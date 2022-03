Haushalt 2022: Tiefer Griff in die Rücklagen

Von: Andreas Seiler

Das nächste Vorhaben: Nach der aufwändigen Generalsanierung soll auf dem Areal des historischen Olympia-Skistadions eine Erlebniswelt entstehen. Hierfür sind im Haushaltsplan 2022 rund 1,5 Millionen Euro vorgesehen. © Sehr

Garmisch-Partenkirchen – Das Pflichtprogramm ist erfüllt – und es bleibt sogar noch Luft für die Kür. Auf diesen Nenner lässt sich der Haushalt 2022 des Marktes Garmisch-Partenkirchen bringen. Nach einer intensiven Vorberatung, die teilweise hinter verschlossenen Türen stattfand (wir berichteten), segnete jetzt der Gemeinderat mit einer 17:10-Mehrheit – vor allem mit den Stimmen von CSU, CSB und Bayernpartei – die rund 114,5 Millionen Euro schwere Finanzplanung ab, die alle Einnahmen und Ausgaben in diesem Jahr aufführt.

Die Kommune will demnach 30,4 Millionen Euro investieren. So starten etwa die umfangreichen Sanierungen der beiden Grund- und Mittelschulen (Bürgermeister- Schütte und Gröben) mit ersten Ausgaben für Planungen und Vorarbeiten. Die dicken Brocken kommen erst noch. Es fließen außerdem hohe Summen in den Hochwasserschutz und Straßenbau. Der Umbau des Gebäudes der Tourist-Information am Richard-Strauss-Platz wird angepackt. Und im Olympia-Skistadion soll die seit Längerem diskutierte Erlebniswelt entstehen. Die gute Nachricht: Für all dies müssen keine Schulden gemacht werden. Die schlechte: Stattdessen werden die Rücklagen geplündert – und zwar ordentlich. Fast 22,5 Millionen Euro werden aus der Spardose entnommen – ein Schritt, der in Zeiten von Minuszinsen vertretbar ist. In den nächsten Jahren wird jedoch die Gemeinde, das zeichnet sich ab, um eine Neuverschuldung nicht umhinkommen. Kämmerer Christoph Maier kalkuliert mit 40,3 Millionen Euro, die 2023 bis 2025 aufgenommen werden sollen.

In den traditionellen Haushaltsreden, die gerne für einen politischen Rundumschlag genutzt werden, gingen die Meinungen zu dem Zahlenwerk weit auseinander. Kritiker, in erster Linie Grüne und SPD, bemängelten, dass die großen Zukunftsthemen wie das Verkehrsproblem, der Klimaschutz und das Kongresshaus nicht sichtbar seien.

Verwundert über den Widerspruch zeigt sich Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). Seit Dezember habe die Verwaltung acht Sitzungstermine anberaumt und die Ergebnisse stets sofort veröffentlicht, berichtet die Rathauschefin auf Nachfrage. Aber aus keiner Gruppierung sei ein Feedback gekommen – „weder Kritik noch Änderungswünsche noch sonst irgendetwas zum Thema Haushalt“, so Koch. „Ganz im Gegenteil, die Gremiumsmitglieder aller Fraktionen haben stets unseren Vorschlägen zugestimmt – und in der Sitzung wurden genau diese Zustimmungen einiger Fraktionen mit der Ablehnung des Haushaltes wirklich ad absurdum geführt. So etwas verstehe ich nicht!“

CSU

„Der Haushalt 2022 ist trotz der Corona-Pandemie besser ausgefallen wie gedacht“, erklärte CSU-Sprecher Anton Witting in der Sitzung am Montagabend im Kongresshaus. Allerdings gibt es seiner Einschätzung nach einige dicke Fragezeichen. Dazu zählen die Auswirkungen des G7-Gipfels. „Ein viel, viel größeres Problem ist der von Russlands Despoten Wladimir Putin angezettelte Krieg in der Ukraine. Abgesehen von dem unsäglichen Leid der Zivilbevölkerung und der Zerstörung des Landes ist auch die Auswirkung auf unser Leben und unsere Wirtschaft nicht absehbar“, sagte Witting. Der CSU-Vertreter zählte einige Großprojekte auf, die das finanzielle Handeln des Markts mitbestimmen werden: die Schulsanierungen, der Hochwasserschutz, die Instandsetzung von Brücken und Gemeindestraßen sowie das Kongresshaus.

Grüne

Eine deutlich kritischere Position bezogen die Grünen. Mehr Vorausschau in der Haushaltspolitik forderte Fraktionschef Dr. Stephan Thiel: Ein Jahresetat müsse eine Perspektive bieten, befand er, wie mit planbaren Ausgaben langfristig umgegangen werden soll. „Hier wären zweckgebundene Rücklagen über lange Jahre hilfreich.“ Auch fehlten Visionen: Im aktuellen Etat suche man vergeblich nach „zentralen Bausteinen der Ortspolitik“. Thiel nannte das Kongresshaus, das Areal Bahnhof West, den Wohnungsbau, ein Verkehrskonzept sowie die Nutzung des Abrams-Geländes. Des Weiteren forderte er eine moderne Verwaltung. Dazu zähle die Schaffung einer Stelle für Klimaschutz und Mobilität.

