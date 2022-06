G7-Gipfel: Kontrolle an Grenze eskaliert – rund 130 Kühe unter Polizeischutz auf Alm getrieben

Von: Tanja Kipke

Teilen

Am Sonntag treffen sich die G7-Staatschefs in Elmau. Bereits an den Tagen davor ist schon einiges los. Der News-Ticker zum G7-Gipfel 2022.

Update vom 24. Juni, 22.05 Uhr: Während sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten auf ihr Treffen auf Schloss Elmau vorbereiten, trafen sich Kritiker auf einem Alternativgipfel in München. Dort wurde den sieben führenden westlichen Wirtschaftsnationen Mitverantwortung für globale Krisen und Ungerechtigkeit vorgeworfen. Der Reichtum der G7-Nationen beruhe auf der Ausbeutung des globalen Südens, sagte die politische Referentin des Bündnisses erlassjahr.de, Malina Stutz: „Das wollen wir nicht weiter hinnehmen.“ Das Bündnis setzt sich für ein unabhängiges Insolvenzverfahren für überschuldete Staaten ein.

„Fortschritt für eine gerechte Welt“ sei zwar das vorgebliche Ziel des G7-Gipfels, teilten die Organisatoren der Veranstaltung vorab mit. Dabei würden häufig gerade die teilnehmenden Staaten nötige Reformen „aus nationalstaatlichen und ökonomischen Machtinteressen“ blockieren. „Man könnte das alles anders gestalten“, sagte Julia Thrul von Oxfam Deutschland.: „Man muss nur den Mut haben, sich das vorzustellen.“ Unter anderem fordert die Organisation eine Sondersteuer zur Bekämpfung von Ungleichheit.

Update vom 24. Juni, 20.10 Uhr: Heftige Kritik am G7-Gipfel wird auch von den Freien Wählern in Garmisch-Partenkirchen laut. Sie fordern eine Resolution, damit sich ein solches Treffen mit allem Drum und Dran im Landkreis nicht wiederholt.

G7-Gipfel in Schloss Elmau: 130 Kühe dürfen dank Polizei durch den Sicherheitsbereich

Update vom 24. Juni, 19.00 Uhr: Eigentlich bleibt der Sicherheitsbereich um den G7-Tagungsort Schloss Elmau nur einem kleinen Kreis Zweibeinern vorbehalten. Nun wurde jedoch für rund 130 Kühe eine Ausnahme gemacht. Sie wurden unter Polizeischutz quer durch den schwer bewachten Bereich auf ihre Alm getrieben. Die Tiere mussten dabei den für den Gipfel eigens asphaltierten temporären Hubschrauberlandeplatz queren, auf dem die Staatsgäste landen sollen – normalerweise ist das ein Wanderparkplatz.

Die Hinterlassenschaften der Kühe seien gleich wieder beseitigt worden, berichtete ein Polizeisprecher. „Es ist eine Kehrmaschine hinzugezogen worden, die den Platz wieder in ordnungsgemäßen Zustand versetzt hat.“ Begleitet wurden die Tiere auf dem Weg zur Wettersteinalm von zahlreichen Treibern aus dem Raum Garmisch-Partenkirchen.

Die anwesenden Polizisten hätten den Zaun geöffnet, der um das Schloss errichtet wurde, damit die Kühe passieren konnten. Normalweise darf seit Sonntag den vier Quadratkilometer großen Sicherheitsbereich um den Tagungsort nur betreten, wer eine Akkreditierung hat.

Ein paar hundert Schafe müssen indessen erst einmal im Tal grasen. Der ursprünglich für das Gipfel-Wochenende geplante Auftrieb sei in einer gemeinsamen Besprechung von Polizei und Weidegenossenschaft Partenkirchen wegen des G7-Einsatzes auf das darauffolgende Wochenende verlegt worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Auftriebe werden grundsätzlich an Wochenenden durchgeführt, da die Auftriebshelfer in ihrer Freizeit agieren.

Update vom 24. Juni, 18.00 Uhr: Für die Tage des G7-Gipfels sind Unwetter vorhergesagt. Es drohen Gewitter, Starkregen und Hagel. Das könnte die Anreise der Politiker und auch das Leben im Protestcamp erschweren.

