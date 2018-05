Unruheherd Abrams: Einsatzzahlen der Polizei sind massiv angestiegen

Die Sicherheitslage in Garmisch-Partenkirchen ist gut – wäre da nicht die Erstaufnahmeeinrichtung Abrams. Die Einsatzzahlen der Polizei sind dort massiv angestiegen. Vor allem Körperverletzung haben zugenommen. Extrem belastend und gefährlich sind für die Beamten die Abschiebungen.

Garmisch-Partenkirchen – Ein erfahrener Polizist ist Thomas Kirchleitner (55) und einer der wenigen Polizei-Direktoren im Bereich des Präsidiums Oberbayern Süd, die eine Inspektion leiten. Von höchster Stelle wurde er 2010 nach Garmisch-Partenkirchen abgeordnet, um für Sicherheit während der alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2011 zu sorgen sowie die Olympia-Bewerbung für 2018 zu begleiten. Die Olympischen Spiele sind nicht in die Marktgemeinde gekommen, dafür der G7-Gipfel 2015 – eine Aufgabe von ähnlicher Dimension.

Latente Gefahr: Fast jeder in dem Bereich habe ein Messer dabei

+ Die Zahl der Körperverletzungen in Garmisch-Partenkirchen ist 2017 stark gestiegen. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd Eine echte Herausforderung stellt für ihn und seine Beamten die Erstaufnahmeeinrichtung Abrams und die anderen Unterkünfte in Garmisch-Partenkirchen dar, in denen Flüchtlinge leben. Die ehemalige US-Liegenschaft an der Lazarettstraße beherbergt derzeit 170 Asylbewerber und Fehlbeleger aus aller Herren Länder. „Eine explosive Mischung“, sagt Kirchleitner. Zu den Hoch-Zeiten, auf dem Scheitelpunkt der Migrationswelle, bot das Abrams mehr als 300 Migranten Unterschlupf. Ob 170 oder 300 – für die Polizei ist das Abrams ein steter Unruheherd. „Die Einsatzzahlen sind massiv angestiegen“, erklärt Kirchleitner im Rahmen seines Berichts über die Sicherheitslage in Garmisch-Partenkirchen, den er am Mittwoch im Gemeinderat vorstellte. „Wir rücken täglich aus, um dort zu befrieden.“ Meist handelt es sich Kirchleitner zufolge um Auseinandersetzungen, zu denen die Beamten gerufen wurden. „In der Regel spielen sich die hinter den Mauern ab.“ Aber es gebe auch Ausnahmen. Drohungen – gerade bei Einsätzen im Asylbereich – gehören zum Alltag. Einen Satz hören die Kollegen Kirchleitner zufolge dort regelmäßig: „I kill you.“ Hinzu komme eine latente Gefahr: „Wir wissen: In diesem Bereich hat fast jeder ein Messer dabei.“

Massiv belastet sind die Polizisten auch durch Abschiebungen. Jene Personen, die aus dem Abrams an den Münchner Flughafen gebracht werden, weil sie in ihr Heimatland zurückgeführt werden sollen, benehmen sich offenbar zunehmend feindselig. „Sie haben dort, wo sie herkommen, nichts zu gewinnen, und bei uns nichts zu verlieren“, sagt Kirchleitner. Mit zehn bis 13 Mann rückt die Polizei teilweise an, um einen Asylbewerber zu bändigen, der sich gegen die Abschiebung wehrt. „Es ist sehr unschön, was die Kollegen erleben.“

Kirchleitner bezeichnet Brandbrief der Bürgermeisterin als „hilfreich“

Der Brandbrief, den Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer im Herbst 2016 in Sorge um das Ansehen der Tourismus-Destination Garmisch-Partenkirchens an die Regierung von Oberbayern geschrieben hatte – zahlreiche Gäste hatten sich beschwert –, nennt Kirchleitner „hilfreich“. Durch eine Razzia im Abrams, die wenig später stattfand und die der Inspektionsleiter im Polizeijargon als „Begehung“ bezeichnet, demonstrierte die Staatsmacht Stärke. „Damit haben wir gezeigt, dass die Polizei nichts zulässt.“ Und in diesem Stil verfährt Kirchleitner auch bei Neuankömmlingen, die die Regierung von Oberbayern in die Erstaufnahmeeinrichtung schickt. Der Bus kommt an, die Polizei steht schon parat. Kirchleitner sagt dazu „Begrüßung“. Seine Beamten untersuchen Taschen, nehmen Fingerabdrücke. Man wolle sehen, wer einzieht, erklärt der Polizeidirektor die Maßnahmen. Sie zeigen Erfolg und Wirkung. So wurden schon Männer, die per Haftbefehl gesucht wurden, dingfest gemacht. Kirchleitner glaubt, dass sich seine Null-Toleranz-Politik herumgesprochen hat. Das Abrams gelte bei Asylbewerbern nicht gerade als Lieblings-Unterkunft.

Trotz des Abrams lebe es sich in Garmisch-Partenkirchen sicher, sagt Kirchleitner. Als Beleg nennt er Zahlen: Die Straftaten sind nur um 1,8 Prozent gestiegen, die Aufklärungsquote hingegen von 64,7 Prozent (2016) auf 67,7 im vergangenen Jahr nach oben geschnellt. Die Informationen, die er den Gemeinderäten gibt, bezeichnet er als „authentisch und nicht geschönt“ Seine Kernaussage: „Wir lassen keine rechtsfreien Räume zu“.