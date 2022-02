Todesstoß mit einem Fünfzack: Nicola Förg schickt ihre Werdenfelser Kommissarinnen auf Spurensuche

„Hohe Wogen“ heißt der 13. Alpen-Krimi

„Hohe Wogen“ schlägt der neue Fall der Garmisch-Partenkirchner Kommissarinnen Irmi Mangold und Kathi Reindl. Sie müssen herausfinden, warum eine Farchanterin tot auf ihrem SUP im Starnberger See liegt - durchbohrt mit einem Fünfzack. Damit präsentiert Nicola Förg ihren 13. Alpen-Krimi aus dem Landkreis.

Garmisch-Partenkirchen – Brett an Brett – „da wäre man eigentlich trockenen Fußes über den See gekommen“, sagt Nicola Förg. Denkt sie an die Szenen, die sie bei Radtouren im vergangenen Sommer mit Stand-Up-Paddlern am Illasbergsee (Landkreis Ostallgäu) beobachtet hat, kann sie nur den Kopf schütteln. Overtourism ist das Schlagwort, das dazu passt. Eine Entwicklung, die gerade in den Corona-Sommern zu vielen Spannungen zwischen Erholungssuchenden und Einheimischen geführt hat.Und die die Autorin auch schon thematisiert hat. „Da ist viel Konfliktpotenzial, da sind Motive, da mordet es sich trefflich“, sagt sie und schmunzelt. Inspiriert davon schickt sie ihre beiden Garmisch-Partenkirchner Kommissarinnen in ihrem 13. Alpen-Krimi „Hohe Wogen“ an den Starnberger See.

Irmi Mangold und Kathi Reindl müssen Amtshilfe leisten. Der eigentlich zuständige Ermittler, Gerhard Weinzirl, weilt im Urlaub. Seine Kollegin ist krank. Nachdem schnell klar wird, dass es etliche Verbindungen in den Landkreis gibt, passt es perfekt, dass die Schwaigerin und die Ehrwalderin an den Tatort gerufen werden. Eine Frau wird auf ihrem SUP-Board gefunden – ermordet mit einem Fünfzack. Elisabeth Mühlegger, genannt Sissy, war vielen in der Region als ziemlich übergriffig bekannt. Als Locationscout suchte die Farchanterin für Filmdrehs die schönsten Orte – und trat damit einigen auf die Füße. Dazu kommt ihr Hobby. Vorzugsweise zur frühen Morgenstunde stellte sie sich auf ihr Brett und paddelte über einen See. Das wäre freilich auch am Eib- oder Staffelsee möglich. „An beiden ist aber schon so viel los, da wollte ich ihnen nicht noch einen Mord antun“, sagt Förg und schmunzelt. Deshalb entschied sich die Autorin, die in Prem (Landkreis Weilheim-Schongau) lebt, für das große Gewässer im Süden von München. Dort treffen Vogel- und Naturschützer, Fischer, die Kapitäne der Ausflugsschiffe und verschiedenste Erholungssuchende aufeinander. Eine Konstellation, die einiges an Konfliktpotenzial in sich birgt.

Das Opfer hat sich jede Menge Feinde gemacht

Kein Wunder, dass es entsprechend viele Verdächtige gibt. Der Tatwaffe wegen – einen Fünfzack nutzten Fischer früher zur Jagd auf Raubfische – ermitteln Mangold und Reindl erst einmal in diese Richtung. Schnell müssen sie aber erkennen, dass sich Sissy einige Feinde gemacht hat. Eine heiße Spur ist ein Produzent von CBD-Tropfen, den die Kommissarinnen in einem alten Hof in Uffing aufspüren. Mit Cannabidiol, einem Wirkstoff, der aus Hanf gewonnen wird und dem man entkrampfende, entzündungshemmende und angstlösende Wirkung nachsagt, kam Förg auf Rat eines Tierarzts in Kontakt. „Er hat mir CBD-Öl für ein Pferd empfohlen, das psychische Probleme hatte“, sagt die Autorin. „Das hat super funktioniert.“ Logisch, dass sie sich daraufhin intensiver mit diesem Mittel auseinandersetzte, das seit einiger Zeit extrem gehypt wird. Entsprechend viele Hersteller und Anbieter gibt es. „Der Konsument kann schwerlich die Seriosität feststellen“, sagt Förg. „Er weiß nicht, wie extrahiert wurde und da gibt es große Unterschiede. Er kann nicht überprüfen, ob der angegebene Prozentgehalt auf dem Fläschchen stimmt.“

Da sind Manipulationen und kriminellen Machenschaften Tür und Tor geöffnet. Dazu passt, was der Uffinger in seinem abgelegenen Anwesen treibt. Sissy jedenfalls hat ein paar seiner Versuchsportionen abgezweigt und verkauft. Ihrer Nachbarin in Farchant ist das Ganze jedenfalls gar nicht gut bekommen, sie liegt im Krankenhaus. Auch da hat sich die exaltierte Frau, die in allem besser, immer jünger und dünner sein will, keine Freunde gemacht.

Nicola Förg führt ihre Leser auf viele falsche Fährten

Es gibt tatsächlich viele, denen Sissy Mühlegger auf die Füße getreten ist. Förg gelingt es wieder meisterhaft, ihre Leser auf falsche Fährten zu führen. Wer sie letztlich mit dem Fünfzack getötet hat, bleibt bis zum Schluss spannend. Für die Autorin ist ihr Opfer „eine tragische Figur“. Eine, die unglücklich in einen jüngeren Mann verliebt ist. Die durchaus begabt ist, ihren enormen Ansprüchen aber auf Dauer nicht gerecht werden kann.

Die Präsentation ihres 13. Alpen-Krimis findet im März in Bernried statt. Termine im Landkreis stehen bislang nicht fest. „Noch sind alle sehr zurückhaltend wegen der unsicheren Corona-Lage“, sagt Förg. Sie hofft auf die wärmere Jahreszeit und Veranstaltungen im Freien. Auch um mit ihren Lesern ins Gespräch zu kommen. Denen macht sie ein großes Kompliment: „Die Fans haben wesentlich dazu beigetragen, dass diese Reihe so lange auf hohem Niveau laufen kann.“ Die Verträge für einen 14. und einen 15. Band sind bereits unterzeichnet. Förg arbeitet auch schon fleißig am nächsten Buch, das am Lago Maggiore beginnt, wo Irmi und ihr Lebenspartner, der Kriminaltechniker Fridtjof Hase, eigentlich in seinem Haus nur ein paar ruhige Tage verbringen wollten.