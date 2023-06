Special-Olympics 2023: Thailänder zu Gast in Garmisch-Partenkirchen - Kein Sonderzug - Gepäck wird separat geliefert

Delegation aus Südostasien mit buntem Rahmenprogramm

Eine südostasiatische Delegation der Special Olympics in Berlin gastieren kostenlos im aja-Hotel in Garmisch-Partenkirchen. Ein buntes Rahmenprogramm ist im Kreisort geplant. Ein Sonderzug in die Hauptstadt kommt allerdings nicht zustande.

Garmisch-Partenkirchen – So ganz verstehen tut es Horst Demmelmayer nicht. Einen eigenen Sonderzug hätten sich der alte Special-Olympics-Hase und Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) gewünscht. Der von München aus alle Athleten aus ganz Bayern nach Berlin bringt. Als geballte weiß-blaue Power sozusagen. Doch trotz aller G7-Gipfel-Kontakte konnte Koch nichts machen. „Einen Sonderzug gibt es nur für Fußballer, aber nicht für Behinderte“, resümiert Demmelmayer enttäuscht. Den Spaß und den Willen, ein hervorragender Gastgeber zu sein, lassen sich die beiden aber dennoch nicht nehmen.

Vom 12. bis zum 15. Juni 2023 ist Garmisch-Partenkirchen eine von insgesamt 32 Städten und Kommunen in Bayern, die als Host-Town eine Delegation der Special Olympics 2023 in Berlin beherbergen. 27 Athleten aus Thailand mit 26 Betreuern und Trainern schlagen am Fuße der Zugspitze ihr Quartier auf. Der jüngste Teilnehmer ist 16, der älteste 66 Jahre alt. Insgesamt werden sie 60 Zimmer im aja-Hotel am Bahnhofsareal beziehen – dass ihnen Direktor Nico Stelkens kostenlos zur Verfügung stellt. „Unser Hotel wurde vor zwei Jahren quasi dafür gebaut“, sagt er am Dienstag in einer kleinen Presserunde. „Wir sind prädestiniert für die Sportler.“ Zwar sind keine Rollstuhlfahrer dabei, aber auch für diese hätte es dank der Barrierefreiheit keine Probleme gegeben.

Einheimische Betriebe, Hotels und Institutionen helfen tatkräftig mit

Diese Zusammenarbeit innerhalb der Marktgemeinde lobt Koch in höchsten Tönen. Ein Anruf habe bei Stelkens gereicht und schon sei alles in Butter gewesen. Gleich lief es beim heimischen Betrieb Alpin Convention, der sich auf Firmenveranstaltungen und Tourismusberatung spezialisiert hat. Sportwissenschaftlerin Claudia Gerken und ihr Team haben gemeinsam mit einem Organisationskomitee für ein breites Rahmenprogramm gesorgt.

Athleten in den sechs Disziplinen Leichtathletik, Schwimmen, Boccia, Badminton, Kleinturnier-Fußball und Tischtennis werden anreisen. „Eine große Ehre“, sagt Koch. Sie sei sehr gespannt auf die Sportler.

Um 6.30 Uhr geht es täglich mit Gymnastik los für die Teilnehmer der Special Olympics. Auch ein umfangreiches Rahmenprogramm bekommen die Athleten geboten. Unter anderem besuchen sie am Dienstag, 13. Juni, gemeinsam mit allen Volunteers (Schüler der 11. Klasse des sozialen Zweigs der St. Irmengard-Fachoberschule) und weiteren Helfern die Werdenfelser Werkstätten und den Integrationskindergarten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (KJE). Dabei machen sich die Südostasiaten ein Bild vom Konzept und den Möglichkeiten dieser Einrichtungen. Am Abend steht ein Fackellauf durch die Fußgängerzone Garmisch zum Mohrenplatz an.

Statt auf die Zugspitze geht‘s auf den Wank

Die Überlegung, die Delegation auf die Zugspitze zu bringen, hat man „aus zeitlichen Gründen verworfen“, erklärt Claudia Käsbohrer, in der Marktgemeinde für Kongresse zuständig. „Zudem wussten wir nicht, wie sich die Höhenluft und die kalten Temperaturen auf die Athleten auswirken.“

Denn hart trainieren werden die Teilnehmer trotz der bevorstehenden Wettkämpfe in Berlin nicht mehr, erklärt Demmelmayer, der selbst jahrelange Erfahrung als Coach hat. „Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und im Anschluss mit Power in die Hauptstadt reisen.“ Deshalb führt die Tour am Mittwoch, 14. Juni, auf den Wank. Dort oben macht eine Bewegungstherapeutin ein leichtes Training mit ihnen – wer Lust dazu hat. Genauso können die Teilnehmer im aja-Hotel die Schwimmbecken fürs Training nutzen.

Vizebürgermeisterin und Gemeindemitarbeitern fahren Gepäck separat nach Berlin

Auch wenn es mit dem Sonderzug nach Berlin nicht geklappt hat, wollen Käsbohrer und zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk (CSB) den Teilnehmern die Anreise am Donnerstag, 15. Juni, nach Berlin so angenehm wie möglich gestalten. „Eigentlich hätten sie fliegen sollen“, erklärt Käsbohrer. Nur haben sich da einige Host-Towns dagegen gewehrt. „Deshalb werden die Vizebürgermeisterin und ich, während die Delegation mit dem Zug in die Hauptstadt fährt, deren Gepäck separat transportieren.“ Damit soll den Thailändern eine entspannte Reise ermöglicht werden.

Demmelmayer freut sich trotzdem, dass der Behindertensport in Deutschland immer mehr Anerkennung findet. „Das ZDF ist Medienpartner, es werden viele Stunden über die Special Olympics live im Fernsehen ausgestrahlt werden.“

Er bedauert, dass heuer nur eine einzige Athletin aus dem Landkreis – Seglerin Johanna Heins von der KJE Garmisch-Partenkirchen – sich für die Spiele in Berlin angemeldet beziehungsweise qualifiziert hat.