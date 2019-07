Steinheben im Festzelt in Garmisch: Ein Urgestein der Szene gewinnt

Seit 41 Jahren kommt Peter Pakas aus dem Zillertal ins Festzelt nach Garmisch. Dieser Montag ist gesetzt, wenn muskelbepackte Männer in vier Gewichtsklassen beim Steinheben um den Alpenpokal kämpfen.

+ So stark ist an diesem Abend keiner: Mit seinem zweiten Versuch holt Peter Pakas den Titel. Nicht nur Ansager Hansjörg Vierthaler ist beeindruckt. © Ferdl Brunnenmayer Garmisch-Partenkirchen–Es hätten ein paar Kraftprotze mehr sein können. Mit 15 Steinhebern war der Wettkampf in diesem Jahr etwas dünn besetzt. Der Stimmung im voll besetzten Bierzelt im Ortsteil Garmisch tat dies keinen Abbruch. Zumal Spannung beim Alpenpokal garantiert war. Denn unter anderem mit Jonas Hornsteiner, Hannes Ostler (beide Garmisch), Christian Lippert (Unterammergau) oder Karl Albrecht (Mittenwald) gab es einige lokale Starter, die ihre Fan-Gemeinde bei diesem „sportlichen Höhepunkt der Festwoche“ (Ansager Hansjörg Vierthaler) hinter sich hatten. Einmal mehr waren die Tiroler Nachbarn gut vertreten. Eine Ausnahme-Erscheinung unter ihnen ist Peter Pakas.

Steinheber-Koryphäe in Garmisch wieder in Tracht am Start

Wie gewohnt ging der mittlerweile 62-Jährige in der Zillertaler Tracht an den Start. In der Königsdisziplin, im Super-Schwergewicht. Diese Athleten bringen über 110 Kilogramm auf die Waage. Musste Pakas im Vorjahr noch einem Landsmann den Vortritt lassen, holte er heuer den Titel. Den 509 Pfund schweren Stein lupfte er im zweiten Versuch auf 83 Zentimeter. „Viele klopften mir dafür auf die Schulter“, sagte der Tiroler, der erstmals 1978 in Garmisch antrat und den Wettbewerb auch gleich gewann. Zudem sammelte er alpenländische und österreichische Meistertitel. Gespannt verfolgten die Koryphäen und Idole einstiger Zeiten, darunter Michael Porer, Hans Zerhoch (Hohenpeißenberg) und Florian Klöck (Partenkirchen) den Wettbewerb.

+ Auch lokale Stoaheber-Legenden wie (v. l.) Michael Porer, Hans Zerhoch und Florian Klöck lassen sich den Wettbewerb nicht entgehen. © Ferdl Brunnenmayer Drei Versuche hatte jeder der Männer, darunter ein Barkeeper, ein Physiotherapeut, Bautechniker, Waldarbeiter und Maurer. Dabei zählen bei dieser Sportart nicht nur die Kraft und Muskeln. „Viel ist dabei Kopfsache“, sagte Vierthaler, der das Publikum immer wieder zum Anfeuern animierte. Auch, als mit Hannes Scherer ein Favorit im Schwergewicht (bis 110 Kilogramm) im Anmarsch war, an den Händen bereits das Magnesium-Pulver. Auf der großen Video-Leinwand war der Mann im Bulldozer-T-Shirt überall gut zu sehen. „Hopp, hopp, hopp“, hallte es durch das Zelt, als der Münchner, einer der Helfer im Fingerhaklerverein Garmisch-Ohlstadt, der seit Jahren für die Organisation und das Kampfgericht zuständig ist, im zweiten Versuch die 81-Zentimeter-Marke erreichte. Damit sicherte er sich knapp den Sieg vor Adam Benedikt aus Axams in Tirol. Beachtenswert die Leistung von Karl Albrecht. Der 61-Jährige hatte 25 Jahre lang nicht mehr gehoben. „I wui schaug‘n, ob‘s no geaht“, sagte er in seinem Mittenwalder Dialekt. Und es ging noch: Mit 20 und 23 Zentimetern war er hochzufrieden. Respekt zollte Vierthaler dabei allen Teilnehmern, die den Mut hatten anzutreten, selbst wenn sich der Steinkoloss nur vier oder fünf Zentimeter bewegen ließ.

Steinheber in Garmisch: Bei manchem fehlt Kraft für dritten Versuch

Während sich die Kraftheber zwischendurch etwas erholten, spielte die Musikkapelle Garmisch unter Leitung von Oliver Höhn. Zudem traten die Schuhplattler vom Volkstrachtenverein auf, zeigten den Werdenfelser und den Bandltanz. Für manche aber nützte auch die Pause nichts. Etliche verzichteten am Ende auf den dritten Versuch – eine Steigerung schien ihnen nicht mehr möglich. Um 22 Uhr war der Wettbewerb entschieden. Zur Freude der Tiroler Teilnehmer spielte die Kapelle noch „Dem Land Tirol die Treue“. Gerade für Pakas ein schönes Ende für einen einmal mehr erfolgreichen Stoaheber-Abend in Garmisch.

Klaus Munz