Trotz Starkregen und überschwemmter Radwege: Bahn-Projekt startet

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Über die Ufer getreten ist die Loisach nördlich von Oberau. Der Radweg stand am Montagbachmittag unter Wasser, bei der Bahnlinie und bei der B2 stand es Spitz auf Knopf. © Krinninger

Heftige Regenfälle haben den Landkreis in Alarmbereitschaft versetzt. Nichtsdestotrotz konnte die Bahn damit beginnen, die Strecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen zu sanieren.

Garmisch-Partenkirchen – Der Radweg direkt an der Loisach stand unter Wasser. Bei der Bahnlinie daneben, die Oberau mit Eschenlohe verbindet, und der Bundesstraße 2 stand es spitz auf Knopf. Starke Regenfälle haben den Landkreis in Alarmbereitschaft versetzt. Am Montagnachmittag war die Lage noch schwer zu beurteilen. Bis Redaktionsschluss galt die Hochwasser-Vorwarnstufe Zwei (Warnung vor Ausuferung und Überschwemmungen).

Pegel sollen zurückgehen: Nicht mit Hochwassern zu rechnen

Besondere Sorge machte auch die Partnach. Aus Sicherheitsgründen hatte die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen beschlossen, die Partnachklamm zu schließen. Am Montagnachmittag gab das Wasserwirtschaftsamt Weilheim vorerst vorsichtig Entwarnung. Die Pegel der Flüsse sollen zurückgehen, war aus der Behörde zu vernehmen. Allerdings sollte es die Nacht auf Dienstag durchregnen.

Die Verantwortlichen behalten die Lage ganz genau im Auge. Mit Hochwassern rechnen sie nicht. Angespannter stellt sich die Lage noch im Ammertal dar. In Bad Bayersoien, wo am Wochenende ein schwerer Hagelsturm Dächer und Autos zerstört hatte, bleibt der Katastrophenfall aufrecht.

Starkregen berührt Umbaustellen nicht: Bahn kann mit Sanierungsarbeiten beginnen

Auch die Deutsche Bahn hat die Hochwasserwarnungen gebannt studiert. Denn das Unternehmen wollte am Montag mit Bauarbeiten auf der Strecke der Werdenfelsbahn zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen starten. Seit gestern ist der Abschnitt gesperrt. Voraussichtlich erst am 7. September rollen Stand jetzt wieder Züge. Schwellen und Schienen müssen gewechselt werden. Zudem stehen Stopf- und Schotterarbeiten an. Doch war am Montag zumindest beim Blick gen Himmel fraglich, ob es losgehen kann.

Am späten Nachmittag gab die Bahn allerdings Entwarnung. „Die Arbeiten sind wie geplant gestartet“, teilte eine Bahn-Sprecherin mit. „Das Unwetter hat die Umbauabschnitte nicht beeinflusst.“ Auf Höhe Farchant begannen die Arbeiter, Schwellen zu wechseln. Zwischen Eschenlohe und Oberau sowie im Abschnitt Ohlstadt-Hechendorf fingen sie mit Restarbeiten zu Sanierungen an, die bereits im vergangenen Jahr stattgefunden hatten. „Auch der Ersatzverkehr ist unauffällig und mit ausreichenden Kapazitäten angelaufen.“

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Bahnstrecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen gesperrt: Ersatzverkehr vom Kreisort in zwei Richtungen

So standen Montagmittag einige Busse vor dem Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen. Denn aufgrund der Streckensperrung herrschte nicht nur zwischen dem Kreisort und Mittenwald sondern eben auch in Richtung Norden Schienenersatzverkehr. Norbert Moy, Vorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn Oberbayern, sieht hier einen für die Zugreisenden unhaltbaren Zustand. „Man kommt ja nun gar nicht mehr gut aus dem Süden in Richtung München“, monierte Moy. „Man kann dem Fahrgast eine Baustelle zumuten, aber nicht drei.“

Denn aufgrund von Bauarbeiten besteht nicht nur zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald, zwischen dem Kreisort und Murnau, sondern auch zwischen Starnberg und München-Pasing Schienenersatzverkehr. Die Fahrgäste müssen nun mehrfach auf den Ersatzverkehr umsteigen. Wenn an einem Haltepunkt Busse in zwei verschiedene Richtungen abfahren – wie in Garmisch-Partenkirchen – könne es da schon zu Verwirrungen kommen, so Moy.

Ersatzverkehr mit Bussen gilt nun auch auf der Strecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen © Krinninger

Bahn saniert Netz der Werdenfelsbahn: Kritik vom Fahrgastverband ProBahn

Natürlich kann man sagen, die Bahn tut jetzt was“, erklärte er. „Aber in den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Sperrungen. Die Bahn hat dann, so ist unser Eindruck, leider immer nur überhastet notrepariert, um den Betrieb aufrecht zu halten.“

Moy würde sich wünschen, dass ein Umdenken eintritt. Bei der Bahn wie der Politik. „Man sollte anfangen, das Netz präventiv instand zu halten.“ Am derzeitigen Zustand der Schienen sehe man, wie Verkehrspolitik gemacht wurde. „Man hat ja lange nichts investiert.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.