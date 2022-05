Wanktunnel: Planung im Rekordtempo

Von: Andreas Seiler

Teilen

Geballte CSU-Präsenz: (ab 3. v.l.) Vize-Landrat Dr. Michael Rapp, Landtagsabgeordneter Harald Kühn, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber, Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (Krün) und Bürgermeisterin Elisabeth Koch (Garmisch-Partenkirchen). Links: Nadine Heiß und Lukas Schulte vom Staatlichen Bauamt Weilheim. © Seiler

Die bayerischen Behörden drücken beim Wanktunnel-Bau, der das verkehrsgeplagte Partenkirchen entlasten soll, aufs Tempo. Ein Vorentwurf wurde bereits an das Bundesverkehrsministerium geschickt. Im Juni starten in dem Bergmassiv geologische Untersuchungen. Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt informierte sich jetzt vor Ort.

Garmisch-Partenkirchen – Die Summe ist für kommunale Verhältnisse astronomisch hoch: Rund eine Milliarde Euro investiert der Bund in die vier großen Tunnelprojekte im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, um die Blechlawinen zu zähmen, die das Urlaubsparadies regelmäßig in eine Stauregion verwandeln. Die bereits fertige Röhre in Oberau wurde am Donnerstag, 26. Mai, mit einem Bürgerfest eröffnet. Am Auerberg bei Eschenlohe fand vergangenes Jahr der Spatenstich statt. Am Kramer (Ortsumfahrung Garmisch) wird kräftig gegraben. Und die Wank-Planungen (Ortsumfahrung Partenkirchen) kommen gut voran, wie jetzt bei einem Ortstermin am Aussichtspunkt „Sonnenuhr“ zu erfahren war.

Kosten in Höhe von rund 306 Millionen Euro

Zu dem Termin vor der Traumkulisse mit Alp- und Zugspitze hatte Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Deutschen Bundestag und ehemaliger Bundesverkehrsminister, eingeladen. Der Peißenberger, der hier seinen Wahlkreis hat und nach dem Regierungswechsel das harte Brot der Opposition isst, gilt als treibende Kraft bei den genannten Mammutprojekten. Mit dem Fortschritt in Sachen Wank – die Baukosten liegen nach aktuellen Berechnungen bei rund 306 Millionen Euro – ist der Spitzenpolitiker zufrieden. „Das ist eine herausragende Geschwindigkeit, die wir hier erleben“, sagte Dobrindt in die Runde, zu der er Parteifreunde, Vertreter des zuständigen Staatlichen Bauamts Weilheim sowie Bürger begrüßte. Darunter Josef Ostler von der „Zwei Tunnel-Initiative“: „Was momentan läuft, ist sehr gut“, lautete sein Kommentar.

Die Botschaft des Treffens war klar: Die bayerischen Behörden geben Vollgas. Und auch aus Berlin sind die Zeichen, wie zu erfahren war, ausgesprochen positiv. Eine Prognose, wann Baustart sein könnte, wagte jedoch niemand. Dafür sind die Unwägbarkeiten zu groß. Beispielsweise könnte ein Rechtsstreit zu Verzögerungen führen. Aus naturschutzrechtlicher Sicht scheint das Wank-Vorhaben – die geplante Umgebung ist rund 4,9 Kilometer lang, davon der Tunnel 3,5 Kilometer – weniger problematisch zu sein. Dies liegt unter anderem daran, dass es sich um keine FFH-Fläche handelt. Nichtsdestotrotz ist das Ganze ein technisch anspruchsvoller Eingriff in eine sensible Umgebung, bei dem unerwartete Schwierigkeiten auftauchen können – etwa größere Mengen Bergwasser, die den Tunnelbau erschweren. Aufschluss über die geologischen und hydrologischen Eigenschaften des Wankmassivs sollen Bohrungen liefern, die bis zu 365 Meter in die Tiefe getrieben werden, um Proben zu gewinnen. Die Vorbereitungen hierzu beginnen nächste Woche.

Ein Vorentwurf des Staatlichen Bauamts, der die Trasse samt Tunnel schon sehr genau beschreibt, liegt inzwischen dem Bundesverkehrsministerium vor. Nächstes Jahr soll’s ins Genehmigungsverfahren gehen – mit dem Ziel, Baurecht zu erlangen. Erst dann kann der Bund die Mittel zur Verfügung stellen – und grünes Licht geben. Wie Dobrindt erläuterte, herrscht Konsens darüber, Wank und Auerberg „möglichst zeitgleich“ für den Verkehr freizugeben, um eine bloße Verlagerung der Belastung zu vermeiden. „Alle Ebenen stehen dahinter, dass dieses Ziel realisiert wird.“

„Das wird eine große Entlastung bringen“

In Partenkirchen sind die Erwartungen an die Wank-Umfahrung hoch. Diese soll das Verkehrsaufkommen auf der stark frequentierten Bundesstraße 2, die durch den Ortsteil führt (etwa 30 000 Fahrzeuge täglich), halbieren. „Das wird eine große Entlastung bringen“, ist sich Nadine Heiß, die im Staatlichen Bauamt für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen verantwortlich ist, sicher.

Sorgen machen sich jedoch in Kaltenbrunn breit. In dem kleinen Gemeindebereich im Osten des Marktes Garmisch-Partenkirchen könnte sich, so die Befürchtung, alles aufstauen, sollte eines Tages im Loisachtal freie Fahrt herrschen. „Wir sind das erste Nadelöhr“, erklärte Stephan Christoph. Es laufen daher seinen Angaben zufolge mit den zuständigen Stellen Gespräche, zum Beispiel über Lärmschutz. Christoph: „Wir sind auf einem guten Weg.“