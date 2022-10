Tödliches Unglück in Oberbayern: Kajakfahrer gerät unter Wasser - Kripo ermittelt

Von: Andreas Seiler, Franziska Konrad

Dramatischer Einsatz an der Loisach: Der Kajakfahrer befindet in Bäume verkeilt unter der Wasseroberfläche. Erst mit einer Seilwinde lassen sich die Baumstämme anheben. © Wasserrettung LK Gap

Ein tragischer Unfall erschüttert die Wassersportszene: Ein Kajakfahrer ist bei Garmisch-Partenkirchen tödlich verunglückt. Rettungskräfte konnten nur noch den leblosen Körper bergen.

Update vom 4. Oktober, 14.32 Uhr: Die Loisach im Bereich der Griesenschlucht gilt als Wildwasserklassiker – und wird entsprechend rege befahren. Nach den starken Regenfällen der letzten Tage ist allerdings das Wasser derzeit tief und die Strömung ziemlich stark. Diese Naturgewalten wurden offenbar einem Kajakfahrer aus Erlangen am späten Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zum Verhängnis. Nach den bisherigen Erkenntnissen ertrank er in dem Bereich, der als „Dom“ bezeichnet wird, weil an der Stelle ein großer Fels wie ein riesiges Bauwerk in den Wildbach ragt und eine Engstelle schafft.

Tragischer Unfall auf der Loisach: Verunglückter „war top ausgestattet und konnte Kajak fahren“

In der Loisach ist am Montag ein Mann tödlich verunglückt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. © Wasserrettung Landkreis Garmisch-Partenkirchen

„Es war ein tragischer Unfall“, bilanziert Einsatzleiter Manuel Achtner von der Wasserwacht Krün-Wallgau. Um einen Anfänger handelte es sich seiner Einschätzung nach nicht. Ganz im Gegenteil: „Er war top ausgestattet und konnte Kajak fahren“, berichtet Achtner. So hatte er einen Helm auf und einen Neoprenanzug an.

Wie sich das Unglück genau zutrug, kann man nur grob rekonstruieren. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen allerdings nicht vor. Die Polizei spricht ebenfalls von einem „tödlichen Sportunfall“.

Der 43-jährige Mann, der mit einer Kajakgruppe unterwegs war, geriet ins Schlingern, kenterte und versuchte, ans Ufer zu schwimmen. Dabei blieb er, wie in Rettungskreisen vermutet wird, mit einem Bein zwischen Baumstämmen, die im Fluss lagen, hängen und wurde unter Wasser gedrückt.

Tödlicher Unfall bei Garmisch-Partenkirchen: Dramatische Rettungsversuche

Es folgten dramatische Rettungsversuche. Die vier Begleiter versuchten, dem Verunglückten zu helfen, ebenso nachfolgende Kajakfahrer – leider erfolglos. Es schloss sich ein großangelegter Rettungseinsatz von Wasserwacht, Feuerwehr und BRK an – eine Herausforderung in dem unwegsamen und steilen Gelände. Die Wasserwachten aus Krün-Wallgau, Grainau und Garmisch-Partenkirchen waren mit rund 20 Kräften vor Ort.

Allerdings gelang es auch ihnen nicht auf Anhieb, den 43-Jährigen zu befreien. Die Feuerwehr Garmisch, mit rund 30 Mann und mehreren Fahrzeugen vor Ort, rückte mit schwerem Gerät an. Mit einer Seilwinde gelang es schließlich, die Bäume wegzuziehen. Allerdings kam für den Mann die Hilfe zu spät. Nach über zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte nur noch die Leiche aus den Fluten bergen. Betreuer des Kriseninterventionsdienstes (KID) standen den Helfern zur Seite.

Ursprungsmeldung vom 4. Oktober 2022:

Garmisch-Partenkirchen - Tragisches Ende eines Kajakausfluges bei Garmisch-Partenkirchen: Ein Kajakfahrer geriet auf der Loisach unter Wasser. Er starb noch an der Unfallstelle. Nun ermittelt die Kripo Weilheim.

Mann verunglückt in der Loisach: Kajak kentert - 43-Jähriger kann sich nicht über Wasser halten

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Montag, 3. Oktober. Eine Gruppe aus Kajakfahrern war am Nachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Loisach im Bereich der Griesenschlucht unterwegs. Plötzlich geriet ein 43-Jähriger aus Erlangen ins Schlingern, er kenterte.

Zunächst versuchte der Kajakfahrer vergeblich, sich selbst wieder aus der misslichen Lage zu befreien. Doch als er sein Kajak verließ, verfing er sich laut Polizei an mehreren unter Wasser liegenden Baumstämmen - und konnte sich nicht mehr über Wasser halten.

Tödliches Kajak-Unglück: Rettungskräfte können Mann nach zwei Stunden bergen

Sofort eingeleitete Rettungsversuche seiner Begleiter schlugen fehl. Da die Stelle nur sehr schwer zugänglich war, gestaltete sich dies für die eingesetzten Kräfte als schwierig. Erst über zwei Stunden später gelang es der Freiwilligen Feuerwehr sowie einer örtlichen Wasserrettungsorganisation, den leblosen Mann aus den Fluten zu bergen. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Zur Klärung der Todesursache, hat die Kripo Weilheim die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kripo von einem tragischen Unfall aus.

