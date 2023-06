Special-Olympics 2023: Premiere in der Bayernhalle: Thailändische Folklore trifft auf weiß-blaues Brauchtum

Von: Josef Hornsteiner

Den Kerzentanz führen vier Thailänderinnen in der Bayernhalle auf. © Josef Hornsteiner

Schuhplatteln, Kerzentanz, Kampfsport: Der bayerische Abend für die thailändische Delegation der Special-Olympics in Garmisch-Partenkirchen hatte es in sich. Dort trafen zwei Kulturen aufeinander.

Garmisch-Partenkirchen – Kerzen in einem Blumengefäß brennen. Exotische Klänge aus Fernost erklingen. Vier junge Mädchen in silberschimmernden Festgewändern biegen filigran ihre Arme, umkreisen sich. Mit dem „Ram choeng thien“, einem Kerzentanz, symbolisieren sie die Bitte vor Buddha um die Erfüllung eines Wunsches – solang die Kerzenflammen brennen. Sollten sich die vier thailändischen Frauen am Mittwochabend also den Sieg für ihre Delegation bei den Special-Olympics gewünscht haben, dürfen ihre Sportler aufatmen – denn keine Kerze ist ausgegangen.

So etwas wird es in der Bayernhalle auch noch nie gegeben haben. Thailändische Folklore trifft auf urbayerisches Brauchtum – denn zuvor haben die Schuhplattler zu den Klängen der Garmischer Musikkapelle zünftig getanzt, die Goaßlschnalzer sind auf den Tischen gestanden. Dieser bayerische Abend war absolut außergewöhnlich – ein Schmelztiegel zweier Kulturen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber trotzdem so viel gemein haben.

Geschenk an die Gastgeber: Neben Kleidung und Bücher gab es für die Gemeinde (Vize-Bürgermeisterin Claudia Zolk, 2.v.r), ein handbemaltes und mit Gold bestücktes Gefäß. © Josef Hornsteiner

Es ist geschafft. Garmisch-Partenkirchen hat sich als Host-Town als ausgezeichneter Gastgeber erwiesen. Unzählige Erinnerungen, schöne Gespräche und wertvolle Begegnungen nehmen die Mitglieder der thailändischen Delegation mit zu den Special-Olympics 2023 nach Berlin. Gestern ging der Zug. Am Mittwoch durften die 53 Gäste als großes Finale ihres viertägigen Aufenthalts einen bayerischen Abend erleben – gaben aber auch selbst viel über ihre exotische Kultur preis.

Neben dem Kerzentanz war auch traditionelle Kampfkunst zu erleben. Drei Burschen führten einen „Muay Thai Boran“ auf. Dabei verprügelte einer zwei andere zur Schau, ehe das Buffet eröffnet wurde. Auch das war dem Abend thematisch perfekt angepasst: Neben Speck, Spanferkel und Böfflamott gab es Sushi, gebratene Spieße und Duftreis. Kraftvolle Nahrung für die kommenden Tage. „Wir sind so stolz, dass ihr bei uns wards“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Koch. Generalkonsulin Prapenpim Prachonpachanuk bekräftigte, dass „meinen Landsleuten nichts Besseres als Garmisch-Partenkirchen passieren konnte.“joho