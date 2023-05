Einige Hütten starten zu Pfingsten in die Sommersaison - In hohen Lagen teilweise noch „tiefster Winter“

Von: Katharina Brumbauer

Bei Sonnenschein gut besucht: Auf der St. Martinshütte könnte an Pfingsten bei schönem Wetter wieder ordentlich Betrieb herrschen. © mzv-archiv

Einige Hütten sind schon in die Sommersaison gestartet, einige ziehen an Pfingsten nach. Doch der DAV warnt: Wanderer sollen noch nicht die höchsten Gipfel erklimmen. Es liegt dort noch viel Schnee.

Landkreis – Lange hat es gedauert, aber nun blühen im Tal die Wiesen, sind die Bäume in ein sattes Grün getaucht. Endlich scheint der Frühling im Landkreis angekommen. Pünktlich zum langen Pfingstwochenende soll – laut Wettervorhersage – auch der Regen aufhören. Da mag es viele in die Berge ziehen. Doch Wanderer sollten trotz der endlich frühlingshaften Verhältnisse Vorsicht walten lassen.

Ende April bis Mitte Mai hat es in höheren Lagen kräftig geschneit. „Sehr spät ist nochmal eine riesige Ladung Schnee gekommen“, betont Martin Willibald, Chef der Sektion Garmisch-Partenkirchen beim Deutschen Alpenverein (DAV). Niedrig gelegene Touren sind möglich, Wege weiter hinauf, zum Beispiel in Richtung Zug- oder Alpspitze, sind aber keineswegs schon sicher begehbar.

Wanderer sollten zum Start in die Saison also nicht schon die höchsten Gipfel erklimmen. Trotzdem: Die einen oder anderen Berghütten rund um Garmisch-Partenkirchen sind schon in die Sommersaison gestartet, einige öffnen an Pfingsten. Alles ist angerichtet für einen Bergsommer, der laut Angaben der Wirte wohl ohne außerplanmäßige Schließungen auskommt. Auch der Chef der DAV-Sektion Garmisch-Partenkirchen bestätigt: In den Hütten, für die er zuständig ist, sind im Sommer nur kleinere Reparaturmaßnahmen vorgesehen. „Die beeinträchtigen den Ablauf aber nicht“, erklärt Willibald. Auf diesen Hütten freut man sich jetzt schon, beziehungsweise bald, über Gäste:

■ An Christi Himmelfahrt war die Eröffnung eigentlich geplant. Doch musste die Familie Auer, die Pächter der Höllentalangerhütte, den Termin verschieben. Wegen eines Steinschlags ist die Höllentalklamm noch voraussichtlich bis zum Samstag nicht begehbar. Doch schon heute sperren die Auers die Hütte auf. „Man kann ja auch über den Stangensteig zu uns“, erklärt Wirt Gernot Auer.

■ Immer an den Wochenenden ab 2. Juni kümmert sich die Familie Zollner auf der Bockhütte im Reintal um die Gäste. Ab Ende Juni, wenn die Weidezeit beginnt, ist die Hütte, die der Weidegenossenschaft Partenkirchen gehört, täglich geöffnet.

■ Am 20. Mai hat die Höllentaleingangshütte aufgesperrt. Auf der Hütte könnten demnächst Veränderungen anstehen. Eine Erweiterung der Terrasse ist geplant. „Im Moment holen wir Angebote von den Gewerken ein“, sagt Willibald. „Der Wunsch wäre, dass wir so bald wie möglich, vielleicht im Herbst, anfangen“, sagt der Chef der DAV-Sektion. „Im Zuge des Terrassenumbaus muss sicher noch mehr an der Hütte gemacht werden.“ Konkreteres kann er aber im Moment noch nicht sagen. „Jetzt bestreiten wir erst mal die Sommersaison.“

■ Das Schachenhaus öffnet voraussichtlich am 7. Juni. Eigentlich hatte die Betreiberfamilie Leitenbauer aus Farchant gehofft, auch an Pfingsten aufmachen zu können. „Aber da oben ist noch so viel Schnee“, betont Andreas Leitenbauer. Er könnte diesen zwar mit einem Bagger bis zum Schachenhaus auf 1866 Metern freiräumen. Aber zu öffnen, wenn alles oberhalb noch unter einer tiefen Schneedecke liegt, „das möchte ich nicht verantworten“. Zu groß ist seine Sorge, dass Bergsteiger nach einer Einkehr bei ihm weiter hinauf wandern und sich versteigen. „Bis 1600 Meter ist es kein Problem, aber weiter oben ist es noch nicht schneefrei.“ Leitenbauer appelliert an die Bergsteiger, keine Wanderung weit hinauf, etwa in Richtung Zugspitze oder Alpspitze zu wagen: „Da ist noch tiefster Winter.“

