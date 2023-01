Berührende Todesanzeige der Familie: Emotionaler Abschied von der „Gold-Rosi“

Von: Tanja Brinkmann

Ein gutes Team: Rosi Mittermaier und Christian Neureuther bereitet sich auf die ARD-Sendung „Star Biathlon“ vor. © Ursula Düren/dpa

Nach dem Tod von Rosi Mittermaier findet ihre Familie berührende Worte in der Todesanzeige. Diese zeigen, wie tapfer der frühere Skistar war, aber auch wie zufrieden mit ihrem Leben.

„Hast Du Angst vor dem Tod?“, fragte der kleine Prinz die Rose. Darauf antwortete sie: „Aber nein. Ich habe doch gelebt, ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt, so viel ich konnte. Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie gegeben. So will ich warten auf das neue Leben und ohne Angst und Verzagen verblühen.“

Eine glückliche Familie: die beiden Skistars mit Tochter Ameli, die 1981 das Licht der Welt erblickt hat. © imago/Rolf Hayo imago/Rolf Hayo

Garmisch-Partenkirchen – Das geht ans Herz. Und zeigt die enge Verbundenheit der Familie Mittermaier-Neureuther. Mit einer sehr emotionalen Todesanzeige verabschieden sich Ehemann Christian, die Kinder Ameli und Felix Neureuther mit seiner Frau Miriam sowie die Enkel Oskar, Mathilda, Leo und Lotta im Münchner Merkur von der geliebten Frau, Mutter und Oma. Mit einem Zitat aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry zeigen sie, wie tapfer Rosi Mittermaier, die im Alter von 72 gestorben ist, mit ihrer schweren Krebserkrankung umging. Die Zeilen zeigen auch, dass die Ski-Legende ein erfülltes und glückliches Leben hatte. Mehr als 50 Jahre davon verbrachte sie an der Seite ihres Mannes. „Mein Lebensmensch“, wie sie ihn nannte.

Das Kennenlernen: Christian Neureuther landet vor Rosi Mittermaiers Füßen

Kennengelernt haben sich die Gastwirtstochter aus Reit im Winkl und ihr künftiger Mann sich – passenderweise – auf der Skipiste. 1966 sah sie ihren Christian zum ersten Mal. Sie war 15, er 16 Jahre alt. Rosi schaute dem männlichen Nachwuchs bei einem Rennen zu. Neureuther fädelte ein, stürzte und landete vor ihren Füßen. „Und er hat gelacht“, erzählte sie in einem Porträt für den Bayrischen Rundfunk. „Das Erste, was ich mir gedacht habe, war: ,Der ist aber nett.‘ Normalerweise sind die Menschen dann eher grantig.“

Die wichtigste Gratulantin: „Gold-Rosi“ beglückwünscht den Slalom-Star Christian Neureuther 1979 zum Sieg in Kitzbühel. © imago sportfotodienst

Dass daraus eine Liebe fürs Leben werden sollte, ahnten die Jugendlichen damals noch nicht. Langsam tasteten sie sich aneinander heran. Schrieben sich Briefe, warteten sehnsüchtig auf den Postboten. Sie strickte ihm Mützen. Immer wieder trafen sie sich auch bei Rennen. Lange konnten sie ihre Verbundenheit nicht geheim halten. Der Skiverband und Sportjournalisten bekamen mit, was sich da anbahnte. Bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo/Japan wurde es offenkundig. Neureuther und seine Spezl verschafften sich Zugang zum Frauendorf. Manch einer kletterte in der Dunkelheit über den Zaun. Der Garmisch-Partenkirchner besorgte sich das Olympia-Outfit der Damen – Mütze, Sonnenbrille, Jacke –, mischte sich unter eine Frauengruppe und kam so ungesehen an den Wachposten vorbei. Als sich das junge Paar aber heimlich aus dem Olympischen Dorf schlich, einen ungestört zweisamen Abend in einer entlegenen Bar im Blick, traf es etliche deutsche Reporter. Ihr Geheimnis war gelüftet. Darüber geschrieben hat damals noch niemand.

