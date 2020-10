Taxifahrer: „Die hätten mich verprügelt“

Mit einem Polizeieinsatz endete eine Taxifahrt am Montagabend in Garmisch-Partenkirchen. Sechs Männer haben den Fahrer beschimpft und bedrängt. Gegen sie wird ermittelt.

Beschimpft und bedrängt haben sechs Männer im Alter zwischen 21 und 33 Jahren einen Taxifahrer am Montagabend.

. Bevor die Polizei in Garmisch-Partenkirchen eintraf, rannten die Männer davon - wurden aber schnell gefasst.

Garmisch-Partenkirchen – Der Mann hat Angst. Sechs junge Burschen sitzen bei ihm im Taxi. Bedrohen ihn. Beschimpfen ihn. „Schlimme Wörter“ sagen sie. Solche, wie sie der 45-Jährige selbst noch nie in den Mund genommen hat. A...loch ist die harmloseste Variante. Die Fahrt, die der Garmisch-Partenkirchner am Montagabend übernommen hat – „ich wollte nur, dass sie vorbeigeht“. Sie endete mit einem Polizeieinsatz.

Seinen Namen will der Taxifahrer nicht in der Zeitung lesen. Zu große Bedenken hat er, dass ihn einer der Männer zwischen 21 und 33 Jahren wiedererkennen, sich an ihm rächen könnte für den Ärger, den er nun von der Polizei bekommt. Dabei hat der Fahrer die Beamten gar nicht gerufen. Dass sie dennoch kam – für den Mann „ein Sechser im Lotto“.

Männer schimpfen: Taxifahrer soll trotz roter Ampel Gas geben

Gegen 22.30 Uhr steigen sieben junge Männer am Hotel Drei Mohren im Ortsteil Partenkirchen in das Großraumtaxi ein. Alle haben offensichtlich Alkohol getrunken, die Abfahrt verzögert sich ein paar Minuten – einer aus der Gruppe muss sich erst noch übergeben. Von Anfang an verhalten sich die Männer aggressiv. Beschimpfen den Fahrer – so schildert er den Abend –, weil er nicht in falscher Richtung in die Ludwigstraße fährt, eine Einbahnstraße. Warum sie das verlangen? Der Fahrer weiß es nicht. „Keine Ahnung, einfach so.“ An der Rathauskreuzung zeigt die Ampel rot, der 45-Jährige hält an, die Schimpftirade von den Rücksitzen beginnt erneut. Gas geben solle er gefälligst.

An der Bushaltestelle am Rathausplatz will der Fahrer die Kunden aussteigen lassen. Zu mulmig ist ihm, zu streitsüchtig sind die Männer. Alle bis auf einen. Der, der neben ihm sitzt, beruhigt den 45-Jährigen: Die anderen würden nichts unternehmen. „Er war vernünftig.“ Doch steigt er im Ortsteil Garmisch aus. Seine Freunde wohnen in Grainau. Aber „diese schlimmen Worte die ganze Zeit“ werden dem Mann zu viel. „Ich hatte Angst. Die waren zu sechst.“ Er alleine. Deshalb steuert er den Taxistand am Marienplatz an. Vielleicht, hofft er, trifft er einen Kollegen, der ihm helfen könnte. Dort steht niemand.

Taxifahrer soll die sechs nach Hause bringen: „Du hast 30 Sekunden Zeit...“

Der Fahrer will die jungen Männer nicht weiter befördern, sagt ihnen das. „Doch ich hatte keine Chance.“ Die sechs steigen aus, einer setzt sich neben ihn, beginnt einen Satz mit den Worten „Du hast 30 Sekunden Zeit. . .“ Sonst würden sie ihn aus seinem Wagen ziehen und selbst fahren. Schon stehen die übrigen fünf neben ihm an der Tür. „Die hätten mich verprügelt.“

Der 45-Jährige sieht nur eine Möglichkeit: Nett zu bleiben, die Grainauer zu beruhigen, sie nach Hause zu bringen. Er denkt daran, die Polizei zu verständigen. Bis sie aber eintrifft, überlegt er, hätten sie ihn schon geschlagen. Wenige Minuten später – er ist gerade auf der Zugspitzstraße ortsauswärts unterwegs – ruft die Polizei ihn an. Offenbar haben sich die Männer schon beim Einsteigen auffällig verhalten, die Inspektion Garmisch-Partenkirchen bekam einen Hinweis und machte das Taxi ausfindig. Der Beamte am Telefon bittet den 45-Jährigen, anzuhalten und auf die Kollegen zu warten – was den Kunden im Auto gar nicht gefällt. Sie glauben, der Fahrer habe die Polizei alarmiert. „Die waren richtig sauer.“

Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Nötigung

Mit der Angst bekommen sie es aber offenbar auch zu tun. Erst beschimpfen sie den Mann, dann laufen sie auf der Zugspitzstraße Richtung Grainau davon. Weit kommen sie nicht. Die Polizei, die nur Minuten später mit drei Autos und sieben Beamten eintrifft, greift die Gruppe auf. Gegen die Grainauer wird nun wegen Beleidigung und Nötigung ermittelt.

Dem Taxifahrer, seit sechs Jahren im Dienst, sitzt der Vorfall noch in den Gliedern. Die ganze Nacht auf Dienstag habe er nicht geschlafen. Sein Herz raste. „Ich hab’ mich die ganze Zeit gefragt: Warum das alles?“