Peta sucht Tierquäler: 500 Euro Belohnung

Von: Andreas Seiler

Teilen

Ein Pferd wurde in einem Stall in Garmisch-Partenkirchen verletzt (Symbolbild). © Kirsten Neumann/dpa

Garmisch-Partenkirchen – Der Fall sorgt für Aufsehen: Ein Unbekannter hat mutmaßlich ein Pferd in einem Stall an der Klammstraße in Garmisch-Partenkirchen misshandelt und verletzt. Die Tierrechtsorganisation Peta möchte helfen, den Täter zu fassen - und setzt 500 Euro zur Belohnung aus.

Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei berichtete, in der Nacht auf Samstag (2. September). Die dreijährige Stute erlitt starke Verletzungen in Form von Schwellungen und Schürfwunden im Genitalbereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0 88 21/91 70.

Nun schaltet sich die Tierrechtsorganisation Peta ein – und setzt, um den Fall aufzuklären, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. „Es ist erschreckend, wie häufig Pferde von Menschen auf grausame Art verletzt oder getötet werden. Die Stute muss in dieser Nacht unvorstellbare Schmerzen erlitten haben“, erklärt Monic Moll, Fachreferentin bei Peta, in einer Pressemitteilung. Die Organisation sieht Handlungsbedarf: „Wir fordern ein behördliches Register, in dem Anschläge auf Pferde und bereits überführte Personen von Tierquälerei-Fällen erfasst werden.“ So könnten nach Peta-Ansicht mögliche Tatzusammenhänge aufgezeigt sowie Profile potenzieller Tätern erstellt werden. Behörden könnten zudem effektiver auch überregional zusammenarbeiten. Und Menschen, die Pferde halten, würden über Gefahrenschwerpunkte informiert und gewarnt, um die Tiere besser vor Angriffen schützen zu können.

Tierquälerei ist laut Peta kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Peta rät Pferdehaltern zur besonderen Aufmerksamkeit, wenn ein so genannter Pferderipper umgeht. Die Tiere sollten nachts nicht ungeschützt auf der Koppel stehen. Oder in einer bestenfalls mit Videokameras ausgestatteten Stallung untergebracht werden. Alle Zugänge sollten gesichert und abgesperrt sein. Zudem werden Kontrollgänge empfohlen.