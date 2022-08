Telefonbetrüger im Landkreis wieder erfolgreich - diesmal erbeuten sie 90 000 Euro

Von: Andreas Seiler

Erneut sind zwei Seniorinnen auf die perfide Masche von Telefonbetrüger hereingefallen. Die geschockten Frauen, denen jeweils vorgegaukelt wurde, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, übergaben Schmuck und Bargeld.

Landkreis – Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mehren sich die Betrugsversuche mit Schockanrufen. Die Ganoven gehen dabei immer dreister vor – leider mit Erfolg. Erst vergangene Woche hatte eine Seniorin auf diese Weise Bargeld und Wertgegenstände im Wert von rund 50 000 Euro verloren (wir berichteten). Am Donnerstag wurden nun leider gleich mehrere Personen Opfer dieser perfiden Masche. Dies berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd per Pressemitteilung.

Zwei 80- und 86-jährige Seniorinnen aus dem Landkreis erhielten in der Mittagszeit jeweils einen Anruf von einer weinenden Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Den älteren Damen wurde von einem „Rechtsanwalt“ mitgeteilt, dass ihre Töchter einen tödlichen Unfall verursacht hätten und zur Abwendung einer Haftstrafe eine hohe Geldsumme zahlen müssten. Die erschrockenen Frauen schenkten der erlogenen Geschichte Glauben und übergaben nach längeren Telefonaten letztlich Bargeld und Schmuck im Wert von rund 90 000 Euro an einen Kurier, der sie zu Hause aufgesucht hatte. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Ein weiterer Fall ging gerade noch glimpflich aus. Ein 86-Jähriger, der ebenfalls im Landkreis wohnt, erhielt zunächst den „klassischen“ Anruf, dass sein Enkel einen tödlichen Autounfall verursacht hätte und er nun durch Zahlung einer hohen fünfstelligen Summe dessen Inhaftierung verhindern könne. Kurz darauf klingelte es erneut bei dem Senior. Es meldete sich ein angeblicher Kripobeamter des Betrugsdezernats, der ihm zusicherte, dass alles seine Richtigkeit habe und er völlig unbesorgt sein Geld übergeben könne. Einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass sich der Mann doch noch bei der richtigen Polizei meldete, um die Telefonnummer des angeblichen Betrugsdezernats zu erfragen, so dass glücklicherweise zu keiner Geldübergabe kam. Die Polizei warnt eindringlich vor den hinterhältigen Anrufen: „Die perfiden Maschen der Betrüger sind zwar hinlänglich bekannt, dennoch werden leider immer noch vor allem Senioren Opfer der erfundenen Geschichten, wodurch sie teilweise horrende Summen verlieren.“

Die Ratschläge der Ordnungshüter

Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über Ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände. Legen Sie einfach auf.

Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Ihr Geld oder Schmuck aufbewahren. Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück. Drücken Sie keine Wahlwiederholung. Legen Sie auf und wählen Sie die 110.

Erstatten Sie immer, auch im Versuchsfall, Anzeige bei der Polizeiinspektion

Insbesondere die jüngere Generation wird ausdrücklich gebeten: Sprechen Sie offen über die perfiden Maschen der Telefonbetrüger und sensibilisieren Sie so Ihre nahestehenden Verwandten und Bekannten, die Opfer solcher hinterhältiger Anrufe werden könnten.