Verleihung auf der Zugspitze: „Best of the Alps“-Award geht an UN-Organisation 

Die Welt zu Gast in Garmisch-Partenkirchen: Auf der Zugspitze wurde am Montag der „Best of the Alps“-Award verliehen. Jetzt hofft man auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Preisträger.

Garmisch-Partenkirchen – Er suchte das Gespräch, ratschte, lachte und knüpfte Kontakte. Die Arbeit ist sein Vergnügen. Auch an diesem Tag, obwohl es sein letzter in dieser Runde sein wird. Garmisch-Partenkirchens Tourismusdirektor Peter Nagel verlässt zum 1. April die Marktgemeinde und gibt somit ein halbes Jahr früher sein Präsidentenamt bei Best of the Alps, dem Zusammenschlusses von zwölf Premium-Destinationen aus dem Alpenraum, an seinen Vize Hermann Fercher aus Lech Zürs ab. Zum Abschied durfte er aber noch einen Höhepunkt auf Deutschlands höchstem Punkt erleben. Nagel überreichte auf der Zugspitze den „Best of the Alps“-Award an niemanden Geringeres als Zurab Pololikashvili. Als Generalsekretär nahm er den Kristall für die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) entgegen.

Der Georgier genoß die Fahrt mit der neuen Seilbahn und schwärmte bei der Verleihung – dem „emotionalen Tag für ihn“ – von „einem der schönsten Orte der Welt“. Er ließ sich nicht abschirmen, sondern mischte sich unter die Gäste, darunter politische und touristische Vertreter der Marktgemeinde sowie Gründungsmitglieder von Best of the Alps. Berührungsängste gab es nicht. Schließlich verbindet alle ein Ziel: einen nachhaltigen und naturschonenden Tourismus zu entwickeln.

Erster Schritt: Tourismus und Politik arbeiten zusammen

Die Wahl fiel nicht grundlos auf die UNWTO. Die Preisträgerin setzt sich für die Einhaltung des Globalen Kodex im Tourismus ein, wie Dr. Christian Barth, Amtschef im Bayerischen Umweltministerium, betonte. Das heißt, sie beabsichtigt die positiven soziökonomischen Auswirkungen zu maximieren und negative zu reduzieren. Wichtig sei, einen Naturgenuss zu bieten, ohne die Natur zu beschädigen.

Klingt wie eine leichte Aufgabe, ist es aber nicht. Deshalb freut’s Nagel, dass Politik und Tourismus nun zusammenarbeiten und Entscheidungen nicht über die Köpfe der Orte hinweg getroffen werden. Best of the Alps hat’s möglich gemacht. Schon jetzt zeigt sich: Für Garmisch-Partenkirchen könnte die Verquickung ein Glücksfall sein. Nagel zufolge überlege Pololikashvili, einen Tourismuskongress in der Marktgemeinde zu veranstalten. Das wäre eine andere Nummer, eine große.

