Milder Winter, kein Weltcup, keine Russen: Das Januar-Loch in Garmisch-Partenkirchen wird größer

Garmisch-Partenkirchen kämpft schon länger mit einem touristischen Durchhänger nach den Weihnachtsferien: Der grüne Winter spielt den Hoteliers und Vermietern dabei nicht gerade in die Karten. Vielleicht braucht es bald wein Umdenken.

Garmisch-Partenkirchen – Langsam machte die Nachricht die Runde: Kein Weltcup Ende Januar auf der Kandahar. Irgendwie paradox, dass eben an jenem Dienstag, an dem die Entscheidung kommuniziert wurde, abends die Hoteliers bei ihrem Skal-Stammtisch im Hotel Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen beieinandersaßen, um einer Podiumsdiskussion über den Tourismus zu lauschen. So als hätte es in diesem grünen Winter noch einen weiteren Schlag mit dem Holzhammer oben drauf gebraucht. Denn ein Dämpfer ist die Absage der Herren-Rennen allemal. „Uns in Garmisch-Partenkirchen fallen da etliche Buchungen weg“, bestätigte Daniel Schimmer, der Ortsobmann des Hotel- und Gaststättenverbands. Dazu grundsätzlich schon keine Frauen-Wettbewerbe heuer. „Das alles lässt unser Januar-Loch noch größer werden“, bilanzierte Schimmer.

Was soll man halten von diesem bisherigen Winter? Schimmer, der die Diskussionsrunde mit heimischen Tourismusexperten wie Philipp Holz von der Zugspitz-Region, Sabrina Blandau (Alpenwelt Karwendel) und Michael Gerber (GaPa Tourismus GmbH) moderierte, zeichnete kein so rosiges Bild vom Ist-Zustand in der Marktgemeinde. Garmisch-Partenkirchen sei „tot“ jetzt so kurz nach sicher sehr guten Winterferien. „Ich kenne Hotels, die haben drei Zimmer vermietet, oder ein anderes, großes Haus, das sieben Buchungen hat“, betonte der Manager im Garmischer Hof, der auch für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt. Man habe die Zimmerpreise bereits stark nach unten korrigiert. „Wir fallen von der hochpreisigsten Phase direkt runter auf die niedrigsten Raten.“

Stornierungswellen bei schlechten Schneebedingungen keine Seltenheit

Mit dem sogenannten Januar-Loch kämpfen die Hoteliers und Vermieter seit längerer Zeit. „Die Auslastung in dieser Zeit ist sehr stark vom Schnee abhängig“, betonte Schimmer im Tagblatt-Gespräch. „Denn die Skisportler wollen und brauchen nun mal ihren Schnee.“ Stornierungswellen in sehr schneearmen Wintern seien keine große Auffälligkeit. „Und man sollte von dem Gedanken wegkommen, dass Garmisch-Partenkirchen immer ausgebucht sein kann.“ Schließlich müssten Vermieter oder Hoteliers auch mal renovieren, ihre Angestellten in den Urlaub schicken.

In den vergangenen Jahrzehnten hatten oft russische Gäste, die zum 7. Januar ihr Weihnachtsfest feiern, das Januar-Loch ein wenig ausgefüllt. Doch auch das ist Vergangenheit. Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, seit dem die Reisemöglichkeiten für Russen in Zentraleuropa eingeschränkt sind. „Putin hat vor einigen Jahren mal ein Reiseverbot für diese Zeit erlassen“, erinnerte sich Schimmer. Danach blieben die teils finanzkräftigen Gäste fern.

Tourismuschef Gerber: „Im Januar erwarten die Leute Winter. Die Vorstellung, dass man das einfach durch Kommunikation ändern kann, ist falsch.“

Es ist ein Mix aus beiden Faktoren, die heuer das Geschäft enorm beeinflussen. Was die Touristiker dagegen zu tun gedenken, wollte Schimmer bei der Diskussion wissen. Konkrete Antworten bekam er wenige. Michael Gerber versicherte offen, dass er kein schnelles Patentrezept dafür habe, um die Buchungssituation im Ort sofort zu befeuern. Über die sozialen Medien werde einiges versucht. Aber: „Im Januar erwarten die Leute Winter. Die Vorstellung, dass man das einfach durch Kommunikation ändern kann, ist falsch.“ Man müsste die Menschen „umerziehen“, wie Gerber es nannte. „Das geht aber nicht so schnell. Wer Skiurlaub machen will, der wird eventuell ausweichen.“

Ähnlich argumentierte auch Holz. Die landkreisweite Zugspitz-Region habe um den Winter grundsätzlich eine „große Klammer“ gesetzt. Eben weil er schwierig zu bewerben sei. „Natürlich kann ich Winterwandern über Social Media anpreisen, aber das funktioniert auch nur, wenn ich wirklich Winter habe.“ Derzeit liege in den gesamten Zentralalpen kaum Schnee in tieferen Lagen. Für Holz steht fest, dass die kalte Jahreszeit ein Thema ist, „über die wir uns als Region langfristig Gedanken machen müssen“. Natürlich müsse man den Winter, wo er tatsächlich noch stattfindet, weiter marketingtechnisch bespielen. Er sieht aber auch einen anderen Ansatz. „Wir müssen die Randzeiten, die wir im Frühjahr und im Herbst haben, deutlich stärken.“ Radfahren sei mittlerweile viel früher und länger möglich. Schon jetzt gebe es mehr Freizeit-Radfahrer, gerade mit dem Mountainbike, als Fußballer in Deutschland. Alle Menschen ins Hochgebirge zu schicken, stellt für ihn keine Lösung dar. „Wir haben jetzt schon viele Wanderungen, die selbst im Sommer für die Touristen zu viel sind.“

Touristiker hoffen bei diesem Winter in dieser Ausprägung noch auf eine Ausnahme

Alle Touristiker hoffen freilich, dass ein Winter dieser Ausprägung trotz allen Klimawandels noch die Ausnahme bleibt. „Ich will Veränderungen wahrlich nicht leugnen, aber vor vier Jahren hatten wir im Januar eine Schneekatastrophe“, erinnerte Schimmer. In seinen Augen braucht es in der Region vor allem mehr Schlechtwetter-Angebote – für alle Jahreszeiten. „Wir haben schon auch hausgemachte Probleme.“ Da wiederum seien Touristiker und die Politik gefragt. Dabei stimmten ihm alle zu.

Vor der nahen Zukunft ist Schimmer nicht bange. „Über den Februar mache ich mir gar keine Sorgen.“ Fasching sei stets gut gebucht. Wobei spannend wird, wie sich der Winter bis dahin entwickelt. Ob nicht ein neuer Durchhänger kommt, wenn die weiße Pracht fern bleibt.