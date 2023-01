Tradition – oder Rassismus? Kontroverse Debatte über schwarz geschminkte Sternsinger

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Traditionsbewusst: In der Pfarrei St. Martin in Garmisch bemalen Sternsinger teilweise noch ihre Gesichter schwarz. An zwei Tagen haben die Kinder 4240 Euro zugunsten des Päpstlichen Missionswerks unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ gesammelt. © privat

Schwarz geschminkte Sternsinger: Ist das noch zeitgemäß? Gar rassistisch? Ein heikles Thema, finden viele. Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird darüber diskutiert. Vorschriften bekamen die Kinder keine.

Landkreis – Die Tradition stammt aus dem Mittelalter. Anfang Januar ziehen Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet durch die Straßen und bringen den Segen für das neue Jahr. Früher wurden sie mit Nahrung entlohnt. Seit den 1950er Jahren sammeln die Buben und Mädchen Spenden für notleidende Kinder der Welt. Teil des Brauchs wurde, dass ein König dunkel geschminkt war. Die drei sollten die Menschheit aus allen damals bekannten Kontinenten – Europa, Asien und Afrika – repräsentieren.

Seit ein paar Jahren wird kontrovers diskutiert, ob diese Darstellung der Heiligen Drei Könige noch zeitgemäß ist. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund deutscher katholischer Jugend (BDKJ) sprachen bereits eine klare Empfehlung gegen das Schminken aus. Wenn sich Hellhäutige dunkel schminken, könnte das von dunkelhäutigen Menschen als kulturelle Aneignung verstanden werden, heißt es. Und zu sehr erinnere der Brauch an das rassistische „Blackfacing“. Einer Praxis, die im 18. Jahrhundert in Unterhaltungs-Shows der USA populär war, wo sich Schauspieler dunkel schminkten und dunkelhäutige Menschen karikierten.

Auch die Pfarreien im Landkreis überlegten sich heuer, ob sie ihre Sternsinger das Gesicht bemalen lassen sollten. Einig waren sie sich, den Kindern bei dieser Entscheidung freie Hand zu lassen.

Als Sternsinger dunkel geschminkt: Kinder sollten selbst entscheiden

Es sei ein heikles Thema, sich als Indianer im Fasching oder eben als afrikanischer König bei den Sternsingern zu verkleiden, findet Christian Vidovic, Pastoralreferent im Pfarrverband Oberammergau. „Wir haben dann aber als Verantwortliche entschieden, dass wir den Kindern keine Vorschriften machen wollen.“ Wenn die Kinder gesagt hätten, sie wollen sich anmalen, „wäre das für mich kein Problem gewesen“. In Unterammergau ließen sie die Schminke weg. In Oberammergau ist diese in den drei Jahren, in denen Vidovic für den Pfarrverband tätig ist, nie Thema gewesen. Weil sich die Heranwachsenden „nicht darum reißen“. Den ganzen Tag mit dick bemaltem Gesicht herumzulaufen, empfinden die Buben und Mädchen als unangenehm.

Aus diesem Grund stellt auch Susanne Weber, Gemeindereferentin im Pfarrverband Partenkirchen, ihren Sternsingern frei, ob sie ihr Gesicht anmalen möchten oder nicht. Sie weiß, dass die Angelegenheit kontroverse Diskussionen auslöst. Das Schminken sei rassistisch, sagen die einen. Mit dem Verzicht auf einen dunklen König breche die Kirche mit einer langen Tradition, finden die anderen. Das sei „eine Zerstörung der christlichen Kultur“, heißt es in einer Leserzuschrift, die das Tagblatt als Reaktion auf kürzlich veröffentlichte Sternsinger-Fotos erreicht hat. Von einem Gemeindemitglied hat Weber Ähnliches gehört. Diesen Vorwurf weist sie zurück. Schaue man sich die biblische Grundlage im Matthäus-Evangelium an, „ist weder von drei Heiligen Königen noch von einem dunkelhäutigen König die Rede“. Beschrieben wird nur die Ankunft von drei Weisen aus dem Morgenland, die dem Jesus-Kind in der Krippe die Ehre erweisen und Weihrauch, Gold und Myrrhe bringen.

Das Wichtigste beim Sternsingen: „Dass die Kinder Spaß haben und gemeinsam Gutes tun“

Die Sternsinger-Koordinatorin für den Pfarrverband Partenkirchen-Farchant-Oberau spricht sich nicht generell gegen die Darstellung mit dem dunkel geschminkten König aus. „Dieses Bild, Menschen aller Erdteile in der Geschichte zu repräsentieren, ist natürlich sehr schön.“ Entscheidend sei aber etwas anderes: „Es geht darum, dass die Kinder Spaß haben und gemeinsam etwas Gutes tun.“

Das findet auch Pfarrer Josef Konitzer aus dem Ortsteil Garmisch. „Die Sternsinger stehen dafür, alle Menschen auf der Welt zu respektieren.“ Daher begrüßt er es grundsätzlich, wenn sie dementsprechend auch divers dargestellt werden. Dennoch ließ auch Konitzer seinen Ministranten freie Hand. „Es geht um das Engagement der Kinder. Sie verbreiten mit so einer Freude Menschlichkeit, das ist grandios.“

Manche Kinder schminkten sich einfach gerne: „Sie wollten das“

Mit gleichem Feuereifer waren die Sternsinger in Bad Kohlgrub, Altenau, Bad Bayersoien und Saulgrub unterwegs. Und sie hatten sichtlich ihre Freude, sich das Gesicht anzumalen. Ein Foto, das der Pfarrverband Bad Kohlgrub veröffentlichte, zeigt eine Gruppe, in der sich drei Kinder dunkel geschminkt hatten. „Sie wollten das“, erklärt Pfarrer Rudolf Scherer. „Wir haben ihnen da keine Vorschriften gemacht, es war für sie aber eine Selbstverständlichkeit.“

Auch im Pfarrverband Murnau überließen die Verantwortlichen den Kindern die Entscheidung. „Wir haben uns entschlossen, die Kinder nicht zu schminken, aber sie konnten das selbst machen, wenn sie wollten“, erklärte der Murnauer Mesner Peter Schäfer. Und selbst ohne Gesichtsbemalung erschienen die Heiligen Drei Könige divers. „Wir haben auch dunkelhäutige Kinder in den Sternsinger-Gruppen.“