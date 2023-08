Neue Pächter der Esterbergalm: Für Pascal Schöttel und Lisa Hornsteiner geht Traum in Erfüllung

Von: Christian Fellner

Das Team am Berg: (v.l.) Martin Hornsteiner, Lisa Hornsteiner mit Schorschi, Pascal Schöttl und Monika Schleich. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Pascal Schöttel und Lisa Hornsteiner sind die neuen Pächter der Esterbergalm und bewirten diese ab sofort. Damit geht für die beiden ein Lebenstraum in Erfüllung.

Garmisch-Partenkirchen – Wenn man ehrlich ist: Eigentlich schaut es so aus, als gehörten Pascal Schöttel und Lisa Hornsteiner da oben am Esterberg schon zum Inventar. Wenn nicht im Hintergrund ein paar Handwerker herumlaufen würden, die das Kassensystem einrichten oder noch ein paar Stromkabel ziehen, es würde wirklich nicht auffallen, dass sie neu auf der Alm sind.

Draußen vor der Tür liegt der altdeutsche Schäferhund Gustl, fühlt sich spürbar wohl. Sohn Schorschi, gerade eineinhalb Jahre alt, erkundet mit dem Spielzeug-Bulldog und dem Mini-Roller die Gegend. Die Mama schimpft ihn nur, wenn er den Rössern zu nahe kommt. Die Tische stehen parat, frische Blümchen wirken einladend. Es schaut nicht aus wie ein Neustart, alles ist so vertraut. Dabei ist in der Realität doch alles anders. Erst seit Freitag bewirtschaftet die junge Familie aus dem Isartal den Gasthof samt der Landwirtschaft drumherum.

Traum von der eigenen Alm reifte schon länger

Das Interesse nach dem bisschen Mehr an Abgeschiedenheit existiert bei dem Paar allerdings schon länger. „Vor sieben, acht Jahren haben wir uns mal nach einer Alm umgeschaut“, erzählt Pascal Schöttel. Sie seien sogar schon in Österreich gewesen, ergänzt seine Partnerin. Doch dann wurde ihre Mutter krank, die Pläne änderten sich. Der Traum von der eigenen Alm allerdings blieb. Und als Schöttel erfuhr, dass es neue Pläne für den Esterberg gibt, die Gemeinde mit einem Verkauf an die Weidegenossen liebäugelte, da wurde er hellhörig. „Das war wirklich Zufall, ich hab’ es im Schlachthof mitbekommen“, sagt der 26-Jährige. Als sich die Parteien nicht handelseinig wurden und die Gemeinde schließlich den Esterberg ausschrieb, rief Schöttel junior die Familie zusammen. „Wir haben beraten, ob das nicht was wär für uns“, verrät er. Nach der Antwort braucht man mittlerweile nicht mehr zu fragen. Der Klaiser und die Mittenwalderin erhielten den Zuschlag. „Es ist wirklich ein Traum, den wir uns erfüllen“, urteilt Schöttel.

Auf dem Papier ist das junge Team, das ab dem kommenden Frühjahr fest durch Lisas Bruder Martin (28) und dessen Freundin Monika (27) unterstützt wird, prädestiniert für die Esterbergalm. Die Schöttels sind in der Gastro-Szene wahrlich nicht unbekannt. Vater Alfred führt seit Jahrzehnten den Sonnenhof in Klais, vor einigen Jahren nahm die Familie den Werdenfelser Hof in Partenkirchen dazu, in dem das junge Paar zuletzt kräftig anpackte. „Wir werden auch weiterhin helfen, so gut es geht“, kündigt der Sohn an. Doch jetzt zählt erst einmal der nächste Schritt: rauf auf den Berg.

Schon immer auch Landwirt: Pascal Schöttel mit seinen Jungviechern auf der Weide. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Junges Hüttenpaar geht nicht unvorbereitet an die Sache

Unvorbereitet gehen sie das Abenteuer nicht an. Mit Vorgänger Anton Simon haben sich die neuen Pächter schon in der Vergangenheit viel abgestimmt. Und tun es heute noch. „Er hat uns einige Tipps gegeben“, sagt Lisa Hornsteiner. Auch zu Jutta Mayer und Astrid Schmid, die drei Monate vorübergehend den Gasthof am Laufen hielten, war der Kontakt gut.

Die Herausforderungen, die das Team erwarten, scheuen sie nicht. „Eine Landwirtschaft haben wir immer schon gehabt“, sagt Schöttel. Die Familie bringt das eigene Vieh mit auf die Alm. Sieben Kühe, fünf Rösser, nur die Schafe bleiben unten in Mittenwald. Zirka 19 Hektar Wiesen müssen sie bewirtschaften, an die acht Kilometer Zäune stets im Auge behalten, pflegen, und holzen gehört auch noch zum Geschäft. „Rund 120 Ster brauchen wir allein fürs Heizen“, sagt Martin Hornsteiner. Das hat ihnen Simon auch mit auf den Weg gegeben. In der Hütte läuft alles über Holz.

Auch die Rösser sind mit dabei: Lisa Hornsteiner freut sich auf das Leben auf der Alm. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Die Abgeschiedenheit fürchtet Lisa Hornsteiner nicht. „Wenn’s sein muss, können wir ja jeden Tag runter ins Tal fahren“, sagt die 30-Jährige. Aber was heißt schon Ruhe: „Wir hoffen ja, dass bei uns oben richtig was los ist.“ Im Sommer wie im Winter. Denn auch die kalte Jahreszeit wird die Familie oben zwischen Wank und Fricken verbringen. Um das Geschäft im Winter anzukurbeln, haben sie schon Ideen entwickelt. Die Forststraße soll bei Schnee so präpariert werden, dass Rodler und Tourengeher ihren Spaß haben können. Rechtlich kein Problem, da die Zufahrt keine öffentliche Straße ist.

Schöttel, Hornsteiner und die gesamte Mannschaft freuen sich nun auf einen schönen Restsommer und Herbst. „Mittwoch ist Ruhetag“, das erklärt Hornsteiner gerade raus. „Aber nur Mittwoch. Im Internet findet man so viele verschiedene Angaben. Die bringt man einfach nicht raus.“ Sonst will sie gar nicht so sehr auf festen Öffnungszeiten herumreiten. „So direkt haben wir sie nicht festgelegt, wir sind ja eh da“, sagt Hornsteiner und lacht. Will heißen: Wenn in der Früh Bergsteiger oder Radlfahrer im Talkessel aufkreuzen, dürfen sie schon nach etwas zum Trinken oder Brotzeit fragen. „Wir müssen uns das alles jetzt erst einmal anschauen, wie es sich entwickelt.“

Das gilt auch für die Speisekarte. Hornsteiner ist da flexibel. Süß und deftig – alles wird angeboten. „Mal schauen, was die Leute wollen.“ Eines kündigt sie schon an: Lamm und Rindfleisch wird es aus eigener Produktion geben. Regionalität ist Trumpf. Wie bei der Familie eben auch.