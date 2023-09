Großbaustelle Tourist-Information: Erst Ostern 2024 soll alles fertig sein

Von: Katharina Brumbauer

Hat die Großbaustelle im Blick: Georg Streitel, Leiter des Hochbauamts des Marktes, zeigt: Der Rohbau der neuen Tourist-Info am Richard-Strauss-Platz ist im Groben fertig. Im ersten Stock sollen Büros für GaPa-Tourismus entstehen. © Brumbauer

Um zweieinhalb Monate haben sich die Arbeiten wegen eines Munitionsfundes verzögert: Nun gehen die Umbauten an der Tourist-Information wieder voran.

Garmisch-Partenkirchen – Es nimmt Formen an. Langsam aber sicher wird erkennbar, wie die neue Tourist-Information am Richard-Strauss-Platz in Garmisch-Partenkirchen aussehen wird. Der Rohbau ist im Großen und Ganzen fertig. Die Tragkonstruktion in Form von Stahlstützen, Stahlträgern und Holzbalken steht. Im Obergeschoss, wo für GaPa Tourismus Büros und ein Konferenzraum entstehen sollen, wurde der Bodenbelag aufgebracht und erste Gipskartonwände aufgestellt.

Fenster sind im ersten Stock gesetzt. Die Lüftungszentrale im Dachgeschoss ist fertig. Die Sanierung des Gebäudes, in dem sich ab 1949 das alte Olympia-Kino und später verschiedene Geschäfte, etwa ein Spielwarenladen, befanden, geht weiter. „Es kann wieder ungehindert gearbeitet werden“, erklärt Georg Streitel, Leiter des Hochbauamts des Marktes Garmisch-Partenkirchen. Die Erleichterung ist ihm anzumerken. Herrschte doch zweieinhalb Monate Baustopp, nachdem im Mai in einer Betondecke Munition gefunden wurde.

Umbau der Tourist-Information: Im Gebäude des alten Olympia-Kinos ist nach wie vor eine Großbaustelle

„Das hat uns Nerven gekostet“, gibt Streitel zu. Die Arbeiter waren zu 50 Prozent mit dem Abbruch der alten Zwischendecken fertig. Dann tauchten zwei Patronen auf. „Das schwierige war, dass die Patronen in der Stahlbetondecke einbetoniert waren“, erklärt Streitel. „Wir konnten sie nicht orten.“ Und niemand wusste, was vielleicht noch in der Decke des Hauses, das in der Nachkriegszeit erbaut wurde, schlummert.

„Gott sei Dank haben wir weiter nichts gefunden.“ Doch die Verantwortlichen beim Hochbauamt und beim Planungsbüro aus München wollten kein Risiko eingehen. Ein Spezial-Bagger rückte an, die Decke abzubrechen. Der Markt schaltete einen Gutachter ein. Über Wochen passierte auf der Baustelle erst mal gar nichts.

Neue Tourist-Info: Großprojekt wird voraussichtlich erst Ostern 2024 fertig

Die Verzögerungen haben Folgen: Die neue Tourist-Info wird nun voraussichtlich erst Ostern 2024 fertig. Ursprünglich sollte die Sanierung des Gebäudes Ostern 2023 abgeschlossen sein, zuletzt wurde der November 2023 anvisiert. Nun also heißt es: Vollgas geben bis ins Frühjahr des kommenden Jahres. Nicht allein der Munitionsfund sorgte für Komplikationen. Auch mit Lieferengpässen bei Materialien hatten die Verantwortlichen zu kämpfen. So sollten zum Beispiel in dieser Woche im Erdgeschoss die Fenster gesetzt werden.

Im Vorderbereich des Gebäudes, auf der Seite zum Richard-Strauss-Platz und entlang der Von-Brug-Straße, sollen große Panoramascheiben für eine helle, freundliche Atmosphäre sorgen. „Aber die Fenster sind noch nicht da“, bemerkt Streitel. „Da bin ich etwas enttäuscht. Wir sind noch nicht ganz so weit, wie ich gehofft hatte.“

Noch ist es eine Baustelle, im nächsten Jahr sollen Urlauber hier eine neue, helle, moderne Tourist-Info vorfinden. © Brumbauer

Kosten steigen: wie viel teurer die neue Tourist-Info wird, ist noch nicht klar

Der Abschluss des Umbaus verschiebt sich nicht nur. Das Großprojekt ist auch teurer geworden. Inflation und gestiegene Bauzinsen machen sich bemerkbar. Kosten in Höhe von 5,8 Millionen waren veranschlagt. Inwieweit der Markt die Kalkulation nach oben korrigieren muss, ist noch nicht klar. Auch, was die Verzögerung nach dem Munitionsfund ausgemacht hat, lässt sich noch nicht genau beziffern. „Da sind wir gerade erst dabei, das heraus zu arbeiten.“

Auch auf der Baustelle selbst gibt es noch einiges zu tun. Im Moment werden die Trockenbauwände aufgestellt. „Das geht schnell“, betont Streitel. Dann kommt das Wärmedämmverbundsystem dran. Die Rohrleitungen für Heizungs- und Sanitäranlagen werden fertig verlegt. Im ersten Stock sieht man schon, wo vorne und hinten zwei Aufzüge hinkommen. „Natürlich mussten wir barrierefrei umbauen.“ Zudem lässt sich schon erkennen, wo Zwischenwände stehen werden, also wo die Verwaltung von GaPa-Tourismus Büros haben wird. „Da kommt dann noch ganz viel Glas hin.“ Für helle, moderne Räume.

Helle, moderne Räume: Gäste sollen in der neuen Tourist-Info Service und was für‘s Auge bekommen

Im Erdgeschoss will man die Gäste des Marktes ebenso repräsentativ begrüßen. Kommt der Besucher zur Tür herein, empfangen ihn wie gewohnt die Mitarbeiter der Tourist-Info an einem langen Tresen. Streitel deutet nach rechts. „Hier kommt ein großer Bildschirm hin, wo man sich über die Bergwelt informieren und verschiedenste Ausflugsziele anwählen kann.“ Unter anderem gibt es sogenannte „Themeninseln“, wo sich Urlauber über die Region schlau machen können.

Ein langer Gang wird dann an Büros vorbei zu einem Merchandising-Shop führen. Der kleine Laden kann auch von der Von-Brug-Straße aus, an der Ecke beim Alten Finanzamt, betreten werden. Wer durch den Gang geht, läuft durch eine Art Nachbildung der Partnachklamm. Der Gast soll Service und was für’s Auge bekommen. Streitel ist überzeugt: „In einem Jahr kann sich niemand mehr vorstellen, wie das hier einmal ausgeschaut hat.“

