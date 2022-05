Unfall am Marienplatz: Garmisch-Partenkirchner kracht mit BMW Cabrio gegen Steinmauer

Von: Andreas Seiler, Josef Hornsteiner

Frontal erheblich beschädigt: der BMW Cabrio des 61-jährigen Garmisch-Partenkirchners nach dem Unfall © Josef Hornsteiner

Da staunten die Passanten nicht schlecht: Ein 61-jähriger Garmisch-Partenkirchner verlor gestern gegen 11.15 Uhr die Kontrolle über seinen BMW, fuhr am Marienplatz über eine Verkehrsinsel und die Gegenfahrbahn und krachte schließlich gegen eine Steinmauer. Zuvor war der Wagen auch noch mit einem Steinpfosten an der Ampelanlage kollidiert. Der Mann wurde von den Ersthelfern des Rettungsdienstes versorgt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht.

Laut Polizeibericht ergaben erste Ermittlungen, dass sich der Verkehrsunfall vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls bei dem Fahrzeugführer ereignet hatte. Der 61-Jährige wollte offenbar von Grainau kommend nach rechts in die Alpspitzstraße abbiegen.

Der Pkw, ein Cabrio der 3er Reihe, wurde erheblich an der Front beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.