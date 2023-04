Strauss-Festival und Zugspitz-Ultratrail an einem Wochenende: „Wenig durchdacht“

Von: Tanja Brinkmann

Dicht gedrängt: Am Richard-Strauss-Platz tummeln sich beim Zugspitz-Ultratrail auch heuer wieder Läufer, Aussteller und Interessierte, wenn zeitgleich die Strauss-Tage stattfinden. © Andreas Frank

Am dritten Juni-Wochenende finden die Richard-Strauss-Tage und der Zugspitz-Ultratrail im und ums Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen statt. Man munkelt, eine Absprache habe gefehlt. Manch einer hofft nun auf Synergien.

Garmisch-Partenkirchen – Es sind zwei Welten, die am dritten Juni-Wochenende in Garmisch-Partenkirchen aufeinandertreffen. Auf der einen Seite tausende Bergläufer, die eine Strecke des Zugspitz-Ultratrails meistern. Auf der anderen Seite die Besucher der Richard-Strauss-Tage. „Eine tolle Herausforderung“, findet Jürgen Kurapkat, Pressesprecher der Veranstalterfirma Plan B aus München. Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser Art. Hinter vorgehaltener Hand munkeln böse Zungen, dass die Absprachen im Vorfeld nicht gepasst hätten und es deshalb zu dieser Terminüberschneidung gekommen ist. Sowohl der Sport als auch die Musik beanspruchen nämlich das Kongresshaus. Als Kurapkat hörte, dass die Strauss-Tage ebenfalls an diesem Wochenende – konkret geht es um Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juni, – stattfinden, „habe ich erst mal gedacht: oh je“. Der intensive Austausch zwischen Plan B, der Gapa Tourismus GmbH und der GaPa Kultur gGmbH sorgte allerdings dafür, dass jegliche Bedenken schnell zerstreut wurden. Zumindest auf diesen Seiten.

Florian Streibl glaubt nicht an Synergien - ihm fehlt Fingerspitzengefühl

Weniger glücklich und vor allem weniger zuversichtlich, dass die beiden Welten tatsächlich zusammenpassen, ist Florian Streibl. „Das ist wenig durchdacht“, empört sich der Vorsitzende des Förderkreises Richard-Strauss-Festspiele und Landtagsabgeordnete der Freien Wähler. „Es gibt doch eigentlich mehr Wochenenden.“ Und mehr Veranstaltungsorte: „Man hätte das Ganze entzerren können, wenn man den Ultratrail zum Beispiel ins Skistadion verlegt hätte.“ Was der Oberammergauer vor allem vermisst, ist „das Fingerspitzengefühl“. Schließlich gehe es bei den Strauss-Tagen um die Würdigung eines weltberühmten Komponisten, der seine Wahlheimat in Garmisch fand und der Ehrenbürger der Marktgemeinde ist. Das im Kontext mit dem Zugspitz-Ultratrail zu setzen, zu dem eine Expo mit circa 30 Ausstellern auf dem Richard-Strauss-Platz und vier Foodtrucks auf dem Kongresshaus-Parkplatz gehören, „passt nicht zusammen“. In anderen Orten, die ähnliche Formate anbieten, „würde es das nicht geben“.

Ultratrail-Veranstalterfirma Plan B: „Wir sehen dem Ganzen positiv entgegen“

Für Kurapkat ist es ein Versuch. „Wir sind alle Feuer und Flamme und sehen dem Ganzen positiv entgegen.“ Wie gut die Stimmung ist, hat sich auch beim Fotoshooting für einen gemeinsamen Werbeauftritt gezeigt. „Man muss es einfach mal ausprobieren, es gibt ein paar smarte Anknüpfungspunkte.“ Dabei denkt er beispielsweise an die Verpflegungsstation an der Hochalm, die ein Ziel der dritten Musikwanderung ist. Das Ganze sei so abgestimmt, dass beim Eintreffen der Strauss-Liebhaber ein Gros der Läufer vor Ort ist, die dann die schöne Morgenstimmung untermalt mit klassischer Musik erleben. „Spannend“, findet der Pressesprecher. Genau wie den Auftritt des Gebirgsmusikkorps, das eine Brücke zwischen beiden Veranstaltungen schlägt. Kurapkat wie Dr. Dominik Sedivy, der Künstlerische Leiter der Strauss-Tage, versichern: „Alles ist sehr gut abgesprochen.“ Zudem werden dem Plan-B-Vertreter zufolge „die Abstimmungen Tag für Tag vertieft“. Er selbst ist während des Zugspitz-Ultratrails „Nonstop beschäftigt“. Zeit, sich ein Konzert oder eine andere Veranstaltung der Strauss-Tage zu gönnen, bleibt ihm daher nicht.

Streibl vom Förderkreis der Strauss-Festspiele hätte gerne auf „gewagtes Experiment“ verzichtet

Die nimmt sich hingegen Streibl. Und er weiß, dass es etliche treue Besucher gibt, die mehrere Termine wahrnehmen. Denkt er allein daran, wo diese parken sollen, treibt es ihm die Sorgenfalten auf die Stirn. Und stellt er sich den Liederabend vor, bei dem es gerade auch um die leisen Töne geht, und eine Geräuschkulisse von draußen, kann er nur von einem „gewagten Experiment“ sprechen. Einem, auf das er gerne verzichtet hätte. Wertschätzung für Strauss erkennt er darin nicht. „Dabei verdient er eine Alleinstellung.“ Die erwartet er unbedingt im kommenden Jahr. „Dann rechne ich mit der vollen Aufmerksamkeit der Marktgemeinde und einem würdigen Rahmen für Richard Strauss.“ Das, was heuer passiert, „müssen wir jetzt zähneknirschend erdulden“.