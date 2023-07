Tod im Zugspitzgebiet: Oberallgäuer (28) stürzt bei Plattumrundung vom Grat 150 Meter in die Tiefe

Wetter erschwert die Bergung

Von Tanja Brinkmann schließen

Der anspruchsvolle Grat ums Zugspitzplatt – vom Gipfel bis zum Gatterl – ist einem 28-jährigen Oberallgäuer zum Verhängnis geworden. Der junge Mann stürzte im Bereich Wetterwandeck etwa 150 Meter in die Tiefe. Eine Bergwacht-Ärztin konnte am Dienstag nur noch seinen Tod feststellen.

Garmisch-Partenkirchen – Einer besonderen Herausforderung, einer Route, die nicht jeder wagt, wollte sich ein 28-Jähriger Oberallgäuer stellen. Sein Ziel: der Grat, der die Grenze nach Tirol markiert. Der über den Schneefernerkopf, dort wo sich früher der Sessellift Neue Welt befand, über die Plattspitzen Richtung Gatterl führt. Eine äußerst anspruchsvolle Tour, die dem jungen Mann zum Verhängnis werden sollte.

Der Profibergsteiger war nach Auskunft der Polizei bereits am Sonntag zu diesem Unternehmen aufgebrochen. Als er sich nicht, wie vereinbart, bei einem Freund gemeldet hatte, setzte dieser am Montag gegen 10 Uhr einen Notruf ab. Die Suche gestaltete sich durchaus schwierig. Vor allem das Wetter machte dem Piloten des Polizeihubschraubers zu schaffen. Zudem war es in dem felsigen, teils zerklüfteten Gelände nicht einfach, den Vermissten auszumachen. Um 15.45 Uhr hatten ihn die Beamten schließlich entdeckt – abgestürzt zwischen den Wetterspitzen und dem Wetterwandeck, im Bereich der Bergstation des Sessellifts. Angesichts der aufziehenden Wolken konnte der Helikopter nicht landen. Deshalb machten sich drei Einsatzkräfte der Bergwachtbereitschaft Garmisch-Partenkirchen, darunter eine Ärztin, zu Fuß, beziehungsweise mit Hilfe der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) und deren Mitarbeiter zur Unglücksstelle auf. Vor Ort konnte die Medizinerin nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen.

Polizeihubschrauber kann zur Bergung erst am Mittwoch starten

„Nach erster Einschätzung ist er circa 150 Höhenmeter vom Grat abgestürzt und erlitt dabei tödliche Verletzungen“, erklärt Polizeihauptkommissar Andreas Breitrück. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat ein Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II, übernommen. Der Tote musste die Nacht über noch am Berg bleiben. Die heftigen Unwetter, die schon im Lauf des frühen Abends aufzogen, machten eine Bergung unmöglich. Der Polizeihubschrauber konnte daher erst am Mittwoch starten und den Verunglückten am frühen Nachmittag ins Tal bringen.

Noch steht nicht fest, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Klar ist nur, dass der Mann sich eine sehr anspruchsvolle Route mit schwierigen Kletterpassagen, einem Experten zufolge im dritten bis vierten Schwierigkeitsgrad, vorgenommen hatte. „Das ist keine ausgewiesene Tour“, heißt es von einem Ortskenner. Der Oberallgäuer, der dem Internet zufolge häufig mit anderen Profis Touren unternahm und zudem Seminare gab, war jedenfalls sicher einer, der sich entsprechend vorbereitet hatte und auch ausgerüstet war. „Wir gehen von einem tragischen Bergunfall aus“, heißt es von der Polizei. Um die Angehörigen kümmerte sich der Kriseninterventionsdienst der Bergwacht.

Der vierte tödliche Unfall im Zugspitzgebiet

Das ist der vierte tödliche Unfall im Zugspitzgebiet in diesem Jahr. Im Januar verlor ein 28- jähriger Münchner bei einer Überschreitung des Jubiläumsgrats den Halt und stürzte 350 Meter hinab ins Höllental. Mitte Juni wurde ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen auf dem Höllental-Klettersteig kurz unterhalb des Gipfels von einem Schneerutsch erfasst und mitgerissen. Der Mann kam 400 Meter tiefer auf dem Gletscher tödlich verletzt zum Liegen. Anfang Juli erst stürzte ein 65-jähriger Wanderer aus Rheinland-Pfalz, der auf dem Stangensteig oberhalb der Höllentalklamm unterwegs war, 150 Meter in die Tiefe.

Selbstredend unterstützt die BZB in solchen Fällen die Bergretter und die Polizei nach Kräften. Im Fall des verunglückten Oberallgäuers gelangten die Einsatzkräfte mit der Seilbahn Zugspitze auf knapp 3000 Meter Höhe und mit der Gletscherbahn aufs Platt. „Von dort hat sie ein Kollege mit einem Geländefahrzeug so weit wie möglich Richtung Wetterwandeck gebracht“, sagt Verena Tanzer, Sprecherin des Bergbahn-Unternehmens. Der Lift hätte nicht in Betrieb genommen werden können, da aktuell Bauarbeiten an einer Stütze laufen. Unabhängig davon sind die BZB-Mitarbeiter im engen Austausch mit den Rettern bei einem derartigen Unglück immer bemüht, „dass wir mit unseren Anlagen machen, was möglich ist, damit der Einsatz schneller und unkomplizierter verläuft“.