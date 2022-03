Ukraine-Geflüchtete: Auch unbegleitete Kinder angekommen - ihr Trainer ließ sie einfach zurück

Von: Christian Fellner

Ankunft in Garmisch-Partenkirchen: Alle Flüchtlinge haben ihr Quartier im Sporthotel bezogen. Vor Ort sorgen sich Sozialverbände um die Menschen. © Thomas Sehr

In Garmisch-Partenkirchen sind bereits einige Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Unter ihnen auch Kinder und Jugendliche ohne Eltern. Der Landkreis kümmert sich um die Unterbringung.

Garmisch-Partenkirchen – Wie geht’s weiter in der Flüchtlingskrise? Eine Frage, die sich viele stellen – und kaum jemand in der Region wirklich beantworten kann. „Wir wissen es nicht genau“, sagt beispielsweise Stephan Scharf, Sprecher im Landratsamt. Nur eines ist ihm klar: „Es werden sicher weitere Flüchtlinge kommen.“ Wann? Laut aktuellen Stand unklar.

Ein wenig Bewegung ist hingegen in die Thematik der Unterkünfte für die Flüchtigen vor dem Ukraine-Krieg gekommen. Landrat Anton Speer (FW) hatte beim Kreistag am Mittwoch in Krün schon angedeutet, dass das Haus Röhling, die ehemalige Suchttherapiestätte des Deutschen Ordens in Mittenwald, ein Kandidat für eine weitere Unterkunft ist. Das bestätigte das Landratsamt gestern. „Es steht ab übernächster Woche zur Verfügung“, sagt Scharf. Auch im Atlas-Sporthotel, das Unternehmer Ibrahim Kavun unentgeltlich bereitstellt, sei eine Aufstockung der Plätze auf 170 möglich. „Ich bin mit Herrn Kavun im Austausch, er möchte auch noch andere Hotels ansprechen und hat uns Wohnungen angeboten“, betonte Speer in der Sitzung.

Ukraine-Flüchtlinge in Garmisch-Partenkirchen: Ehemalige „Villa Nova“ wird zur Anlaufstelle

Die frühere Senioreneinrichtung der Diakonie, die „Villa Nova“ in Garmisch-Partenkirchen, soll als die geforderte Anlaufstelle im Landkreis dienen. Das ist nun klar. „Dort sollen rund 100 Personen reinpassen“, verdeutlicht Scharf. Die sollen dort aber nicht dauerhaft bleiben, sondern im Laufe von rund einer Woche auf andere Einrichtungen verteilt werden.

Ein wenig mehr Klarheit herrscht in der Frage nach den Ankömmlingen aus Drittländern wie Schwarzafrikanern oder Asiaten. „Sie haben alle gültige Aufenthaltstitel aus der Ukraine“, betont der Behördensprecher. „Sie waren alle dort, teilweise als Studenten, als Arbeiter, aus verschiedensten Gründen.“

Ukraine-Flüchtlinge in Oberbayern: Auch unbegleitete Jugendliche im Bus

Dramatisch: Mit dem Bus am Nachmittag kamen auch unbegleitete Jugendliche aus Nigeria an: „Sechs Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren.“ Laut Scharfs Informationen seien sie in der Ukraine in einer Fußballschule gewesen. „Offenbar ist der Trainer einfach weggelaufen, hat sie stehen gelassen.“ Die Burschen hat das Jugendamt sofort in Obhut genommen. Sie werden eigens in Jugendeinrichtungen untergebracht und versorgt.

Im Atlas-Sporthotel in Partenkirchen haben die Ankommenden derweil ihre vorübergehenden Quartiere bezogen. Bei den Corona-Tests kamen drei positive Ergebnisse zum Vorschein. „Die Leute wurden sofort isoliert“, betont Scharf. Um die Flüchtlinge nach der Ankunft nicht allein zu lassen, haben Mitarbeiter der Caritas und des Sozialdiensts katholischer Frauen im Hotel ein Büro eingerichtet. „Sie gehen mit den Menschen alles durch, helfen beim Ausfüllen von Anträgen.“ Auch die Essensversorgung ist gewährleistet. Sie läuft über das Sporthotel.

Schwierig gestaltet sich die Registrierung der Flüchtlinge. Eine Vernetzung mit der Bundesdatenbank ist bisher nicht gegeben. „Daran wird aber mit Hochdruck gearbeitet“, sagt Scharf. Vorerst sammelt das Landratsamt selbst die Daten der Menschen.