SPD

Ähnliche Töne waren von SPD-Sprecherin Ulrike Bittner-Wolf zu vernehmen. „Es fehlen in dem Ansatz wichtige Themen der Ortsentwicklung“, monierte sie – und nannte ebenfalls die ungeklärte Zukunft des Kongresshauses als ein Beispiel. Doch damit nicht genug: Nach Bittner-Wolfs Dafürhalten werden weitere Problemfelder überhaupt nicht oder völlig unzureichend angegangen. So müssten die Verkehrsprobleme im Ort endlich gelöst werden. Die Sozialdemokratin schlug unter anderem eine Stärkung des Radverkehrs, mehr Tempo 30, ein Verkehrsleitsystem sowie ein Parkplatz-Management vor. Und auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist ihr ein Dorn im Auge. Sie warf diesbezüglich der Verwaltung ein „zögerliches Handeln“ vor. Manch ein Wohnungssuchender sei gezwungen wegzuziehen.

Freie Wähler

Der Haushalt sei ein Blick in eine Glaskugel, meinte Daniel Schimmer von den Freien Wählern. Denn: „Wie stark der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die deutsche Wirtschaft belasten und folglich die Wirtschaftsleistung sinken wird, wie hoch die Inflation tatsächlich sein wird und welche Konsequenzen die Teuerung für die Bürger bedeuten wird, darüber sind sich selbst die führenden Ökonomen unseres Landes nicht einig.“ Wichtig für Garmisch-Partenkirchen sei die Tatsache, dass der Investitionsstau angegangen werde. Stellvertretend nannte Schimmer die Schulprojekte: „Für eine kinderfreundliche Kommune mit knapp 4000 unter 18-Jährigen im Ort, immerhin 13,6 Prozent der Garmisch-Partenkirchner, ist dieser Pflichtaufgabe schon viel zu lange nicht nachgekommen worden.“

CSB

Den Nachholbedarf in vielen Bereichen sprach auch Dr. Markus Wäckerle an, der das Wort für das CSB ergriff. Konkret nannte er das Kongresshaus und die Schulsanierungen, die im aktuellen Haushalt einen wesentlichen Baustein darstellen. An Zukunftsplänen mangelt es dem CSB nicht. Wäckerle erwähnte Straßen- und Radwege-Projekte, Tempo-30-Zonen im gesamten Ort, die Gestaltung der B23 alt (nach der Eröffnung des Kramertunnels), die Parkraumbewirtschaftung, Besucherlenkung und Klimaneutralität. Und der Ortspolitiker wünscht sich im Gemeinderat, in dem es mitunter hoch hergeht, mehr Respekt und Miteinander. „Dazu gehört als allererstes, dass wir uns gegenseitig ausreden lassen und nicht zu schreien anfangen, wenn uns was nicht passt“, so Wäckerle.

Bayernpartei

Mit dem bisweilen gereizten Klima in dem Gremium nicht einverstanden ist auch Andreas Grasegger von der Bayernpartei. Er beschwerte sich über die verbalen „Angriffe“ gegen Politiker, Gäste und Mitarbeiter der Verwaltung. „Wir sollten nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten“, appellierte er an die Amtskollegen. In seiner Rede hob er einen Punkt hervor: den Mangel an Gewerbegrund in Garmisch-Partenkirchen. „Hier ist dringend eine Lösung erforderlich“, sagte der Volksvertreter. Sonst seien heimische Betriebe gezwungen, in andere Kommunen zu ziehen, wo es noch ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Die Konsequenz: Die dringend benötigte Gewerbesteuer komme dann nicht mehr der Marktgemeinde zugute, sondern werde woanders bezahlt.

Die „Einzelkämpfer“

Hart ins Gericht mit Bürgermeisterin Koch ging Lilian Edenhofer, die als fraktionslose Freie Wählerin im Gemeinderat sitzt. Bei vielen Fragen gehe nichts vorwärts, beschwerte sie sich. „Und Sie legen dabei ein Gebaren an den Tag, welches an einen Kindergarten erinnert und nicht an ein Gemeindeoberhaupt“, lautete ihr Vorwurf in Richtung Koch. „Sie spalten und schauen, wo Sie einen Keil zwischen die Leute treiben können.“

Angriffslustig zeigte sich auch Anton Hofer (Garmisch+Partenkirchen miteinander). „Man muss ausgleichen und moderieren“, forderte er. Dazu gehöre auch, andere Meinungen zuzulassen. Diese Haltung vermisse er. „Man hat den Verdacht, dass zwischen Freund und Feind unterschieden wird“, lautete Hofers Kommentar.

FDP-Mandatsträger Martin Sielmann, der in dem Gemeinderat wie Edenhofer und Hofer das Schicksal eines politischen Einzelkämpfers fristet, war in der Sitzung nicht anwesend.