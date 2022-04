Polizei warnt: Trickbetrüger auf dem Vormarsch

Von: Andreas Seiler

Warnen vor den neuen Maschen der Telefonbetrüger: die beiden Kripo-Beamten Martin Sponsel (l.) und Simon Bräutigam (r.) sowie Michael Müller, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse. © Sehr

Sie sind gewissenlos und gehen geschickt vor: Mit immer ausgefeilteren Methoden suchen sich Trickbetrüger ihre Opfer, um sie auszunehmen. Die Fälle häufen sich hier in der Region. Ins Visier gerät zunehmend auch die jüngere Bevölkerung. Die neueste Masche der Ganoven: vermeintliche Online-Geldanlagen und Investitionen in Kryptowährungen.

Landkreis – Die Betrüger werden immer dreister – und lassen sich immer neuere Täuschungen einfallen. Sie geben sich beispielsweise als Polizisten, Notare oder als Mitarbeiter von Microsoft oder einer Bank aus, sprechen ein akzentfreies Deutsch und agieren von Callcentern aus, die im Ausland sitzen, etwa in der Türkei oder in Litauen. Dahinter stecken in der Regel organisierte Banden. Das Ziel ist immer das Gleiche: Es geht darum, unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen gutgläubige Bürger um ihr Vermögen zu bringen.

Hohe Dunkelziffer

Der Callcenter-Betrug, wie diese Form der Kriminalität genannt wird, boomt. Über Deutschland rollt eine regelrechte Welle hinweg. Die Zahlen, die das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nennt, sind alarmierend: 2021 wurden in seinem Zuständigkeitsbereich 18 erfolgreiche Taten bei circa 1000 Versuchen gezählt. In diesem Jahr sind es bereits im ersten Quartal fast so viele: nämlich 14 bei 466 Versuchen. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein, da sich viele Opfer aus Scham oder Frust nicht melden. Der entstandene Schaden ist jedenfalls enorm. Zum Teil werden fünf- oder sechsstellige Summen ergaunert.

Das Dilemma dabei: Die Ordnungshüter erwischen meist nur die „kleinen Fische“, vor allem Helfer, die die Beute abholen. An die eigentlichen Strippenzieher im Hintergrund kommen sie so gut wie nie ran. Die Polizei setzt daher vor allem auf Prävention und Aufklärung – und hofft, damit die Bevölkerung zu schützen.

Betrüger sind absolut skrupellos

„Die Betrüger sind skrupellos, kalt und schnell“, erklärte jetzt der Kripo-Beamte Simon Bräutigam in einem Pressegespräch, das in den Räumen der Kreissparkasse stattfand. Zusammen mit seinem Kollegen Martin Sponsel – die beiden sind in den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen zum Schutz vor Verbrechen in Garmisch-Partenkirchen und Weilheim tätig – warnte er vor den aktuellen Maschen und Tricks. Sein Ratschlag, sollte man einen solchen Anruf erhalten: „Legen Sie sofort auf!“

An Einfallsreichtum und Lügengeschichten, um an Ersparnisse zu kommen, mangelt es den Kriminellen nicht. Die Methoden, mit denen sie die Angerufenen unter Druck setzen, werden immer perfider. Weit verbreitet sind derzeit Schockanrufe, in denen vorgegaukelt wird, ein Familienmitglied befinde sich in einer Notlage und brauche – zum Beispiel für eine Kaution – dringend Geld. Auf diese Weise wurden erst kürzlich einer Frau aus dem Raum Weilheim über 50 000 Euro abgenommen.

Bemerkenswert: Bislang konzentrierten sich die Abzocker vor allem auf Senioren. Jetzt versuchen sie, auch die Jüngeren übers Ohr zu hauen. Es geht dabei um fingierte Online-Geldanlagen und Investitionen in digitale Kryptowährungen – Themen, die in Zeiten der Niedrigzinsen viel Beachtung finden. Die Geschädigten werden mit einem angeblichen „Geheimtipp“ und Fantasiegewinnen auf einem erfundenen Konto in die Falle gelockt. Sie fangen mit kleinen Beträgen an und werden von falschen Brokern zu immer neuen Einzahlungen animiert. Oft dauert es Monate, bis sie bemerken, dass irgendwas nicht stimmt. „Das Geld ist dann schon lange weg“, erklärte Sponsel.

„Die Fantasie der Betrüger wird immer größer“, hat auch Michael Müller, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, festgestellt. Aus diesem Grund sei es enorm wichtig, die Mitarbeiter des Geldinstituts regelmäßig zu schulen und zu sensibilisieren. Denn die Banker können als letzte Hürde vor dem Erfolg der Täter rechtzeitig Alarm schlagen, wenn ihnen etwas spanisch vorkommt – zum Beispiel ein außergewöhnlich hoher Betrag, der abgehoben werden soll, oder eine Überweisung auf ein dubioses Konto. „Durch diverse Sicherheitssysteme und die Wachsamkeit unserer Mitarbeitenden konnten wir in der Sparkasse Garmisch-Partenkirchen in den letzten Jahren einige Betrugsversuche erfolgreich verhindern und damit Schaden für unsere Kunden und die Sparkasse abwenden“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.