Unfall in der Schwabekurve: 40-Tonner mit Seilwinden befreit

Von: Andreas Seiler

Schwieriges Manöver: Mit Seilwinden wird der Lastwagen zurück auf die Fahrbahn gezogen. © Sehr

Ein festgefahrener Lastwagen einer Eschenloher Spedition hat am Montag, 7. Februar, in der Früh die Bundesstraße 2 im Bereich der Schwabekurve bei Garmisch-Partenkirchen blockiert und zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt.

Der vollbeladene 40-Tonner war laut Polizei in Richtung Mittenwald unterwegs und krachte in die Leitplanke. Der 53-jährige Fahrer aus dem Allgäu war zuvor aufgrund eines Unfalls, der sich in der Nacht ereignet hatte, stehen geblieben und konnte auf der schneeglatten Straße am Berg nicht mehr anfahren. Dort wartete er dann den ganzen Morgen, bis um 7 Uhr eine Polizeistreife eintraf. Ein Versuch mit angelegten Ketten scheiterte, da sich diese zwischen die Zwillingsreifen der Antriebsachse wickelten. Die Bemühungen, mit dem Gefährt wieder frei zu kommen, führten dazu, dass sich der Sattelschlepper immer weiter verkeilte. Schließlich drohte dieser, den Abhang hinunter auf die Bahngleise zu rutschen. Helfen konnten erst die Feuerwehren aus Garmisch und Partenkirchen, die mit schweren Gerätschaften anrückten. Die Rettungskräfte schafften es, den Lastwagen mit Seilwinden rauszuziehen. Dieser konnte dann seine Fahrt fortsetzen. Der Abschnitt war bis 9.15 Uhr teilweise komplett gesperrt.