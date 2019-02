Turnerkranzl feiert Comeback - mit Hollywood-Ikonen und an anderem Ort

Diese Faschingsveranstaltung genießt einen hervorragenden Ruf. Das Turnerkranzl des TSV Partenkirchen ist beliebt - und findet nach einem Jahr Zwangspause wieder statt.

Garmisch-Partenkirchen – Treffen sich James Bond und der Terminator bald zum gemeinsamen Bierchen? Tanzen Catwoman und Harry Potter zusammen auf der Tanzfläche? Klingt absurd, ist aber gut möglich. Das Turnerkranzl feiert unter Motto „Movie Stars: Stars und Sternchen“ am Faschingssamstag, 2. März, ab 19.30 Uhr sein Comeback. Diesmal an einem anderen Ort in Partenkirchen.

Vergangenes Jahr war die Veranstaltung ausgefallen. Dem Organisator TSV Partenkirchen fehlte eine passende Lokalität. Die Turnhalle der St.-Irmengard-Schulen, in der Maschkera bis dahin gefeiert hatten, stand wegen des Umbaus nicht zur Verfügung. Nun wurde mit dem Gasthaus Rassen eine Alternative gefunden. Dass das Turnerkranzl heuer zurückkehrt, freut die Veranstalter umso mehr. „Wir sind froh, dass es wieder geklappt hat“, sagt Hannes Bräu, der den Faschingsball – einen der größten in der Region – mit circa 50 Helfern auf die Beine stellt.

Ausgelassene Stimmung ist in jedem Fall programmiert. Im Saal heizt die Krüner Band „Deerisch“ den Movie-Stars ordentlich ein. Show-Einlagen und Lieder aus bekannten Filmen werden ebenfalls zu hören sein. Zum Beispiel „Eye of the Tiger“ aus dem Film Rocky.

In der ersten Stunde gibt‘s ein Getränke-Special

Maschkera haben an diesem Abend einen besonderen Grund, sich ins Zeug zu legen. Die besten drei Kostüme werden im Verlauf des Abends mit Sachpreisen prämiert. Das Turnerkranzl „ist schließlich keine Party, sondern ein Faschingsball“, sagt Bräu. In welchem Kostüm er selbst erscheint, verrät er nicht. Nur so viel: „Es hat mit der Oscar-Verleihung zu tun“. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt’s passend zum Motto Popcorn zum Naschen und für den großen Durst während der ersten Stunde das Special „Zahl’ eins, trink’ zwei“.

Besonders wichtig ist Bräu der Bezug zur Vereinsjugend. Der Erlös aus dem Popcorn-Verkauf kommt vor allem dem kleinsten Nachwuchs zugute. Der Cheforganisator betont aber auch, wie wichtig der Kinderfasching für die Veranstaltung und den TSVP allgemein ist. Dieser Ball gehörte mit über 200 Buben und Mädchen sowie 100 Erwachsenen in der Vergangenheit zu den größten in der Region seiner Art. „Das Turnerkranzl gäbe es ohne den Kinderfasching nicht“, sagt Bräu. Die Maschkera-Gaudi für die kleinen Besucher findet am gleichen Tag von 14 bis 16.30 Uhr ebenfalls im „Rassen“ statt – samt DJ und Animationen.

Kein Kartenvorverkauf

Trotz der Vorfreude zeigt sich Bräu heuer ein wenig nervös. Er kann nicht recht einschätzen, wie sich die Pause auf die Besucherzahlen auswirkt. Im Rückblick auf die erfolgreichen vergangenen Jahre, bleibt er aber optimistisch. „Wir waren zum Teil schon um 20.30 Uhr voll.“ Deswegen verzichtet der Verein auf einen Kartenvorverkauf. Stattdessen sind Tickets nur an der Abendkasse erhältlich. Früh da zu sein, lohnt sich also, wenn einer der letzten ehrenamtlich veranstalteten Faschingsbälle zurück nach Partenkirchen findet.

Jakob Gerold