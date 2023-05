Nach Fraktionsgründung: Tauziehen um Ausschuss-Sitze in Garmisch-Partenkirchen

Von: Christian Fellner

Damals Konkurrenten, heute Fraktionskollegen: Lilian Edenhofer und Martin Sielmann. © Archiv-Mayr

Das Machtgefüge im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat, spezielle in den Ausschüssen, könnte sich demnächst geringfügig verschieben, nachdem sich Martin Sielmann und Lilian Edenhofer (FW fraktionslos) zu einer Fraktion zusammengeschlossen haben. Das Rathaus prüft die rechtliche Lage.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist Mai, es ist Halbzeit in der Legislaturperiode. Und offenbar sehen Lilian Edenhofer und Martin Sielmann die Zeit gekommen, etwas Neues anzupacken. Die fraktionslose Gemeinderätin der Freien Wähler und der FDP-Mann haben sich zu einer Fraktion zusammengeschlossen (wir berichteten) und dies höchst offiziell – wie es die Geschäftsordnung des Gemeinderats in Garmisch-Partenkirchen verlangt – am Dienstagvormittag der Verwaltung im Rathaus wie auch der Bürgermeisterin mitgeteilt. Welche Auswirkungen das auf die künftige Arbeit im Gremium und dessen Ausschüsse hat, das ist nun die große Frage. Eine, die bisher nicht beantwortet ist.

Sielmann kommentiert die Situation ein wenig süffisant: „Das wird das Rathaus schon rechtlich richtig einschätzen.“ Von der Verwaltung gab es am Dienstag noch keine Stellungnahme. „Wir prüfen das“, erklärte Elisabeth Koch (CSU). Entscheidend sei in ihren Augen – die Bürgermeisterin ist bekanntlich Anwältin –, „ob das Spiegelbildprinzip verletzt sein könnte“. Das heißt im Klartext: Die Ausschüsse müssen die Kräfteverhältnisse, wie sie im Gemeinderat vorherrschen, auch widerspiegeln.

Regelung über Ausschussbildung trifft die Gemeinde selbst

Das bestätigt Wilfried Schober, Sprecher des Bayerischen Gemeindetags. Der macht auch klar, dass allein die Geschäftsordnung vor Ort regelt, wie mit der Bildung von Fraktionen und Ausschüssen verfahren wird. „Dazu gibt es kein Gesetz, jede Gemeinde regelt das selbst.“ Selbstverständlich angelehnt an einen Leitfaden, den der Gemeindetag vor dem Beginn jeder neuen Legislaturperiode ausarbeitet. Gibt es in diesem konkreten Fall Sielmann/Edenhofer keine Einigkeit, wird zunächst die Rechtsaufsicht im Landratsamt oder in nächster Instanz ein Verwaltungsgericht im Einzelfall entscheiden müssen.

Das Problem an der Situation in Garmisch-Partenkirchen: Erhält die neue Fraktion, die sich den Namen „Freie und Liberale für Garmisch-Partenkirchen“ gegeben hat, durch die Bildung der neuen Gemeinschaft künftig Sitze in den Ausschüssen, könnten das Christlich Soziale Bündnis (CSB) wie auch die Freien Wähler, denen Edenhofer einst angehörte, womöglich ihre bisherigen Posten dort verlieren. Denn beide Fraktionen bestehen ebenfalls aus zwei Mitgliedern des Gemeinderats – fürs CSB Vizebürgermeisterin Claudia Zolk und Dr. Markus Wäckerle, für die Freien Wähler Daniel Schimmer und Martin Kurschatke. Das neue Gespann hätte – sofern rechtlich anerkannt – somit dieselben Anrechte. „Dann entscheidet in solchen Fällen wohl das Los“, sagt Sielmann. Damit liegt er richtig.

Turbulenzen in der Ortspolitik seit der Wahl 2020

Es ging und geht turbulent zu in der Garmisch-Partenkirchner Ortspolitik. Im Fokus stehen dabei immer wieder Sielmann und Edenhofer, die im Jahr 2020 beide Kandidaten fürs Bürgermeister-Amt waren, bei der Wahl aber mit wenigen Prozentpunkten leben mussten. Dass die beiden Lokalpolitiker in vielen Dingen ähnlich ticken, ist nicht neu. So begründen sie auch den jetzigen Zusammenschluss. „Wir vertreten gleiche Interessen, dann können wir das auch gemeinsam tun“, bestätigt Edenhofer. In Martin Sielmann sieht sie einen „echten Bürgervertreter. Er setzt sich mehr für den Ort ein als mancher, der so tut, als würde er die Heimat vertreten. Und dafür holt er sich dann noch oftmals eine blutige Nase.“ Die neue Kooperation sei für sie eine „logische Konsequenz“.

Das letzte Tüpfelchen aufs i war für beide die Abstimmung übers Kongresshaus. „Viele andere Kollegen im Gremium haben sich meilenweit vom Bürgerwillen entfernt und jetzt schon das zweite Mal für einen Neubau gestimmt“, moniert Edenhofer. „Aber es ist natürlich einfacher, phlegmatisch dazusitzen und nichts zu sagen. Das will ich nicht tun.“

Sielmann traut Bürgermeisterin keine Wende zu

Auch Sielmann nahm das erneute Votum für den Erhalt zum Anlass, nun einen Gang höher zu schalten und die politische Liaison einzugehen. Anders als bei Edenhofer richtet sich der Groll bei Sielmann offenbar in erster Linie auf die Person der Bürgermeisterin. „Frau Koch ist in ihrem Amt vollkommen überfordert, und das wird sich in den nächsten Sitzungen des Gemeinderats schnell zeigen.“ Er könne sich nicht vorstellen, dass die Rathauschefin „nach drei Jahren des Trommelns für einen Neubau“ nun in der Lage sei, eine „180-Grad-Wende hinzulegen und ein vernünftiges Konzept für Erhalt und Sanierung“. Auch an der politischen Zwischenbilanz stößt er sich. Und schreibt dies der Rathauschefin zu. Er erlebe „absoluten Stillstand“ im Ort. Dabei gäbe es so viele Themen anzupacken: der Zusammenbruch der Wintersaison, der fehlende Wohnraum und keine Jobs, der Verkehr, ein Profil für die Zukunft des Ortes, die Ortsentwicklung an wichtigen Punkten wie der Bahnhofstraße oder am Marienplatz – „da herrscht aber überall Ratlosigkeit“.

Und in seinen Augen rauscht die Gemeinde beim Leifheit-Campus auf dem Bahnhofsareal „in das nächste Fettnäpfchen, wenn man die Bürger nicht konsultiert“. Die Themen Esterberg und Kongresshaus müssten als Warnschuss genügen. Sein Urteil: „Das war über drei Jahre eine unglaubliche Zeitverschwendung und Vergeudung von Ressourcen.“ Edenhofer und er seien nur zu zweit, „aber wir tun das, was wir im Moment tun können“. Und Sielmann schiebt noch eines hinterher: „Da wird noch einiges kommen.“

Koch hofft endlich auf konstruktive Mitarbeit

Die neuerliche Attacke Sielmanns lässt die Bürgermeisterin erst einmal kalt. Koch: „Das Problem ist nur, dass unter diesem Gebaren nun seit drei Jahren unsere Verwaltung im Rathaus leidet, auch unser Bild nach außen.“ Sie erhofft sich von der neuen Fraktion künftig zumindest konstruktive Mitarbeit.