Rosi-Hype entsteht in Innsbruck - ihr Herz hat sie da schon verschenkt

Vier Jahre später in Innsbruck war das anders. In einer überregionalen Zeitung hat man Neureuther als „Rosi-Freund“ tituliert. „Ich freu’ mich narrisch für sie“, wurde er zitiert. Davon zeugen auch Fotos der beiden mit Rosi Mittermaiers Goldmedaille. Eine weitere und eine in Silber folgten und führten zu einem Rosi-Hype. Zum Erstaunen der 25-Jährigen, für die ein Stockerlplatz nie entscheidend war: „Wenn du im Olympischen Dorf auf andere Sportler triffst, dich mit ihnen unterhältst, Freundschaften schließt. Darum geht es bei Olympia“, betonte sie gegenüber dem Tagblatt. Nach den Tiroler „Rosi-Spielen“ landeten Berge von Fanpost, Heiratsanträge und andere Angebote daheim auf der Winklmoosalm. Ihr Herz hatte sie da längst verschenkt.

Ein schönes Paar: Nach der kirchlichen Trauung 1980 in St. Anton küssen sich die Ski-Stars für die Fotografen. © imago sportfotodienst

1980 läuteten die Hochzeitsglocken – standesamtlich in Reit im Winkl, wo die „Gold-Rosi“ im schicken flieder-farbenen Anzug erschien. Zwei Wochen später gab sich das Traumpaar des Wintersports vor Gott das Ja-Wort. In der Wallfahrtskirche St. Anton über Partenkirchen heirateten die beiden in Tracht. Viel Prominenz aus der Sportwelt erlebte diese Ereignis mit, genau wie tausende Schaulustige. Künftig gab es Mittermaier und Neureuther nur noch im Doppelpack – bei Fernsehauftritten, etwa als Juroren der Kult-Sendung „Dalli Dalli“, bei gesellschaftlichen Ereignissen und vielen anderen Terminen. Mittermaier fungierte als Co-Kommentatorin bei den Winterspielen 1992 in Albertville, dazu kamen Werbeauftritte, Platten-Aufnahmen – Weihnachtslieder mit ihrem Mann und Schwester Evi sowie der Popsong „Enorm in Form“ – und ihr soziales Engagement, unter anderem als Schirmherrin der Kinderrheumastiftung. Ungeachtet des Rummels um ihre Person bewahrte sich die „Gold-Rosi“ zeitlebens ihre Natürlichkeit und Herzlichkeit. Und Dankbarkeit. „Was ich alles erleben durfte, ist ja super, ist ja toll“, sagte sie 2020 in einem Fernsehinterview zu ihrem 70. Geburtstag.

Ausflug mit den Kindern: Rosi Mittermaier und Christian Neureuther radeln mit Tochter Ameli und Sohn Felix durch Garmisch-Partenkirchen. © imago sportfotodienst

Mittermaier lebte bodenständig, skandalfrei, naturverbunden. Das gab sie weiter. Tochter Ameli (41), die als Modedesignerin arbeitet, und Sohn Felix (38), der selbst erfolgreicher Skirennläufer war, und die vier Enkel krönten ihr Familienglück. Die Bande waren und sind eng. Das zeigt sich auch in der emotionalen Botschaft, die Felix Neureuther nach ihrem Tod auf Instagram geteilt hat. Zu einem Bild von sich als Kind auf dem Arm seiner Mutter schreibt er: „Du hast mir die Sterne gezeigt. Jetzt bist du selbst einer. Danke für alles liebe Mama.“

Der letzte Wunsch: Beerdigung im engsten Familien- und Freundeskreis

Im August 2022 erhielt Rosi Mittermaier die Diagnose Krebs. „Die Erkrankung ging vom Unterleib aus“, sagt ein Freund der Familie gegenüber der Bunten. „Die Metastasen haben sehr schnell auch andere Organe befallen.“ Ende November kam Mittermaier ins Klinikum Großhadern in München. Corona-bedingt durfte immer nur einer aus der Familie an ihrer Seite sein. Kam Ehemann Christian, bereitete er ihr in der Stationsküche Grießbrei zu, heißt es in der Illustrierten. Zuletzt konnte sie kaum etwas anderes essen. Als die Ärzte Mitte Dezember verkündeten, dass es keine Hoffnung mehr gibt, wollte die Ski-Legende nur heim nach Garmisch-Partenkirchen. Im Kreis ihrer Familie ist Rosi Mittermaier am 4. Januar friedlich eingeschlafen. Ihr letzter Wunsch: im engsten Familien- und Freundeskreis in aller Stille beerdigt zu werden.