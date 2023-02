Tunnel Oberau: Zwölf Millionen Euro sind noch strittig

Ein großer Tag: Am 27. Mai 2022 wird der Tunnel Oberau für den Verkehr freigegeben. 260 Millionen Euro hat der Bund investiert, heißt es. Zwölf Millionen Euro aber sind noch strittig. Es geht um zwölf Millionen Euro

Gespräche brachten keine Einigung

Seit dem 27. Mai 2022 fahren Autos durch den Tunnel Oberau. Rund 260 Millionen Euro hat die 4,2 Kilometer lange Umfahrung gekostet. Stand jetzt. Noch ist bei Weitem nicht alles bezahlt. Denn noch wird übers Geld diskutiert.

Oberau – Den Gang vor Gericht wollten beide Seiten vermeiden. Und beide Seiten haben eine Chance dafür gesehen, die Autobahn GmbH genauso wie die Firma Marti. „Sonst hätten wir uns ja nicht so oft getroffen“, sagt Christian Schauer. Als Projektleiter der Westumfahrung Oberau saß er mit am Tisch. Längst kümmert er sich eigentlich um die Baustelle am Auerberg nebenan. Doch der Nachbartunnel beschäftigt ihn auch neun Monate nach seiner Eröffnung.

Am 26. Mai 2022 wurde am Nordportal gefeiert. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kamen, lobten das Projekt und schwärmten vom „historischen Tag“. Rund 260 Millionen Euro, hieß es, hat der Bund investiert. Mindestens die Hälfte davon aber ist noch nicht bezahlt. Noch diskutieren die Beteiligten übers Geld. Was die einen, die Tunnelbauer von Marti, fordern, wollen die anderen, die Autobahn GmbH, nicht bezahlen. Rund zwölf Millionen Euro stehen zur Debatte.

Der Tunnel Oberau und die Kosten: Wer zwölf Millionen Euro zahlt, ist noch nicht klar

Der Wille, gemeinsam eine Lösung zu finden, war da, betont Schauer. Mittlerweile aber glaubt er nicht mehr so recht daran. Eigentlich gar nicht, auch wenn er das so klar nicht ausspricht. Exakt kann er die strittige Summe nicht beziffern, doch die Positionen liegen nach wie vor weit auseinander. Und irgendwann gibt es auch nichts mehr zu bereden. Bereits um die sechs Treffen hat es mit Vertretern der Autobahn – sie beendete das Projekt, auch wenn mittlerweile das staatliche Bauamt Weilheim für den Tunnel zuständig ist – und mit Verantwortlichen der Firma Marti gegeben. Im Oktober 2021 zum ersten, kurz vor Weihnachten 2022 zum vorerst letzten Mal.

Dass bei einem solchen Projekt im Nachgang Positionen besprochen und diskutiert werden, sei ganz normal, sagt Schauer. In der Regel aber einigt man sich. Im aktuellen Fall wird sein Team wohl in den nächsten zwei Monaten ohne Einigung die Schlussabrechnung vorbereiten. Posten für Posten schlüsselt es darin auf, was die Autobahn GmbH bezahlt. Dagegen kann die Firma Marti Einspruch einlegen, wenn ihr das zu wenig erscheint – wovon auszugehen ist. Und dann? Ausgang offen. Viele Alternativen zum Richterspruch dürfte es dann nicht mehr geben. Wie Marti die Lage beurteilt, ist nicht bekannt. Eine schriftliche Anfrage blieb unbeantwortet.

Projektleiter der Westumfahrung Oberau: nicht bezahlen „um des lieben Friedens willen“

Für seine Seite sieht Schauer schlicht wenig Verhandlungsspielraum. „Wir können nicht einfach um des lieben Friedens willen bezahlen“, stellt er klar. „Wir handeln hier im Namen des Steuerzahlers.“ Nur bei kleinen Posten – etwa, wenn zwar nicht alles wie gefordert dokumentiert, die Leistung aber erbracht wurde – kann er auf die Tunnelbauer zugehen. Nicht aber bei Millionenbeträgen.

Wie berichtet, geht es hauptsächlich um die Geologie. Die Marti AG argumentiert, das Sprengen sei komplizierter und teurer geworden, nachdem sich das Gestein im Berg als fester erwiesen hatte als prognostiziert. Die Autobahn GmbH sieht das anders, ein Gutachten gab ihr recht. Marti aber hält an seinem Standpunkt fest.

56 Millionen kamen obendrauf: beim Spatenstich kalkulierte man für den Tunnel Oberau noch 204 Millionen

Mit einem Angebot über 120 Millionen Euro hatte das Unternehmen den Zuschlag bekommen. Insgesamt belaufen sich die Mehrkosten beim Posten der Tunnelbauer auf 32 Millionen Euro. 20 Millionen Euro davon hätten Schauer und seine Kollegen von Anfang an akzeptiert. Enorm waren die Ausgaben nach dem Fund von Thallium gestiegen. Das giftige Metall musste aufwendig entsorgt werden. Weitere fünf Millionen Euro läpperten sich an verschiedenen Stellen zusammen – alles unstrittig. „Die zwölf Millionen Euro aber bezahlen wir nicht“, stellt Schauer klar.

Zumal der Steuerzahler ohnehin schon massiv belastet wird. Enorm sind die Gesamtkosten des Projektes im Laufe der Jahre gestiegen. 204 Millionen Euro waren 2015 zum Spatenstich kalkuliert. Etwa 56 Millionen kamen oben drauf – sofern es bei den etwa 260 Millionen Euro bleibt. Womöglich legt den endgültigen Preis erst ein Gericht fest. Das auch kostet.