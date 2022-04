Tierquäler in Garmisch-Partenkirchen am Werk: „Hundespielzeug“ mit rostigen Nägeln präpariert

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Gefährlich für Hunde: Unbekannte haben Schrauben und Nägel in Moos, Holz und Säcke gesteckt. © joho

Unbekannte haben präpariertes „Hundespielzeug“ im Garten eines Garmisch-Partenkirchners ausgelegt: Holzsplitter und Netze sind mit Schrauben und rostigen Nägeln versehen worden.

Garmisch-Partenkirchen – Die kleine Shiva ist ein Musterbeispiel für einen braven Hund. Die Dackeldame ist gerade einmal acht Monate alt, bellt nicht, macht keinen Radau, ist verspielt und freut sich einfach ihres Lebens. Sie bereitet ihrem Herrchen Artur Zinkl unfassbar viel Freude. Nur durch viel Glück erfreut sie sich auch jetzt noch bester Gesundheit – denn scheinbar haben bislang Unbekannte ihr nach dem jungen Leben getrachtet.

Am Freitag beobachtete Zinkl den kleinen schwarzen Hund, wie er in seinem Garten mit etwas spielte. Ganz normal, er beachtete gar nicht groß, was die kleine Shiva da im Maul hatte. Als er sie zum Essen reinholen wollte, entdeckte er das „Spielzeug“, mit dem die Dackeldame so beschäftigt war. Ein abgebrochener Meterstab, durch den eine Schraube gedreht wurde – versteckt in einem Büschel aus Moos. Außerdem noch ein Netz mit rostigen Nägeln.

Hund hatte Glück: Schrauben und Nägel fügten keinen Schaden zu

Sofort nahm Zinkl dem Hund die Gegenstände weg, untersuchte Shiva. „Gott sei Dank hat sie auf keinen Nagel gebissen oder irgendwie verschluckt.“ Der 78-Jährige will sich gar nicht ausmalen, was seinem kleinen Schützling hätte passieren können. Das es sich um absichtlich präparierte Hundefallen handelt, steht für den Garmisch-Partenkirchner außer Frage. „Das liegt da nicht zufällig.“ Vielleicht sind die Fallen sogar mit irgendwelchen Lockmitteln angesprüht worden – schließlich hatte der Hund ein außergewöhnlich großes Interesse an den Teilen.

Gelegen sind sie am Freitag im Garten an seinem Haus an der Dreitorspitzstraße in Garmisch-Partenkirchen. Deshalb möchte er Anwohner nun eindringlich warnen, vor allem jene mit Haustieren. „Schaut in euren Gärten nach, vielleicht liegen da noch mehr Fallen.“ Warum es jemand auf seine putzige Shiva abgesehen habe könnte, ist für ihn völlig unklar. Er habe sie erst seit acht Monaten, sie gäbe keinen Mucks von sich und kaue auf nichts herum oder zerstöre irgendwelche Dinge. „Es ist mir einfach ein Rätsel.“ Er hat den Vorfall der Polizei gemeldet. Die kleine Hoffnung besteht, den oder die Tierquäler ausfindig zu machen.