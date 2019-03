Faschings-Skispringen: Pokal-Schokotorte für die „Blusenkuh“

Mehr als 1000 Maschkera feiern im Olympia-Skistadion beim Faschings-Skispringen des SC Partenkirchen. Bei der Gaudi-Veranstaltung hüpfen die Athleten bunt kostümiert vom Backen.

+ Sicher gelandet: Pippi Langsprung von der K43-Schanze soll Verwandtschaft in der Villa Kunterbunt haben. © Thomas Sehr Garmisch-Partenkirchen – Von der Tribüne am Ostportal im Olympia-Skistadion spielt die Blaskapelle Oberau flotte Töne. Der Skisprung-Moderator Wolfgang Hostmann, bestens bekannt von der Vierschanzen-Tournee, ermuntert das Publikum: „Links – rechts – vor – zurück.“ Prompt haken sich die Maschkera ein, Schunkel-Atmosphäre durchzieht das Stadion, während das „Gespenst“, die „Akrobatin der Lüfte“ und „Pippi Langsprung“ von der Schanze hüpfen. „Wir haben hier die internationalen Top-Faschingsskispringer versammelt“, scherzt Martin Glas, Sportwart Skispringen beim Skiclub Partenkirchen.

Er kann witzeln. Denn alle Teilnehmer, die sich kostümiert auf den Backen gewagt hatten, sind unverletzt durch beide Durchgänge von der K20- und K43-Schanze gekommen. „Das ist das Wichtigste bei so einer Gaudi“, sagt Glas. Der Mann im Hasenkostüm hoppelt an diesem Faschingsdienstag fröhlich durchs Olympia-Stadion. Die SCP-Abteilung hat trotz schwieriger Verhältnisse nach den Regenfällen vom Rosenmontag für gute Bedingungen gesorgt. Mit der Pistenraupe wurden die Aufsprunghügel noch am Morgen bestens präpariert. Skisprungtrainer Fabian Ebenhoch beobachtet an diesem Nachmittag im japanischen Kimono das bunte Treiben und ist erleichtert, dass alle heil die Schanze herunterkommen.

La-Ola-Welle nach Auftritt der Schäffler

Zwischen den beiden Wertungsdurchgängen sorgen die Schäffler mit der Musikkapelle Partenkirchen für beste Stimmung unter den mehr als 1000 Besuchern. Die La-Ola-Welle schwappt nach dem Auftritt durchs Skistadion. Dirigent Josef Grasegger senior ist begeistert: „Es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre hier.“ Nächstes Jahr wird seine Kapelle wieder wie sonst üblich die musikalische Gestaltung beim Faschings-Skispringen übernehmen. Denn „geschäfflert“ wird nur alle sieben Jahre. Mit dem Kitzbühler Marsch übergeben die Partenkirchner Musiker an die Kapelle aus Oberau, die an diesem Tag unter der Leitung von Xaver Brunhofer steht. „Ein Prosit der Gemütlichkeit wird wohl heute unser Schlager“, sagt der als Zeitungsjunge kostümierte Brunhofer. Die Kapelle spielte auch noch zur Party im Olympiahaus auf.

Die Entscheidung von der Schanze ist gefallen. Brett van Schijndel als der „Fliegende Indi“ vom SCP gewinnt von der K20 – seine Trophäe für Platz 1 wird aber nicht in die Vitrine kommen, sondern ganz einfach verschwinden. Die Pokal-Schokotorte will der SCP-Springer am liebsten „sofort essen“. Von der K43 springt die „Blusenkuh“ am weitesten und entführt als Springerin des VfL Pfullingen den süßen Faschingstitel in die Schwäbische Alb.

Der erfreuliche Verlauf ist dem großen Engagement aller SCP-Helfer zu verdanken. An der Wurstbude heißt es „ausverkauft“. 500 Semmeln und Würste sind über den Tisch gegangen. Frau Antje aus Holland hat dort die erstmalig angebotene Käsewurst erfolgreich importiert, Heino (Lothar Fenzl) als Grillmeister überzeugt. Im Wurstbuden-Team wird der Geburtstag von Cowlady (Christine Fenzl) mit Clownerie (Michi Förster) gefeiert.

Getränke gibt’s zum Faschingsabschluss noch genug. Dafür sorgt auch ein SCP-Sträfling, der selbst freilich nicht an die Vorräte geht – wegen guter Führung und so, na klar.

Niko Schwarze