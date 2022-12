Tauziehen ums Kongresshaus: Neubau-Gegner formieren sich

Von: Andreas Seiler

Streben ein Bürgerbegehren an: (v.l.) Hiltrud Schmid-Egger, Reiner Schmid-Egger, Lilian Edenhofer, Dr. Thomas Trickl, Heidemarie Trickl und Gudrun Schaumann von der Initiative „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss!“. © Krinninger

So manch einem Garmisch-Partenkirchner muss es wie ein Déjà-vu vorkommen: Denn der Dauerstreit um die Kongresshaus-Zukunft läuft erneut auf die Gretchenfrage Neubau oder Sanierung hinaus. Eine Initiative, die das Haus erhalten möchte, strebt ein Bürgerbegehren an – quasi als Konkurrenz zum bereits auf den Weg gebrachten Ratsbegehren.

Garmisch-Partenkirchen – Überraschend kommt dieser Schritt nicht, er hatte sich abgezeichnet. Einige der Mitstreiter der Bürgerinitiative „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss!“ waren bereits 2019 aktiv, als es im Ringen um das Garmisch-Partenkirchner Kongresshaus schon einmal einen Bürgerentscheid gab. Zur Erinnerung: Damals sprach sich eine deutliche Mehrheit für den Erhalt und eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Komplexes am Richard-Strauss-Platz aus. Eine Entscheidung, die folgenlos blieb und inzwischen rechtlich nicht mehr bindend ist – in den Augen der Neubau-Gegner ein „Betrug am Bürgerwillen“.

„Die Mehrheit steht hinter uns“

Den Erfolg von damals wollen jetzt Dr. Thomas Trickl, Vorstand des Vereins „GAP-Fakten“, Reiner Schmid-Egger und die Gemeinderätin Lilian Edenhofer (Freie Wähler, fraktionslos) wiederholen. Sie sind die Köpfe der besagten Initiative, die die Möglichkeiten der direkten Demokratie nutzt, um ihre Interessen durchzusetzen, und ein Bürgerbegehren anstrebt. Die Hürden, damit dieses überhaupt zugelassen wird, sind allerdings hoch: Acht Prozent der Wahlberechtigten müssen als Unterstützer gewonnen werden. Das dürften im Kreisort um die 2000 sein. Entsprechende Unterschriftenlisten sollen verteilt und ausgelegt werden. Trickl ist zuversichtlich: „Die Mehrheit steht hinter uns.“

Sollte es grünes Licht für das Bürgerbegehren geben, kommt es zum Bürgerentscheid, also zur Abstimmung. Eine Frage hierfür haben sich Trickl, Schmid-Egger und Edenhofer schon überlegt. Sie lautet: „Sind Sie dafür, dass unser Kongresshaus nicht abgerissen wird, sondern in seiner jetzigen Form als Kultur-, Kongress- und Bürgerzentrum dauerhaft erhalten bleibt?“

Was simpel klingt, könnte für den Markt eine Zerreißprobe bedeuten. Denn es handelt sich um den exakten Gegenentwurf zum Ratsbegehren, das der Gemeinderat beschloss. Wie berichtet, schlägt das Gremium einen deutlich verkleinerten Neubau vor, um ein „Haus für alle“ zu realisieren. Die Garmisch-Partenkirchner haben also die Qual der Wahl. In den nächsten Wochen dürfte daher ein Kampf um die Deutungshoheit ausbrechen. Beide Varianten kommen vermutlich, davon geht man im Lager der Bürgerinitiative aus, am gleichen Termin zur Abstimmung. Anvisiert wird der 12. Februar 2023.

Gemeinderat empfiehlt Neubau

Die meisten Räte sehen in einem Neubau – im Raum steht ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 41 Millionen Euro – die wirtschaftlichere Lösung. Damit könne man die modernen Anforderungen an einen solchen Mulifunktionsbau am besten erfüllen, heißt es. Dabei geht es beispielsweise um Energieeffizienz und Barrierefreiheit.

Eine Sichtweise, die Trickl & Co. nicht teilen. „Ein Neubau würde zu einem finanziellen Desaster führen, und durch die enormen Abriss-, Entsorgungs- und Neubaukosten würde unsere Gemeinde den nächsten Generationen riesige Schuldenberge hinterlassen“, warnt die Gruppe in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Der Wegfall von Festsaal Werdenfels, Richard-Strauss-Saal, U1 und Kleinem Theater würde das gesellschaftliche und kulturelle Leben in unserer Gemeinde auf Jahre hinaus schwerstens beschädigen.“

Wesentlich sinnvoller wäre es, finden die Kongresshaus-Freunde, das Gebäude, das der Gemeinde gehört und von GaPa Tourismus betrieben wird, behutsam und schrittweise zu renovieren. Eine Schätzung, was dies kosten würde, wagt Trickl nicht. „Es muss finanziell überschaubar sein“, findet er. Natürlich müsse man beispielsweise auf dem Gebiet der Barrierefreiheit und bei der technischen Ausstattung Geld in die Hand nehmen. Die schlechte Energiebilanz des Hauses könnte man beispielsweise mit einer Dämmung, modernen Materialien und Erdwärme verbessern.

Die Vertreter des Bürgerbegehrens befürchten, dass hinter den Neubau-Ambitionen der Ortspolitik noch etwas ganz anderes stecken könnte: ein Hotelbau-Projekt. Konkrete Anhaltspunkte für diese Spekulation liefern sie jedoch nicht, lediglich den Verweis auf ein städtebauliches Entwicklungskonzept, in dem vor einigen Jahren in der Ära Meierhofer ein Tagungshotel auf dem Areal als Vision auftauchte, dann aber wieder gestrichen wurde. Die Neubau-Gegner befürchten, dass diese Pläne noch nicht vom Tisch sind, „weil ansonsten die Hartnäckigkeit, mit der man gegen den Willen der Bürger ein nur 45-jähriges Gebäude unbedingt abreißen will, nicht erklärbar wäre“, sagen sie.