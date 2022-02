Erstes Video eines Schwarzen Lochs: Tiefer Blick ins Universum

Von: Andreas Seiler

Faszination Universum: So sieht in dem Kurzvideo das Schwarze Loch mit der Gaswolke aus. © Max-Planck-Institut

Schwarze Löcher faszinieren die Wissenschaft. Jetzt ist es Astrophysikern des Garchinger Max-Planck-Instituts erstmals gelungen, mithilfe eines Computerprogramms ein Video von solch einem Objekt im Universum zu rekonstruieren. Die entscheidende Entwicklungsarbeit hierzu fand im Schneefernerhaus auf der Zugspitze statt.

Garmisch-Partenkirchen – Zugegeben: Für den Laien ist die zweisekündige Videosequenz nicht sonderlich spektakulär: Er sieht lediglich ein gelb-rötliches, ringförmiges Gebilde, das sich um einen schwarzen Kreis bewegt. Das Ganze erinnert an geschmolzenes Metall. Doch für Wissenschaftler ist der Mini-Clip eine kleine Sensation: Denn er visualisiert – zum ersten Mal in dieser Form – die Gaswolke um ein Schwarzes Loch. Genauer gesagt um ein supermassives Schwarzes Loch, das sich im Zentrum unserer Nachbargalaxie M87 befindet – etwa 50 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

Aufnahme aus Unmenge an Messdaten berechnet

Gelungen ist dieses Kunststück, das jetzt als Artikel in einem Fachmagazin veröffentlicht wurde, einem Forscherteam des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching. Rund zwei Jahre tüftelten die sieben Wissenschaftler an dem Projekt. Im klassischen Sinne gefilmt wurde das Schwarze Loch freilich nicht. Die Aufnahme wurde vielmehr aus einer Unmenge an Messdaten berechnet – mit einem speziell für diesen Zweck entwickelten Programm.

Und dabei spielte Garmisch-Partenkirchen eine entscheidende Rolle, genauer gesagt die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus, die direkt unterhalb des Zugspitzgipfels liegt. Denn dorthin zogen sich die Astrophysiker Ende 2019 für eine Woche zu einer Klausur zurück, um in einer Höhe von 2656 Metern die Köpfe freizubekommen. Das Brain-storming in der Abgeschiedenheit der Alpen war von Erfolg gekrönt. Denn hoch über dem Werdenfelser Land kam die zündende Idee für einen Algorithmus, der die Datenmenge in bewegte Bilder umwandelt. Und es wurde damals bereits ein erster Prototyp erstellt. Das Schwierige dabei: Die vorhandenen Informationen waren unvollständig – wie bei einem Bild, von dem nur einige Pixel bekannt sind – und mussten hochgerechnet werden. Experten nennen diesen Schritt interpolieren. Philipp Arras, der der besagten Gruppe angehört, ist vom Schneefernerhaus, das von mehreren deutschen Forschungseinrichtungen für Studien genutzt wird, begeistert: „Für die Astrophysik ist das sehr inspirierend. Man ist schon näher am Himmel dran“, berichtet er.

Physik unter extremen Bedingungen

Das entstandene Video ist seinen Ausführungen zufolge sehr aufschlussreich. Weil es die Struktur und Dynamik der Gasscheibe um das Schwarze Loch zeigt. Und weil es die bisherigen Erkenntnisse sowie physikalische Theorien bestätigt. „Man kann die Physik unter extremen Bedingungen beobachten“, erläutert Arras.

Schwarze Löcher sprengen die Vorstellungskraft – und geben viele Rätsel auf. Beispielsweise ist der Ursprung in vielen Fällen nicht genau geklärt. Fest steht: Diese Gebilde, die sich überall im Universum finden lassen, verfügen über eine derart hohe Dichte und Gravitationskraft, dass sie sogar jegliches Licht verschlucken. Aus diesem Grund erscheinen sie auch schwarz. Die Gasmasse im aktuellen Fall bildet eine hell leuchtende Scheibe, sicherlich extrem heiß, bevor sie in das Schwarze Loch stürzt.

Die Rohdaten aus der Galaxie M87, auf die sich das Max-Planck-Institut bei dem Projekt stützte, sind schon etwas älter – und umfangreich. Insgesamt geht es um vier Petabyte. Das sind vier Millionen Gigabyte. Geliefert wurden diese 2017 von dem Superteleskop „Event Horizon“. Dieses besteht eigentlich aus sieben Anlagen, die verteilt über die ganze Erde aufgestellt sind und virtuell zusammengeschaltet werden. Auf diese Weise lässt sich eine extrem hohe Auflösung erzielen. Gemessen werden Lichtwellen. „Das ist wie ein Mikrofon für Licht“, erklärt Arras das Prinzip. Schon damals wurden daraus erste Bilder des Schwarzen Lochs erstellt. Bilder, die nun laufen lernten.

Das Video lässt sich auf folgender Homepage aufrufen: https://philipp-arras.de/m87_press_de.html.