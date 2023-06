Weil Technik in der Partnachklamm streikte: Lange Wartezeiten im dunklen Tunnel

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Ein Besuchermagnet: Die Partnachklamm hat am Pfingst-Wochenende mehrere hundert Ausflügler angelockt. Störung am Drehkreuz © privat

Die Partnachklamm ist ein absoluter Besuchermagnet – und stößt an Kapazitätsgrenzen. Das hat sich am Pfingst-Wochenende gezeigt. Einige Ausflügler mussten im dunklen Tunnel am Ende ausharren, um am Drehkreuz ihr Ticket zu scannen und wieder ins Freie zu gelangen. Das Problem: Die Technik war zeitweise ausgefallen.

Garmisch-Partenkirchen – „Entdecke die Partnachklamm, das einmalige Naturwunder in Garmisch-Partenkirchen“ – so wird das Ausflugsziel beworben. Es ist definitiv ein besonderes. Eines, das jedes Jahr hunderttausende Besucher anlockt und viel Geld in die Kasse der Marktgemeinde spült. Die Menschenmassen, die die Klamm mit ihren gewaltigen Felswänden und der reißenden Partnach anlocken, müssen aber auch gelenkt werden. Das gelingt nicht immer, wie sich an Pfingsten gezeigt hat.

Eine gut 200 Meter lange Schlange erwartete die Ausflügler schon am Eingang. Wer davon nicht abgeschreckt wurde und seine Tickets nicht bereits online gebucht hatte, durfte sich mit all den Menschen durch die Klamm drängen. Die wirklich böse Überraschung kam jedoch am Ende: „An der Ausgangstür mussten wir unsere Karten scannen, nicht am Eingang“, sagt Michael Hutzler. Er war mit vier weiteren Erwachsenen und zwei Kindern aus dem Landkreis München ins Werdenfelser Land gekommen, in dem er seine Jugend verbracht hat. Und war entsetzt: „Im steilen und dunklen Ausgangstunnel mussten wir mit hunderten Personen 20 bis 30 Minuten warten, um durch die verschlossene Drehtür zu kommen“, schildert er sein Erlebnis. „Somit hat sich erneut ein sinnloser Stau gebildet, der nicht nötig gewesen wäre.“ Hutzler will sich nicht ausmalen, was passiert wäre, „wenn eine Massenpanik ausgebrochen wäre“. Dazu kam, dass auch immer wieder Leute von der Südseite hinein drängten. Mit der Folge: „Es war immer unklar, in welche Richtung die Tür gerade drehen sollte.“ Angesichts dessen wundert ihn und seine Begleiter, dass abgesehen von den zwei Frauen an der Kasse kein zusätzliches Personal vor Ort war.

Seltene Störung am Drehkreuz sorgt für lange Wartezeiten

Das hätte in diesem Fall wenig genutzt. Am Pfingstsonntag „handelte sich um eine (sehr seltene) Störung am Drehkreuz“, erklärt Rathaussprecherin Silvia Käufer-Schropp. Umgehend nach Bekanntwerden des technischen Problems sei der Verkauf an der Kasse für rund 30 Minuten eingestellt worden, um den Besucherstrom zu entzerren. Vermutlich dem geschuldet bemerkte Hutzler auf dem Rückweg, dass „die Schlange an der Kasse noch länger war“.

Der Techniker braucht Käufer-Schropp zufolge in der Regel 45 bis 60 Minuten, bis er vor Ort eintrifft. Gefangen sei derweil aber niemand in der Klamm: Schließlich gibt es an beiden Drehkreuzen Notausgänge, die von innen entriegelt werden können, und dort angebrachte Sprechstellen – einmal zur Kasse und einmal zur Rettungsleitstelle. Außerdem „werden die Drehkreuze bei starkem Kundenandrang sowieso schon auf ,Ausgang frei‘ geschaltet, so dass keine Karten mehr am Lesekopf vorgezeigt werden müssen“, betont die Rathaussprecherin. Dadurch werden der Durchgang enorm beschleunigt. In Kürze soll in der Hauptsaison bei starkem Kundenandrang eine zusätzliche Person während der Stoßzeiten am Südende der Klamm eingesetzt, um Staus künftig zu entzerren.

Problem ist der Gemeinde bewusst

Den Verantwortlichen der Gemeinde ist das Problem durchaus bewusst: „Die Partnachklamm als unser absoluter touristischer Hotspot und erfährt seit geraumer Zeit das gleiche Schicksal wie so viele Touristenmagneten weltweit“, sagt Käufer-Schropp. „Der Andrang ist teilweise in Hochzeiten wie den Ferien und bei gutem Wetter kaum mehr zu bewältigen.“ Wie man damit noch besser umgehen kann, beschäftigt Rathaus und GaPa-Tourismus. Genau wie die zeitnahe Suche nach geeigneten Lösungen, „die es nach unserer Meinung auch gibt“. Wie diese konkret ausschauen, sollen weitere Gespräche zeigen.