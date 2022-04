Nach der Petition eine Unterschriftenaktion: Architekt will Haus Hohenleitner unbedingt retten

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Eine spontane Aktion: Der Architekt Heiko Folkerts hat vor dem Haus Hohenleitner historische Bilder aufgehängt und Unterschriften für seinen Erhalt gesammelt. © Privat

Er kämpft mit allen Mitteln. Architekt Heiko Folkerts aus Weilheim setzt alles daran, das Haus Hohenleitner in Garmisch-Partenkirchen vor dem Abriss zu bewahren. Um zu zeigen, dass den Bürgern vor Ort ebenso daran liegt, hat er spontan eine Unterschriftenaktion initiiert. Dafür erntet er auch Kritik.

Garmisch-Partenkirchen – Am Haus Hohenleitner scheiden sich die Geister. Für die einen ist das ehemalige Kaufhaus an der Fürsten-/Alleestraße ein wahrer Schandfleck. Das belegen die angeregten Diskussionen in den sozialen Medien. Für die anderen ist das Objekt zwingend erhaltenswert. Ein engagierter Kämpfer dafür ist der Weilheimer Architekt Heiko Folkerts, der sogar eine Petition an den Bayerischen Landtag eingereicht hat – „zur Rettung eines der bedeutendsten, ortsbildprägenden Denkmale am Ortseingang von Garmisch-Partenkirchen“. Um auf sein Anliegen aufmerksam zu machen, hat er spontan eine Aktion vor dem Haus initiiert. Mit etlichen historischen Fotos ausgestattet, stellte er sich am Samstag vor das Haus, informierte über seine Beweggründe und sammelte Unterschriften. Gut 100 Passanten trugen sich gleich in die Listen ein. „Wir hoffen auf weitere“, betont Folkerts. In Lilian Edenhofer, die für die Freien Wähler im Gemeinderat und Kreistag sitzt, hat er eine Mitstreiterin gefunden. Mit ihrer Unterstützung werden nun weitere Unterschriften eingeholt. „Vor allem auch, um zu belegen, dass den Bürgern vor Ort am Erhalt dieses Anwesens liegt“, sagt Folkerts.

Landesamt für Denkmalpflege wird tätig, Hauseigentümer sieht keine Chance auf Erhalt

Damit will er den Petitionsausschuss des Landtags überzeugen. Und auch die Vertreter des Landesamts für Denkmalpflege. Denen hält er „die offenbar gestützte Zerstörung der einzigartigen alpenländischen Kulturlandschaft des ,Blauen Landes‘“ vor, die Folkerts zufolge „sofort beendet werden muss“. Ein Vorwurf, der „jeder Grundlage entbehrt“, stellt die Münchner Behörde klar. Dem Thema nehmen sich die Denkmalpfleger trotzdem noch einmal an. Zeitnah kündigte Juliane Grimm-von Wedemeyer, Sprecherin des Landesamts, eine Prüfung an, um das Gebäude, das 1735/36 errichtet und im Lauf der Jahre immer wieder erweitert wurde, unter die Lupe zu nehmen. Deshalb bat das Landesamt die Gemeinde, einen möglichen Abbruch, der übrigens längst genehmigt ist, bis zu diesem Termin zu verhindern.

Darauf hat Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) reagiert. Schließlich sollen die Denkmalpfleger Gelegenheit bekommen, das Objekt anzuschauen. Was ihr allerdings sauer aufstieß, war Folkerts spontane Aktion vor dem Haus, das bislang nicht als schützenswert eingestuft ist. Für den neuen Eigentümer, die Black Swan Properties GmbH mit Sitz in Seefeld (Landkreis Starnberg), war ein Erhalt zunächst durchaus Thema, mittlerweile sieht er dafür keine Chance mehr. „Das Haus wurde komplett entkernt, das Mauerwerk ist durchtränkt, die Bausubstanz gesundheitsgefährdend, hinter den Vertäfelungen steckt Schimmel“, erklärte Marco Schöffel, Gesellschafter und Mitgründer von Black Swan auf Tagblatt-Anfrage.

Statt Haus Hohenleitner zwei Wohngebäude mit kleiner Gewerbeeinheit: Für Architekt ein Unding

„Wir erwarten demnächst die Stellungnahme der für den Denkmalschutz zuständigen Fachbehörde“, betont Koch. Von dem Architekten erwartet sie allerdings, seine nächste Aktion auf Garmischer-Partenkirchner Flur auch im Rathaus anzukündigen. Damit ihm „eine Genehmigung für den öffentlichen Raum erteilt werden kann“. Eine solche lag für seine Unterschriftensammlung am Samstag „leider nicht vor“.

Folkerts versteht Kochs Einwand, unterstreicht aber auch, „dass derartige Spontanaktionen rechtlich schon erlaubt sind“. Ihm geht es darum, das Haus und seine Geschichte in den Fokus zu rücken. Mittlerweile weiß er, dass „das ehemalige Bauernhaus 1910 vom bedeutenden Garmischer Baumeister Johann Ostler, dem Vater des bekannten Architekten Hanns Ostler, zum Wohn- und Geschäftshaus mit dem Ostler-typischen Eckerker, Heimatstilelementen und neuen Treppenhäusern zum heutigen Kaufhaus umgestaltet wurde“. Für ihn ein Unding, dass es nun abgerissen wird und an seiner Stelle zwei Wohngebäude mit kleiner Gewerbeeinheit und Tiefgarage entstehen sollen.

Zu seiner Freude war der Zuspruch vor Ort sehr groß. „Auch die Gespräche fand ich sehr interessant.“ Jetzt wartet er wie alle weiteren Beteiligten gespannt auf das Ergebnis des Landesamtes für Denkmalpflege. Wann damit zu rechnen ist, steht jedoch noch nicht fest.