Reisebus und Auto kollidieren nahe der deutschen Grenze – ein Mann kommt ums Leben

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Griesen und Ehrwald ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Einsatzkräfte aus Deutschland und Österreich rückten zur Unfallstelle aus.

Garmisch-Partenkirchen – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Montagnachmittag (24. Juli) auf der Bundesstraße 187 zwischen Griesen und Ehrwald gekommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Tirol in Innsbruck kollidierten ein Reisebus und ein Pkw – beide aus Deutschland – auf der österreichischen Seite wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Nach Tagblatt-Informationen erlag der Pkw-Fahrer seinen Verletzungen.

Zwischen Griesen und Ehrwald kam es zu dem schrecklichen Unfall mit dem Reisebus. © Sehr

Einsatzkräfte aus Deutschland und Österreich vor Ort: Unfallursache ist nicht bekannt

Außerdem sind zwei Schwerstverletzte zu beklagen. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls in die angrenzende Loisach geschleudert. Neben der Polizei war ein Großaufgebot an Rettungskräften aus Deutschland und Österreich vor Ort.

Allein in Garmisch-Partenkirchen rückten laufend die Einsatzfahrzeuge aus. Die Strecke war in beiden Fahrbahnrichtungen gesperrt. Details waren am Montag bis kurz vor Redaktionsschluss nicht zu erfahren. Unklar ist die Unfallursache.

