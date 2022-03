Nicht angeschnallt: Auto prallt frontal gegen Tunnelportal - zwei junge Männer sterben

Von: Andreas Seiler

Tödliches Ende: Zwei junge Männer starben bei dem Unfall am Tunnelportal. © Zoom.Tirol

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Sonntag zwischen Reutte und Füssen. Zwei junge Männer aus Garmisch-Partenkirchen verloren dabei ihr Leben.

Garmisch-Partenkirchen/Vils – Zu einem schrecklichen Unfall ist es am Sonntag (13. März) in der Früh auf der Bundesstraße 179 zwischen Reutte und Füssen gekommen. Zwei junge Männer aus Garmisch-Partenkirchen, 27 und 19 Jahre alt, verunglückten bei Vils (Tirol) tödlich. Die Ermittlungen dauern an.

Tödlicher Unfall in Tirol: Zwei Garmisch-Partenkirchener sterben

Noch sind viele Fragen ungeklärt. Nach Angaben der österreichischen Polizei kamen die beiden, die in Richtung Deutschland unterwegs waren, mit ihrem Skoda aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Pkw krachte gegen die Mauer des südlichen Portals des Füssener Grenztunnels. Das Ganze passierte gegen 6.40 Uhr. Ein Sicherheitssystem des Wagens setzte automatisch einen Notruf ab. Vor Ort waren Notarztteams aus Reutte und Füssen. Allerdings blieben die Reanimationsversuche erfolglos. Die beiden Werdenfelser erlagen ihren Verletzungen und verstarben an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Obduktion angeordnet. Dabei soll beispielsweise geklärt werden, ob Alkohol im Spiel war. Besonders bitter: Wie von der Landespolizeidirektion Tirol in Innsbruck zu erfahren war, waren die Garmisch-Partenkirchner auf ihrer Fahrt nicht angeschnallt.

