mit einem Kleintransporter ortsauswärts unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verschluckte er sich an einem Kaffee und musste so stark husten, dass er mit dem Gefährt von der Fahrbahn abkam und über den Randstein fuhr.

Der Laster kippte auf die linke Fahrzeugseite um. Der Fahrer konnte sich erst befreien, nachdem die Feuerwehr Garmisch über die Beifahrertüre eine Leiter ins Fahrzeuginnere gestellt hatte. Der Mann blieb nahezu unverletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vorsichtshalber zu Untersuchungen ins Klinikum gebracht. Weniger Glück hatte ein 56-jähriger Garmisch-Partenkirchner, der zur Unfallzeit genau an der Stelle mit seinen beiden Hunden spazierte. Er konnte sich zwar durch einen Sprung zur Seite vor dem Lkw retten, brach sich dabei jedoch seinen rechten Arm. Die beiden Hunde liefen davon. Einer konnte kurze Zeit später am Südportal des Tunnels Farchant, der andere am Pflegersee eingefangen werden. Durch den Unfall wurden zudem eine Werbetafel des Hotels sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 20 000 Euro belaufen.