■ Bereits seit Ostern sind Julia und Sebastian Ortner wieder am Berggasthof am Eckbauer für ihre Gäste da. „Über die Partnachklamm kommen schon einige zu uns rauf“, sagt Sebastian Ortner. Zum 1. Januar 2022 hat das junge Ehepaar den Berggasthof, der seit 1927 in Familienbesitz ist, übernommen. Schon seit sie als Pächter angefangen haben, war Ortners klar: Sie werden an dem alten Haus viel verändern müssen. Ein Abriss und Neubau lässt sich nicht vermeiden. Voraussichtlich im März 2024 soll es mit den Arbeiten losgehen. Somit hat der Berggasthof am Eckbauer im Sommer noch ganz normal geöffnet.

■ Auf der St. Martinshütte am Grasberg hält Inhaberin Sabine Scherer fast ganzjährig die Stellung. Nur im November hat der Berggasthof geschlossen. Das bisher ungewöhnlich kalte und nasse Frühjahr war für Scherer „ein bisschen demoralisierend“. Wenn die Sonne scheint, kommen die Gäste. „Wenn es regnet, haben wir nichts zu tun.“ Die Hüttenwirtin hofft auf die angekündigte Wetterbesserung am Pfingstwochenende.

■ Das Wankhaus soll bald mit neuen Pächtern seine Türen öffnen. Als Termin wurde zuletzt der 1. Juni kommuniziert. „Aber wir müssen schauen, ob das klappt“, sagt Willibald. Es sei fraglich, ob alle Vorbereitungen bis dahin abgeschlossen sind, teilt Verena Tanzer, Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, zu der auch die Wankbahn gehört, nach Rücksprache mit dem Betriebsleiter der Wankbahn mit.

■ Die noch tief verschneite Meilerhütte startet wie immer Mitte Juni in die Sommersaison. Die Hütte auf 2366 Metern öffnet voraussichtlich am 15. Juni.

■ In der Reintalangerhütte herrscht bereits seit dem Vatertag am 18. Mai wieder Betrieb. Der Weg durch das Reintal zur Hütte auf 1369 Metern ist bereits gut zu gehen, informiert die DAV-Sektion München und Oberland, der die Hütte gehört, auf ihrer Homepage. Allerdings müssen sich Wanderer darauf einstellen, dass noch Schneefelder zu überqueren sind.

■ Auch die Esterbergalm empfängt seit vergangener Woche Gäste. Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen hat die Almwirtschaft mit den zwei Interims-Pächterinnen Jutta Mayer und Astrid Schmid wiederbelebt. „Die machen das wirklich super, wir hören nur Positives“, betont Rathaussprecherin Silvia Käufer-Schropp. Bei schönem Wetter dürfen sich die beiden Frauen über eine „volle Hütte“ freuen. Der Pachtvertrag zwischen Mayer und Schmid und der Gemeinde soll maximal drei Monate laufen, die Esterbergalm dann in neue Hände gehen. „Die Ausschreibung ist gelaufen“, sagt Käufer-Schropp. „Jetzt sondieren wir die Angebote. Wie es weitergeht, wird sich zeigen.“

■ Der Startschuss im Kreuzeckhaus fiel ebenfalls am Vatertag. „Das Geschäft ist gut angelaufen“, sagt Pächterin Katrin Rödel. Die Hüttenwirtin sucht aber noch nach Personal: einen Koch, einen Servicemitarbeiter und einen „Allrounder“. „Uns sind leider kurzfristig Mitarbeiter abgesprungen.“. Rödel hofft, bis zur heißen Phase im Hochsommer, Personal gefunden zu haben. „Der Juni ist ja erfahrungsgemäß immer noch ein ruhigerer Monat.“

■ Auf der Stepbergalm läuft der Betrieb seit Christi Himmelfahrt. Zwar musste Familie Ostler, die die Alm bewirtschaftet, in dieser Woche witterungsbedingt nochmal drei Tage zusperren. „Aber wir freuen uns auf die Saison und sind zuversichtlich“, betont Elisabeth Ostler. Den vielen Regen sieht sie nicht nur negativ. „Für die Wasserversorgung der Hütten war das gut.“ Nur das Thema „großer Beutegreifer“ sorgt bei ihr für Anspannung. Im vergangenen Sommer waren auf dem Stepberg mehrere Schafe gerissen worden. „Jetzt hoffen wir sehr, dass das nicht nochmal passiert.“