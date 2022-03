Klares Wasser hilft am besten gegen den Saharastaub: Sandpartikel und Salz wie Schleifpapier

Los geht’s immer mit klarem Wasser: Willi Gruber spritzt bei sich im Betrieb ein Auto ab, das mit einer Schicht aus Saharastaub dem Kunden nicht übergeben werden kann. Vorsicht ist geboten, denn Kratzer gibt es bei diesen Sandpartikeln schnell, wie Gruber auf einem alten Stück Blech demonstriert (kleines Foto). © Thomas Sehr

Was tun mit den verdreckten Fahrzeugen? Willi Gruber, Experte seit 30 Jahren für die Fahrzeug-Aufbereitung, gibt Ratschläge, wie Autobesitzer mit ihren Pkw umgehen sollen, um sie von der Staubschicht zu befreien.

Garmisch-Partenkirchen – Gestern in der Früh wird so mancher Landkreisbürger die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als er sein Auto erblickte. Wohl dem, der eine Garage hat – und den Wagen nicht herausholen musste. Eine dicke Schicht an Staub bedeckte die Fahrzeuge, die über Nacht im Freien standen. Dienstagmittag war es auf einmal gelblich am Himmel geworden. Staub mit Sandpartikeln aus der Sahara wehte – wie angekündigt – von Süden heran. Kein wirklich neues Phänomen. Aber in diesen Tagen ein besonders intensives. Denn es mischte sich über Nacht in manchen Regionen auch noch schmutziger Regen hinzu. Ein unschöner Cocktail für Autos. Einer, den man sonst im Frühjahr eher vom Blütenstaub der blühenden Bäume gewohnt ist.

Saharastaub: Ein gefährlicher Belag für Autos

Ein Belag, der für die Fahrzeuge auch nicht ganz ungefährlich ist. Das macht Willi Gruber klar. Seit 30 Jahren ist der 61-Jährige als Lackierer mit seinem eigenen Unternehmen in Garmisch-Partenkirchen im Geschäft, kennt sich aus mit der Aufbereitung von Fahrzeugen. Er warnt davor, jetzt sofort mit Schwämmen oder anderen Hilfsmitteln den Pkw zu Leibe zu rücken. „Man kann da wirklich einiges an Schaden anrichten“, sagt der Fachmann. Denn der Staub wirke wie Schleifpapier, Kratzer im Lack können die Folge sein. „Kann man zwar rauspolieren, aber das braucht es ja nicht unbedingt.“

Seine Tipps für den richtigen Umgang mit dem Gefährt: „Ganz wichtig ist, dass man zuerst das Auto nur mit einem Schlauch und viel Wasser abspritzt.“ Ist der grobe Dreck beseitigt, könne man am besten mit einem Naturschwamm und einem Pflegemittel über den Lack gehen. „Und danach noch einmal alles abspritzen und mit einem Leder abtrocknen.“

Saharastaub: Wahl der Waschanlage gut überlegen

Wer so viel Handarbeit scheut, sollte bei der Wahl der Waschanlage gut überlegen. Auch da gilt: Vorher abspritzen ist wichtig. „In Waschanlagen gibt es nie eine Garantie, dass es keine Kratzer gibt.“ Auch wenn die heutigen Textil-Versionen schon deutlich schonender arbeiten als früher die Nylon-Bürsten. Vorsicht ist bei der Autopflege grundsätzlich geboten, nicht nur im Fall von Saharastaub – das macht Gruber klar. „Das Ganze gilt auch für unseren Sand, speziell aber im Winter fürs Salz.“ In diesen Fällen sei klares Wasser stets die beste Lösung, um den gröbsten Dreck zu entfernen.