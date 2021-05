Zum Abschied in Garmisch-Partenkirchen: US-General trägt sich ins Goldene Buch ein

Feierlicher Moment: Der langjährige Direktor des Marshall Centers, Generalleutnant Keith W. Dayton, unterschreibt im Goldenen Buch des Marktes. Links seine Frau Carol, in der Mitte Bürgermeisterin Elisabeth Koch. Musikalisch umrahmt wurde die Zeremonie von einem Ensemble des Gebirgsmusikkorps.

Generalleutnant des Marshall Centers geht in Ruhestand

von Andreas Seiler

Eine große Abschiedsfete blieb coronabedingt aus. Dennoch wurde Generalleutnant Keith W. Dayton, Direktor des Marshall Centers in Garmisch-Partenkirchen, gebührend in den Ruhestand entlassen. Er durfte sich ins Goldene Buch der Marktgemeinde eintragen.

Garmisch-Partenkirchen – Das Goldene Buch der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen kann mit illustren Namen aufwarten: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich darin ebenso verewigt wie die Wintersport-Stars Maria Höfl-Riesch und Laura Dahlmeier – um nur drei Beispiele zu nennen. Jetzt ist die Sammlung um eine weitere Persönlichkeit reicher: Zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung trug sich Generalleutnant Keith W. Dayton ein.

Nach über zehn Jahren als Direktor des Marshall Centers begibt sich der Vertreter der US-Army, der zu dem feierlichen Termin im Kongresshaus mit seiner Ehefrau Carol erschienen war, in den Ruhestand. Aufgrund der Corona-Pandemie verzichtete er auf eine Verabschiedung aus dem Europäischen Zentrum für Sicherheitsstudien. Da der Umzug in die USA bereits für die letzte Mai-Woche geplant ist, war die Ehrung vor dem Gemeinderat der letzte öffentliche Auftritt des hochdekorierten Generals, der in seiner kurzen Ansprache betonte, wie wohl er sich im Werdenfelser Land fühlt.

Dayton habe die langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen dem Marshall Center und der Marktgemeinde fortgesetzt und vertieft, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) in ihrer Rede, die sie auf Englisch hielt. „Er war und ist ein verlässlicher und positiver Partner für verschiedene gemeinsame Projekte.“

Das Marshall Center ist eine Bildungsstätte des deutschen und amerikanischen Verteidigungsministeriums. Daytons Nachfolger ist Generalmajor Barre R. Seguin (US Air Force), der seinen Dienst im Juni antritt.