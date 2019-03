Tiefgarage in Partenkirchen: Jetzt gibt‘s Signale der Entspannung

Schwache Auslastung: Durch die Abschaffung der Monatstickets besteht in der Tiefgarage Partenkirchen viel ungenutzter Freiraum.

Hauptausschuss beschäftigt sich im April wieder mit dem Thema

In der Kontroverse um die Tiefgarage Partenkirchen deutet sich eine Verständigung an. Betroffene möchten die Abschaffung der Monatstickets rückgängig machen. Nun will sich auch der Hauptausschuss der Marktgemeinde Anfang April erneut mit dem Thema beschäftigen.