Das Wetter ist der Gipfel: Vor dem G7-Treffen im Schloss Elmau muss die Polizei in Deckung gehen. © NEWS5 / Merzbach

Vor G7-Gipfel: Bundespolizei an Grenzübergängen sogar mit Pferden unterwegs

Update vom 24. Juni, 16.17 Uhr: Bei einer G7-Grenzkontrolle in Schwaben sind vier Polizisten durch aggressive Jugendliche leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger in der Nacht auf Freitag bei einer Kontrolle auf der Autobahn bei Sigmarszell (Landkreis Lindau) aggressiv verhalten und sich geweigert, ihre Ausweise vorzuzeigen. Als die Jugendlichen daraufhin durchsucht wurden, schlugen die beiden 19-Jährigen auf die Polizisten ein. Dabei wurden vier Beamte leicht verletzt.

Die Bundespolizei teilte zudem mit, dass an den Grenzübergängen in den nächsten Tagen verstärkt mit Kontrollen gerechnet werden muss. Und das nicht nur auf den Straßen. Auch abseits der üblichen Grenzübergänge in der G7-Veranstaltungsregion zeigt die Polizei Präsenz. Die Beamten seien mit Pferden und auch teils zu Fuß unterwegs.

Berittene Bundespolizisten stehen an der Grenzkontrolle an der B 23 in Griesen neben einem Polizeihubschrauber. © Angelika Warmuth/dpa/Bildarchiv

Update vom 24. Juni, 16.05 Uhr: Der G7-Gipfel stößt in Garmisch-Partenkirchen nicht nur bei Protestlern auf Kritik - auch bei Anwohnern und der Bürgermeisterin. Zwei Tage vor dem Eintreffen der Politiker auf Schloss Elmau äußerte sie sich in einer BR-Sendung.

Update vom 24. Juni, 13.10 Uhr: Die Aktivisten des Bündnis „Stop G7 Elmau“ haben auf einer Wiese an der Loisach in Garmisch-Partenkirchen mit dem Aufbau ihres Protestcamps begonnen. Rund 750 Menschen können hier an den Gipfeltagen kampieren, notfalls auch mehr, wie der Anmelder des Camps, York Runte, am Freitag sagte. Rund 30 Aktivisten waren am Vormittag mit dem Aufbau beschäftigt, an den Zugängen zum Zeltlager standen Dutzende Polizeibeamte.

Am Freitag hat der Aufbau des G7-Protestcamps begonnen. © Josef Hornsteiner

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Wirbel um Demo am Schloss – Diskussionen laufen

Was für die Kritiker des Gipfels allerdings noch unklar ist, ob ihnen eine Demonstration nahe dem Tagungsort Schloss Elmau genehmigt wird. „Mit Polizeibussen hingeshuttelt zu werden, hat mit Versammlungsrecht überhaupt nichts zu tun“, kritisierte Runte einen derzeit diskutierten Vorschlag. Man wolle wenigstens im eigenen Bus hinfahren. Bei der Polizei hieß es, noch immer liefen Abstimmungen zwischen Anmeldern und Behörden. Laut Landratsamt sind rund um den Gipfel etwa 25 Veranstaltungen im Raum Garmisch-Partenkirchen angemeldet. Von diesen waren bis Donnerstag knapp zehn genehmigt.

Update vom 24. Juni, 12.31 Uhr: „MorningMan Mike“ von Radio Gong gehört die wohl bekannteste Radiostimme in München. Der Moderator nutzte jetzt seine Reichweite, um gegen den G7-Gipfel zu poltern. Und an die Politik zu appellieren. Denn wegen des G7-Gipfels in Elmau sind aus dem ganzen Land Polizeikräfte in den Süden Bayerns geschickt worden. Unter Umweltaspekten kein guter Schachzug.

Militärhelikopter kreisen wegen G7-Gipfel über München

Update vom 24. Juni, 9.31 Uhr: Große Militärhubschrauber ziehen in diesen Tagen häufiger ihre Kreise über der Landeshauptstadt München. Genauer gesagt sind es Transport-Helikopter Chinook CH47 (Bild unten) oder Force Pavehawks der US-Army sowie NH-90 der Bundeswehr. Weil die großen Maschinen knapp über den Köpfen der Münchner hinwegfliegen, machen sich die einen oder anderen Sorgen.

