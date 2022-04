Verdrossenheit bei Bürgerbeteiligung rund ums Kongresshaus spürbar

Von: Josef Hornsteiner

Der Ansturm bleibt aus: Die Zahl der Interessenten am Bürgerbeteiligungsprozess ist sehr überschaubar. © Brunnenmayr

Nur wenige bringen sich bislang bei der Bürgerbeteiligung rund ums Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen mit ein. Woher kommt die Verdrossenheit?

Garmisch-Partenkirchen – So richtig interessieren tut’s niemanden mehr, was aus dem Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen werden soll. Der Andrang zum Bürgerbeteiligungsprozesses „GaPa 2030“ lässt – gelinde gesagt – zu wünschen übrig. Michael Gerber, Geschäftsführer der GaPa-Tourismus GmbH, referierte im Marktgemeinderat über den aktuellen Sachstand. Die Gemeinderäte hatten dabei verschiedene Ansichten, warum die Resonanz trotz aller Bemühungen so schwach ist. Nun ist guter Rat teuer, um wieder mehr Menschen für das Thema zu begeistern.

Anton Hofer wollte es genau wissen. Der Gemeinderat (Garmisch+Partenkirchen miteinander) bohrte mehrmals nach. „Wie viele haben sich jetzt schon insgesamt beteiligt?“ Michael Gerber rechnete. „So 100 bis 150“, wenn er alle Veranstaltungen miteinbezieht. Eine bescheidene Zahl, gemessen an der Einwohnerzahl von Garmisch-Partenkirchen mit fast 29 000 Einwohnern.

Gerber weiß, dass das Dauerbrenner-Thema heiß und emotional diskutiert wird. Das war bei den wenigen, welche die bisherigen Infoveranstaltungen wie auf der Tannenhütte oder im Kongresshaus besuchten, deutlich auszumachen. Schließlich geht es um die Zukunft des Hauses für Bürger, Vereine, Kultur und Kongresse. Ein „ergebnisoffener Prozess“, betonte Gerber. Er hat nach wie vor die Hoffnung, dass dieser Beteiligungsprozess die Fronten aufweicht, die in der Diskussion ums Kongresshaus seit mittlerweile über 20 Jahren entstanden sind. Es sei auch kein „Wünsch-Dir-was-Konzert“. Eingereichte Vorschläge würden von Experten einem Fakten-Check unterzogen und auf Machbarkeit geprüft.

Die Bürger sagen halt, sie haben sich bereits entschieden.

Doch scheint das Interesse der Bürger geringer zu werden. Kein Wunder, meinte Gemeinderätin Lilian Edenhofer (Freie Wähler): „Die Bürger sagen halt, sie haben sich bereits entschieden.“ Nämlich beim Bürgerentscheid 2019, bei dem sich eine deutlichen Mehrheit von über 78 Prozent für Sanierung und Teilneubau ausgesprochen hat. Die Einheimischen würden sich laut Edenhofer denken: „Wie oft sollen wir denn noch darüber abstimmen?“ Doch erwiederte Gerber, dass es damals eine andere Situation war. Es habe eben keinen Beteiligungsprozess gegeben, der das Meinungsbild schärft.

Wegen der geringen Resonanz übt der Geschäftsführer aber auch an den Gemeinderäten Kritik. Nur ein Viertel des Gremiums sei beispielsweise an der Tannenhütte anwesend gewesen. Auf keiner Fraktions- oder Partei-Homepage war von einer Ankündigung zu lesen. Er würde sich wünschen, dass sich die Räte mehr engagieren und ihre Wähler und Mitglieder motivieren, sich an dem Prozess zu beteiligen. Schließlich sei man auch als Volksvertreter trotzdem gleichzeitig ein Bürger Garmisch-Partenkirchens.

Viele Gemeinderäte halten sich bewusst in der Debatte zurück

Doch halten sich viele der Gemeinderäte bewusst in dieser Debatte zurück, wie unter anderem Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). Sie stehe voll und ganz hinter dem Prozess. Sie will aber nicht politisch aktiv werden, „um keine Meinungen zu beeinflussen“. Was sie allerdings furchtbar findet, sind die Töne, die bisweilen auch von Gemeinderatsmitgliedern angeschlagen werden. So soll Gerber beim Termin im Kongresshaus der Lüge bezichtigt worden sein. „Das geht überhaupt nicht.“

Daniel Schimmer (Freie Wähler) stellte sich die Frage, ob der Beteiligungsprozess „das falsche Format ist, das den Bürger einfach nicht anspricht“? Dem entgegente Gerber, dass das nur ein Format von vielen ist, die aktuell laufen. Es gebe unter anderem die Homepage „mitgestal ten.gapa2030.com“, auf denen Bürger Vorschläge einreichen und bewerten lassen können. Gerber vermutet bei der Verdrossenheit der Bürger eher, „dass es manche leid sind, vielleicht auch wegen des politischen Diskurses“. Dieser findet am 2. Juli vorerst sein Ende, wenn die Abschluss-Informationsveranstaltung im Beteiligungsprozess über die Bühne gehen wird.