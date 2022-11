Unbekannte fährt Kind mit Auto an und flüchtet einfach - Polizei gibt Großfahndung aus

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Vermutlich eine ältere Frau hat mit ihrem Pkw ein Kind angefahren und ist einfach geflüchtet. (Symbolbild) © Rene Ruprecht

Großfahndung der Polizei: Eine bislang unbekannte Person hat am Mittwochmorgen (10. November) ein Kind an der Kreuzung Schornstraße/Reintalstraße angefahren und ist geflüchtet, ohne sich um den verletzten Buben zu kümmern. Die Beamten suchen den Täter nun mit einer Personenbeschreibung.

Garmisch-Partenkirchen - Eine noch unbekannte Person hat am Mittwochmorgen mit ihrem Pkw ein Kind angefahren – und ist dann einfach geflüchtet, anstatt sich um den verletzten Buben zu kümmern.

Gegen 8 Uhr morgens war der 13-jährige Schüler aus Garmisch-Partenkirchen mit seinem Mountainbike auf der Reintalstraße in Richtung Schule unterwegs. Verkehrsbedingt musste er an der Kreuzung zur Schornstraße stehen bleiben. In diesem Moment rammte ihn von hinten ein Fahrzeug, welches der junge Mann später als grauen Kleinwagen der Marke Opel beschrieb. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte. Anstatt am Unfallort stehen zu bleiben und sich nach der Gesundheit des Kindes zu erkundigen, machte der oder die Unbekannte mit dem Fahrzeug einen Bogen um den auf der Straße liegenden Buben und setzte seine Fahrt nach rechts in die Schornstraße fort, als wäre nichts passiert.

Der Bursche prellte sich beide Knie und erlitt einen Schock. Er offenbarte sich der Schulleitung, die umgehend die Polizei verständigte. Diese konnte bislang trotz groß angelegter Fahndung den Pkw sowie den Fahrer noch nicht feststellen.

Die Polizei gibt folgende Täterbeschreibung aus: Die Fahrzeugführerin ist um die 70 Jahre alt (vielleicht auch älter), hat weißes lockiges Haar und trug eine Brille. Zeugen sollen sich telefonisch unter 0 88 21/91 70 bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen melden.