In München kreisen wegen des G7-Gipfels jetzt häufiger Chinook-Helikopter über die Stadt. © Emad Aljumah/Moment RF/dpa/Symbolbild

Dafür gibt es aber keinen Grund. Die Polizei erklärte auf Nachfrage, dass die Hubschrauber im Zuge des G7-Gipfels in Elmau zum Einsatz kommen. Mit ihnen sollen die hochrangigen Teilnehmer des Politiker-Treffens in die Alpen geflogen werden. „Für diese Transferflüge werden Testflüge absolviert, weil zum Beispiel die genaue Flugroute überprüft werden muss“, erläutert Einsatzleiter und Polizeivizepräsident Michael Dibowski. Auch insgesamt gebe es wegen G7 mehr Polizeiflüge – nicht zuletzt auch unmittelbar nach dem Brandanschlag in der Au.

Erstmeldung vom 23. Juni, 20.07 Uhr: Garmisch-Partenkirchen – In wenigen Tagen findet der G7-Gipfel in Elmau statt. Die Staats- und Regierungschef der sieben wichtigsten Industrieländer treffen sich vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau, um sich über ihre Positionen zu globalen und politischen Themen auszutauschen und abzustimmen. Bereits Tage vor dem Gipfel ist in der Region viel los, Parkplätze und Ausflugsziele werden gesperrt, die Polizei verschärft die Kontrollen, weshalb mit enormem Stau zu rechnen ist. Auch Flugübungen finden bereits seit Tagen statt. Die Anwohner sind davon nicht gerade begeistert.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Aufbau des Protestcamps der Gegner bereits am Freitag

Die Proteste gegen den G7-Gipfel haben ebenfalls bereits vor dem Treffen begonnen. Das Bündnis „Stop G7 Elmau“ baut schon am Freitag (24. Juni) sein Protestcamp in Garmisch an der Loisach auf. 750 Teilnehmer werden erwartet. In Zelten werden die Aktivisten auf der Wiese neben dem Garmischer Reitlweg kampieren. Das Bündnis hatte bereits beim G7-Gipfel 2015 ein Camp auf die Beine gestellt. Für den ersten Gipfeltag (26. Juni) ist auch noch eine Groß-Demo in Garmisch geplant.

Wie bereits 2015 plant das Bündnis „Stop G7 Elmau“ ein Protestcamp in Garmisch. © Tobias Hase/dpa/Archiv

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Alternativgipfel der Gegner in München geplant

Auch in München wollen Aktivisten gegen den G7-Gipfel auf die Straße gehen. Die Groß-Demo ist für Samstagmittag (25. Juni) angekündigt, die Polizei will mit 3000 Beamten vor Ort sein. Münchens Einsatzleiter und Polizeivizepräsident Michael Dibowski rechnet sogar mit einem schwarzen Block. Erst am Mittwoch hatten Unbekannte acht Einsatzfahrzeuge der Münchner Polizei in Brand gesteckt. Man ermittele hier in alle Richtungen.

Neben der Demo am Samstag ist in München am Freitag ein sogenannter „Alternativgipfel“ geplant. Im EineWeltHaus in München oder online können Interessierte von 15 bis 21.30 Uhr am G7-Alternativgipfel teilnehmen. Entwicklungspolitische und globalisierungskritische Organisationen diskutieren dort in sechs Workshops Themen wie Schuldenerlass, nachhaltiges Wirtschaften und Menschenrechte und stellen gerechte Alternativen zur neokolonialen Politik der G7-Staaten vor.

G7-Gipfel in Elmau: Die Geschichte der Proteste gegen die Globalisierung Fotostrecke ansehen

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Erste Staatschefs landen am Samstag – auch Biden mit der Air Force One

Am Samstagabend treffen die ersten G7 Teilnehmer in Bayern ein. US-Präsident Joe Biden wird demnach bereits einen Tag vor dem Gipfel am Münchner Flughafen mit der Air Force One landen. Im Hubschrauber gehts dann weiter nach Elmau, falls das Wetter nicht mitspielt, ist ein Autokonvoi geplant. Dafür fliegen die Amerikaner das Präsidenten-Auto „The Beast“ ein. Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson und natürlich Gastgeber Bundeskanzler Olaf Scholz reisen bereits am Samstag an. (tkip)