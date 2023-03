Polizei schlägt Alarm: Viele Autofahrer missachten Tunnel-Lichtsignale

Von: Andreas Seiler

Der rot gekreuzte Schrägbalken: Diese Spur ist dann gesperrt. © Polizei

Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführer, sich mit den Lichtsignalen in Tunnelanlagen vertraut zu machen und diese auch zu beachten. Konkret geht es um den rot gekreuzten Schrägbalken, der immer wieder als Dauerlichtzeichen in den Röhren bei Oberau und Farchant angezeigt wird.

Nicht selten wird dieser Hinweis, wie die Polizei berichtet, missachtet. Offenbar sei vielen nicht bewusst, dass ein derart gekennzeichneter Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt ist. Wer sich daran nicht hält, riskiert nicht nur eine saftige Strafe, sondern verursacht auch vermeidbare Verkehrsgefahren. Aktuell finden im Tunnel Oberau Wartungsarbeiten statt. Da diese direkt auf der Fahrbahn ausgeführt werden müssen, ist der rechte Fahrstreifen gesperrt.