Unbekannter bricht in Olympiahaus ein und klaut 4000 Euro Bargeld

Ein Unbekannter ist ins Olympiahaus am Skistadion eingestiegen. Er hat nicht nur Bargeld mitgehen lassen.

Garmisch-Partenkirchen – Ein Laptop und Bargeld in Höhe von 4000 Euro hat ein bislang Unbekannter aus dem Gasthof „Olympiahaus“ am Skistadion in Garmisch-Partenkirchen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, sei der Täter in der Zeit von Sonntag um 20 Uhr bis Montag um 5.30 Uhr in die Backstube und die Gasträume eingestiegen. Ein Schaden am Gebäuden entstand dabei nicht. Die Beamten sicherten Spuren, welche nun ausgewertet werden. Wie es von Seiten der Inspektion heißt, werde im Hinblick auf einen bestehenden Tatverdacht ermittelt.