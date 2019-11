Verlorenen Geldbeutel zurückgebracht: Doch freuen kann sich sein Besitzer nicht

Nachdem ein 54-Jähriger seinen Geldbeutel verloren hat, warf ihm ein Finder diesen in den Briefkasten - doch die Freude währte nur solange, bis er einen Blick hinein warf.

Garmisch-Partenkirchen – Beim Geldabheben am Donnerstag gegen 13 Uhr in einer Bank in der Bahnhofstraße in Garmisch-Partenkirchen hat ein 54-Jähriger seine Geldbörse inklusive Dokumenten und 500 Euro Bargeld vergessen. Erst am Freitagmorgen bemerkte er den Verlust.

Lesen Sie auch: Ganoven am Werk in Spatzenhausen: Versuchter Einbruch in Wohnung

Inzwischen ist sein Geldbeutel wieder aufgetaucht. Der „Finder“ hat ihn in den Briefkasten des Garmisch-Partenkirchners eingeworfen. Alle Dokumente waren darin enthalten, nur das Geld fehlte. Die Polizei bittet nun um Hinweise unter Telefon 0 88 21/91 70. tk